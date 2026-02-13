Pep Guardiola menanggapi pernyataan provokatif Sir Jim Ratfliffe, salah satu pemilik Manchester United, mengenai imigrasi

Guardiola telah menanggapi komentar Ratcliffe, untuk yang ia mengeluarkan semacam permintaan maaf, karena ia hanya mengaku bertanggung jawab atas "menyinggung beberapa orang".

Kini, pelatih asal Catalunya itu menegaskan bahwa multikulturalisme hanya dapat memperkaya masyarakat dan budaya.

Ia mengatakan kepada wartawan menjelang pertandingan Piala FA City melawan Salford City akhir pekan ini: "Semua orang ingin hidup yang lebih baik. Setiap orang ingin memiliki harapan untuk masa depan yang lebih baik bagi diri mereka sendiri, keluarga, atau teman-teman mereka. Terkadang kesempatan datang dari tempat di mana Anda dilahirkan dan tempat di mana Anda pergi.

"Itulah mengapa tempat kelahiran Anda tidak membuat perbedaan.

"Sebagian besar orang meninggalkan negara mereka karena masalah yang ada di negara mereka, bukan karena mereka ingin pergi.

"Semakin kita menerima budaya lain, benar-benar menerimanya, maka kita akan memiliki masyarakat yang lebih baik - saya tidak ragu tentang itu."