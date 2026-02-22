Getty
Pep Guardiola menyarankan para pemain Manchester City untuk menikmati hidup dengan 'banyak caipirinha dan daiquiri' setelah memperkecil selisih poin dengan Arsenal
Manchester City mengalahkan Newcastle untuk memperkecil selisih poin.
Dua gol dari Nico O'Reilly membawa Manchester City meraih tiga poin penuh atas Newcastle di Etihad Stadium dan memanfaatkan sepenuhnya kekalahan Arsenal di tengah pekan melawan Wolves. Kini hanya dua poin yang memisahkan kedua tim di puncak klasemen menjelang derby London Utara di Emirates pada Minggu.
O'Reilly menyoroti pentingnya kemenangan tersebut setelah pertandingan, mengatakan kepada TNT Sports: "Saya sangat senang dengan hasil malam ini. Kemenangan ini sangat penting untuk memperkecil selisih poin dan memberikan tekanan sebanyak mungkin. Juga, saya sangat senang dengan dua gol tersebut. Ini adalah impian saya untuk memenangkan pertandingan seperti ini. Masih banyak pertandingan yang harus dilalui. Kita harus menghadapi setiap pertandingan dengan serius. Saya menikmati setiap momen dan menyerap semuanya. Kami selalu percaya bisa memenangkan pertandingan. Kami memiliki istirahat seminggu, jadi kami bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini. Kami hanya perlu terus melaju."
Jam koktail untuk Manchester City
Guardiola juga dalam suasana gembira setelah pertandingan, mengatakan kepada wartawan: “Itu sangat besar. Newcastle adalah tim yang luar biasa. Pertandingan hari ini adalah apa yang akan kita hadapi dalam 11 pertandingan berikutnya. Setiap pertandingan akan seperti itu, sebuah pertarungan. Sekarang kami punya tiga hari libur. Saya bilang kepada mereka, ‘yang harus kalian lakukan adalah minum banyak caipirinha dan daiquiri dalam tiga hari ke depan, nikmati hidup’, lalu kami akan mengadakan sesi latihan yang serius dan berangkat ke Leeds.
"Itulah cara yang benar. Jika kita berkata ‘kita menang ini, lalu Arsenal melakukan ini atau Aston Villa’… (kalian akan mendapat) tamparan di wajah dan apa yang kalian pikirkan (akan terjadi), justru sebaliknya. Saya tahu betapa sulitnya itu. Menanglah di pertandingan berikutnya, teruslah berjuang, jangan pernah menyerah. Sepuluh pertandingan adalah banyak di Premier League. Banyak hal akan terjadi.”
Tekanan kini menimpa Arsenal
Arsenal kini akan berusaha bangkit saat menghadapi Tottenham dalam laga krusial. Spurs memasuki pertandingan ini di bawah manajemen baru setelah memecat Thomas Frank dan menggantikannya dengan Igor Tudor secara interim. Namun, The Gunners hanya memenangkan dua dari tujuh pertandingan Premier League terakhir mereka, membuat Arteta menghadapi kritik sebelum kick-off bahwa timnya adalah "pengecut."
Pelatih asal Spanyol itu segera menanggapi, mengatakan: "Itu pendapat pribadi, dan kita harus menghormatinya. Anda kehilangan dua poin melawan Wolves dengan cara pertandingan berlangsung, dan Anda harus menerimanya dengan lapang dada. Itu saja. Itu bagian dari peran kami. Tapi itu bukan bagian dari kosakata saya dan saya tidak melihatnya seperti itu karena saya tidak berpikir ada yang ingin melakukannya dengan sengaja. Saya tidak akan menggunakan kata itu."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Semua mata akan tertuju pada London Utara pada Minggu ini untuk melihat apakah Arsenal bisa membuat Tudor mengalami sore yang menyedihkan saat ia memimpin Spurs untuk pertama kalinya. Setelah itu, Arsenal akan bertanding melawan Chelsea di Premier League, sementara Manchester City akan bertandang ke Leeds.
