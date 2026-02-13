Getty Images
Pep Guardiola menanggapi pernyataan provokatif Sir Jim Ratfliffe, salah satu pemilik Manchester United, mengenai imigrasi
Guardiola membela multikulturalisme setelah komentar Ratcliffe.
Guardiola telah menanggapi komentar Ratcliffe, untuk yang ia mengeluarkan semacam permintaan maaf, karena ia hanya mengaku bertanggung jawab atas "menyinggung beberapa orang".
Kini, pelatih asal Catalunya itu menegaskan bahwa multikulturalisme hanya dapat memperkaya masyarakat dan budaya.
Ia mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan Piala FA City melawan Salford City akhir pekan ini: "Semua orang ingin hidup yang lebih baik. Setiap orang ingin memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, atau teman-teman mereka. Terkadang kesempatan datang dari tempat di mana Anda dilahirkan dan tempat di mana Anda pergi.
"Itulah mengapa tempat kelahiran Anda tidak membuat perbedaan.
"Sebagian besar orang meninggalkan negara mereka karena masalah yang ada di negara mereka, bukan karena mereka ingin pergi.
"Semakin kita menerima budaya lain, benar-benar menerimanya, maka kita akan memiliki masyarakat yang lebih baik - saya tidak ragu tentang itu."
Guardiola telah berpengalaman luas dalam karier bermain dan kepelatihannya.
Guardiola lahir di Catalunya dan juga bermain di Italia, Meksiko, dan Qatar sepanjang kariernya. Ia pernah melatih di Spanyol, Jerman, dan Inggris, dan ia dengan tegas menyatakan bahwa orang tidak memiliki pengaruh atas tempat kelahiran mereka, sebagai seruan untuk empati.
Dia menambahkan: "Ini adalah masalah di seluruh dunia.
"Kita memperlakukan imigran atau orang yang datang dari negara lain seolah-olah mereka yang menyebabkan masalah bagi negara kita. Ini masalah besar karena fakta bahwa saya adalah orang Catalunya dan Anda adalah orang Inggris? Apa pengaruh yang kita miliki atas tempat kelahiran kita?
"Semua orang ingin memiliki kehidupan yang lebih baik, semua orang ingin memiliki masa depan yang lebih baik untuk diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Terkadang kesempatan ada di tempat Anda dilahirkan, dan terkadang ada di tempat yang Anda tuju.
"Warna kulit Anda atau tempat di mana Anda dilahirkan tidak membuat perbedaan."
Ratcliffe memicu kemarahan dengan pernyataan yang 'memalukan dan sangat memecah belah'.
Tokoh-tokoh dari berbagai kalangan, baik di dunia olahraga maupun politik, telah menanggapi komentar Jim Ratcliffe yang jelas-jelas tidak benar.
Perdana Menteri Keir Starmer segera menanggapi Ratcliffe, menyebut komentarnya sebagai "menyinggung dan salah". Ia menambahkan: "Britania Raya adalah negara yang bangga, toleran, dan beragam. Jim Ratcliffe harus meminta maaf."
Organisasi amal anti-rasisme dalam sepak bola, Kick It Out, mengatakan: "Komentar Sir Jim Ratcliffe sangat memalukan dan sangat memecah belah pada saat sepak bola begitu banyak berperan dalam mempersatukan komunitas. Selain angka-angka yang tidak akurat yang disebutkan, perlu diingatkan bahwa Manchester United memiliki basis penggemar yang beragam dan bermain di kota yang sejarah budayanya diperkaya oleh imigran. Bahasa dan kepemimpinan semacam ini tidak punya tempat di sepak bola Inggris, dan kami yakin kebanyakan penggemar akan merasa sama."
Klub Pendukung Muslim Manchester United menyatakan "sangat prihatin" atas kata-kata Ratcliffe. Pernyataan mereka berbunyi: "Istilah 'dijajah' tidak netral, ia mencerminkan bahasa yang sering digunakan dalam narasi sayap kanan yang menggambarkan migran sebagai penjajah dan ancaman demografis. Retorika semacam ini memiliki konsekuensi nyata di dunia nyata. Inggris telah mengalami peningkatan yang berkelanjutan dalam kejahatan kebencian dalam beberapa tahun terakhir, termasuk peningkatan Islamofobia, anti-Semitisme, serangan yang didorong oleh ras, dan permusuhan terhadap imigran dan orang-orang berkulit berwarna.
"Manchester United adalah klub global yang dibangun atas keragaman – atas pemain, staf, dan pendukung dari segala latar belakang, agama, dan etnis. Kekuatan klub kami dan negara kami terletak pada keragaman tersebut."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
United berharap dapat segera melupakan komentar-komentar tersebut saat mereka menghadapi Everton pada Senin, 23 Februari. Setelah tersingkir dari Piala FA, mereka tidak akan bermain pada akhir pekan ini.
City, di sisi lain, akan berusaha menghindari salah satu kekalahan terbesar dalam sejarah Piala FA saat menghadapi Salford.
