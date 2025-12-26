Penggawa Manchester City diberi liburan Natal singkat setelah kemenangan telak 3-0 atas West Ham di Liga Primer, hasil yang membuat mereka hanya tertinggal dua poin dari pemimpin klasemen Arsenal. Meski diberi waktu istirahat, Guardiola menegaskan standar mereka tidak akan menurun, dan skuad telah diperingatkan akan ditimbang saat kembali. Guardiola pun mengungkapkan hasil pemeriksaan berat badan pemain pasca-Natal setelah mengeluarkan peringatan tegas untuk tidak berlebihan selama liburan. Menurut pelatih asal Catalan itu, para pemainnya kembali dalam kondisi prima menjelang perjalanan penting ke Nottingham Forest, Sabtu (27/12) malam WIB.

Para pemain sebelumnya diingatkan penambahan berat badan yang berlebihan akan memiliki konsekuensi, termasuk risiko dikeluarkan dari skuad selama jadwal liburan yang padat.

Setelah kembali dari liburan dan menjalani pemeriksaan, Guardiola mengkonfirmasi skuadnya telah lolos tes. City menyadari kemenangan dapat membawa mereka kembali ke puncak klasemen untuk sementara waktu sebelum Arsenal bermain di akhir pekan.