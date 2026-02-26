Pep Guardiola meminta Erling Haaland untuk 'berhenti berbicara' dengan Real Madrid, sementara Manchester City khawatir tentang masa depan sang striker

Kehadiran Madrid dalam narasi ini tidaklah mengejutkan bagi siapa pun yang mengikuti perkembangan sepak bola Eropa. Raksasa Spanyol ini telah lama menunjukkan minat pada mantan pemain Borussia Dortmund, minat yang semakin menguat seiring upaya mereka untuk memperkuat barisan penyerang. Florentino Perez dilaporkan siap menjajaki semua kemungkinan untuk membawa striker tersebut ke ibu kota Spanyol pada musim panas mendatang, menyadari adanya peluang jika pemain tersebut menunjukkan keinginan untuk pindah.

Meskipun kesepakatan sebesar ini secara teoritis kompleks, ancaman tersebut cukup nyata untuk mendorong Guardiola bertindak. Obsesi manajer dalam menjaga lingkungan yang steril, di mana hanya apa yang terjadi di lapangan yang penting, telah membuatnya tegas terhadap murid bintangnya. Pesan yang jelas: dialog antara tim manajemen pemain dan juara Eropa saat ini harus dihentikan segera untuk menjaga integritas kampanye City saat ini.