Pemain Manchester City Diet Ketat, Pep Guardiola Naik Lima Kilogram
Peringatan Guardiola kepada skuad Man City selama libur Natal
Penggawa Manchester City diberi liburan Natal singkat setelah kemenangan telak 3-0 atas West Ham di Liga Primer, hasil yang membuat mereka hanya tertinggal dua poin dari pemimpin klasemen Arsenal. Meski diberi waktu istirahat, Guardiola menegaskan standar mereka tidak akan menurun, dan skuad telah diperingatkan akan ditimbang saat kembali. Guardiola pun mengungkapkan hasil pemeriksaan berat badan pemain pasca-Natal setelah mengeluarkan peringatan tegas untuk tidak berlebihan selama liburan. Menurut pelatih asal Catalan itu, para pemainnya kembali dalam kondisi prima menjelang perjalanan penting ke Nottingham Forest, Sabtu (27/12) malam WIB.
Para pemain sebelumnya diingatkan penambahan berat badan yang berlebihan akan memiliki konsekuensi, termasuk risiko dikeluarkan dari skuad selama jadwal liburan yang padat.
Setelah kembali dari liburan dan menjalani pemeriksaan, Guardiola mengkonfirmasi skuadnya telah lolos tes. City menyadari kemenangan dapat membawa mereka kembali ke puncak klasemen untuk sementara waktu sebelum Arsenal bermain di akhir pekan.
Guardiola mengungkapkan semua pemain dalam kondisi fit
Guardiola dengan berseloroh menyatakan dirinya sendiri tidak sedisiplin para pemain selama periode liburan. Dia mengakui menikmati liburan tersebut, tetapi menekankan kelonggaran yang sama tidak berlaku bagi mereka yang diharapkan tampil di level tertinggi di lapangan.
“Saya mendapatkan empat atau lima kilo lebih banyak untuk jumlah makanan dan minuman yang saya minum. Jadi, itu sangat bagus,” kata Guardiola, mengkonfirmasi dia memberi dirinya waktu untuk bersantai selama Natal, dan menambahkan bahwa 'benar-benar' rileks selama jeda singkat.
Namun, ketika menyangkut skuadnya, pesannya sangat berbeda. “Mereka sangat disiplin sejak sepuluh tahun lalu,” jelas Guardiola. “Musim lalu, karena cedera yang kami alami, sedikit lebih sulit, tetapi mereka selalu berperilaku luar biasa.”
Manajer City itu juga menggarisbawahi, menjaga standar fisik adalah hal yang tidak bisa ditawar di klub, dengan mengatakan: “Kami memiliki standar sebagai klub, seperti semua orang tahu persis apa yang harus mereka lakukan.”
Peraturan ketat skuad Man City di bawah Guardiola
Komentar Guardiola menyoroti budaya yang telah dia bangun di City sejak kedatangannya pada 2016. Kebugaran, diet, dan profesionalisme dianggap sebagai pilar fundamental kesuksesan dengan pemain diharapkan mempertahankan kondisi puncak terlepas dari waktu dalam setahun, atau tekanan jadwal pertandingan.
Ini bukan pertama kalinya Guardiola mengambil sikap tegas terhadap berat badan pemain. Di awal masa jabatannya di City, dia dikenal sering mengeluarkan pemain dari skuad atau latihan tim utama jika mereka gagal memenuhi standar kebugaran yang ketat. Sejak itu, standar tersebut telah tertanam dalam skuad, berkontribusi pada kesuksesan mereka yang berkelanjutan di berbagai kompetisi.
Disiplin yang dipuji Guardiola juga tercermin dalam performa City saat ini. Juara Inggris delapan kali ini sedang dalam rentetan tujuh kemenangan beruntun di semua kompetisi, menggabungkan daya serang yang tanpa ampun dengan intensitas baru tanpa bola. Momentum itu telah membuat mereka tetap berada dalam persaingan perebutan gelar, dan memperkuat reputasi mereka sebagai tim yang mencapai puncak performa di paruh kedua musim.
Man City tandang ke Nottingham untuk laga terakhir 2025
City kini menghadapi perjalanan tandang yang sulit ke Forest, karena sedang berjuang di dekat dasar klasemen, tetapi secara tradisi kerap menimbulkan masalah bagi tim-tim papan atas di City Ground. Guardiola akan bermain tanpa John Stones dan Jeremy Doku, tetapi tetap yakin dengan kedalaman dan kesiapan skuadnya.
Kemenangan setidaknya mmembuat City untuk sementara waktu di atas Arsenal, dan memberikan tekanan lebih lanjut pada pemimpin liga saat persaingan perebutan gelar semakin intensif. Dengan jendela transfer Januari yang semakin dekat, dan pemain kunci yang kembali dari cedera, tim Guardiola memposisikan diri untuk dorongan berkelanjutan lainnya.
