Pep Guardiola Tak Mau Salah Bicara Terkait Transfer Antoine Semenyo

Kabar Semenyo bakal berlabuh di City makin menguat ketika dia tampak melambaikan tangan kepada fans setelah hasil imbang 2-2 melawan Chelsea seperti diwartakan Daily Mail. Namun, pelatih Andoni Iraola belum mengesampingkan kemungkinan Semenyo tetap tampil dalam pertandingan Bournemouth melawan pemuncak klasemen Arsenal akhir pekan ini.

“Ini bukan pertandingan terakhirnya. Saya tidak bisa mengatakan 100 persen, tetapi saya pikir dia akan bermain. Dia perlu pulih, karena kami akan bermain melawan Arsenal di kandang, melawan tim papan atas liga, dia akan menjadi pemain penting bagi kami,” tegas Iraola.