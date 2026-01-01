Pep GuardiolaGetty
Pep Guardiola Tak Mau Salah Bicara Terkait Transfer Antoine Semenyo

Kabar Semenyo bakal berlabuh di Manchester City makin menguat ketika dia tampak melambaikan tangan kepada fans setelah bermain imbang 2-2 melawan Chelsea.

    Guardiola tutup mulut ketika ditanya transfer Semenyo

    Pembukaan jendela transfer telah dibuka hari ini dengan banyak klub bersiap melepas atau mendatangkan pemain baru. BBC Sport melaporkan Manchester City hampir mencapai kesepakatan dengan Bournemouth untuk mendatangkan penyerang Antoine Semenyo dengan harga £65 juta setelah melakukan pembicaraan, Senin (29/12). Ketika disinggung mengenai kabar tersebut, Pep Guardiola enggan membahasnya dalam sesi jumpa wartawan dengan alasan 'perlu berhati-hati'.

    Bournemouth masih membutuhkan tenaga Semenyo melawan Arsenal

    Kabar Semenyo bakal berlabuh di City makin menguat ketika dia tampak melambaikan tangan kepada fans setelah hasil imbang 2-2 melawan Chelsea seperti diwartakan Daily Mail. Namun, pelatih Andoni Iraola belum mengesampingkan kemungkinan Semenyo tetap tampil dalam pertandingan Bournemouth melawan pemuncak klasemen Arsenal akhir pekan ini.

    “Ini bukan pertandingan terakhirnya. Saya tidak bisa mengatakan 100 persen, tetapi saya pikir dia akan bermain. Dia perlu pulih, karena kami akan bermain melawan Arsenal di kandang, melawan tim papan atas liga, dia akan menjadi pemain penting bagi kami,” tegas Iraola.

    Guardiola mengaku perlu berhati-hati terkait Semenyo

    “Saya harus berhati-hati dengan apa yang saya katakan,” kata Guardiola ketika ditanya tentang masa depan pemain asal Ghana tersebut. “Saat ini saya tidak tahu kabar apa pun. Maaf, saya tidak punya kabar apa pun. Itulah mengapa saya katakan kemarin dan pada hari pertandingan, jendela transfer benar-benar tertutup saat ini.”

  • Liverpool masih berharap bisa mendatangkan sang pemain

    Meski City berada di posisi terdepan untuk merekrut pemain sayap Bournemouth tersebut, Liverpool masih tetap berharap dapat membujuknya ke Anfield, karena mereka terus merestrukturisasi skuad Arne Slot setelah pengeluaran besar di musim panas. Chelsea yang sempat mengajukan penawaran, akhirnya mengklaim mereka mundur dengan menyebutkan kurangnya kedalaman di lini serang sebagai alasannya.

