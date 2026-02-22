Pep Guardiola menyarankan para pemain Manchester City untuk menikmati hidup dengan 'banyak caipirinha dan daiquiri' setelah memperkecil selisih poin dengan Arsenal

Dua gol dari Nico O'Reilly membawa Manchester City meraih tiga poin penuh atas Newcastle di Etihad Stadium dan memanfaatkan sepenuhnya kekalahan Arsenal di tengah pekan melawan Wolves. Kini hanya dua poin yang memisahkan kedua tim di puncak klasemen menjelang derby London Utara di Emirates pada Minggu.

O'Reilly menyoroti pentingnya kemenangan tersebut setelah pertandingan, mengatakan kepada TNT Sports: "Saya sangat senang dengan hasil malam ini. Kemenangan ini sangat penting untuk memperkecil selisih poin dan memberikan tekanan sebanyak mungkin. Juga, saya sangat senang dengan dua gol tersebut. Ini adalah impian saya untuk memenangkan pertandingan seperti ini. Masih banyak pertandingan yang harus dilalui. Kita harus menghadapi setiap pertandingan dengan serius. Saya menikmati setiap momen dan menyerap semuanya. Kami selalu percaya bisa memenangkan pertandingan. Kami memiliki istirahat seminggu, jadi kami bisa mempersiapkan diri dengan baik untuk pertandingan ini. Kami hanya perlu terus melaju."