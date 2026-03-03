Getty
Pep Guardiola memberikan pembaruan terbaru mengenai cedera Erling Haaland saat Manchester City cemas menanti ketersediaan striker andalannya untuk laga melawan Nottingham Forest
Cedera Haaland terjadi pada saat yang krusial.
Meskipun laju gol Haaland telah melambat sejak awal tahun dibandingkan dengan awal musim, ia tetap menjadi faktor kunci dalam kebangkitan City dalam hal hasil pertandingan. Pemain Norwegia itu membantu Bernardo Silva mencetak gol penyeimbang, lalu mencetak penalti penentu dalam kemenangan 2-1 atas Liverpool pada Februari, mencetak gol dalam kemenangan 3-0 atas Fulham, dan berperan dalam kemenangan 2-1 atas Newcastle dengan penampilan yang menunjukkan peningkatan dalam permainan serba bisa.
Meskipun City mengalahkan Leeds berkat gol dari rekan penyerang Antoine Semenyo, cedera Haaland datang pada tahap krusial musim ini. Dengan 10 pertandingan tersisa dalam persaingan gelar Premier League, City juga harus menghadapi laga putaran kelima Piala FA di Newcastle, final Piala Carabao, dan laga babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid sebelum jeda internasional.
Haaland merasa jauh lebih baik.
Guardiola mengatakan dalam konferensi pers saat ditanya tentang Haaland: "Dia merasa jauh lebih baik, tapi kemarin kami tidak berlatih dan sekarang kami akan berlatih. Kami akan memutuskan hari ini..."
Manajer City mengatakan dia akan mengambil pendekatan yang sama dengan Nico O'Reilly, yang terpaksa keluar karena cedera pada menit ke-71 di Elland Road dengan dugaan masalah pergelangan kaki.
Guardiola: Kita harus beradaptasi dengan situasi bola mati.
Guardiola ditanya tentang meningkatnya pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut di Premier League setelah manajer Liverpool, Arne Slot, mengatakan, "Hati sepak bola saya tidak menyukainya." Pelatih asal Belanda itu menjelaskan: "Sekarang, sebagian besar pertandingan yang saya lihat di Premier League tidak menyenangkan untuk ditonton, tapi selalu menarik karena sangat kompetitif, dan itulah yang membuat liga ini hebat karena tingkat kompetisinya yang tinggi."
Guardiola mengatakan tim harus beradaptasi dengan perubahan cara bermain, terlepas dari apakah mereka menganggapnya menarik atau tidak. Pelatih City itu menambahkan: "Situasi bola mati mulai menjadi penting. Dulu berbeda saat saya mulai menjadi manajer. Saat saya masih kecil, orang-orang di Inggris merayakan tendangan sudut dan tendangan bebas seperti gol. Saya ingat dengan jelas, jadi tidak ada yang berubah dalam hal itu. Arsenal menentukan cara mereka melakukannya, dan itu adalah aspek yang penting.
"Empat tahun lalu di NBA, tembakan tiga angka tidak begitu sering digunakan, tapi sekarang banyak tim melakukannya. Itu bagian dari dinamika. Anda bisa duduk dan mengeluh, tapi Anda harus beradaptasi. Itu bagian dari permainan. Anda harus beradaptasi, terutama dalam cara pelaksanaannya di Premier League. Setiap negara memiliki cara khusus untuk melakukannya, dan setiap klub memiliki cara khusus dalam bermain. Saya sepenuhnya memahami mengapa [komentar Arne Slot] dan dalam beberapa hal saya setuju.
"Saya punya pendapat sendiri tentang itu, tapi saya akan menyimpan pendapat tentang apa yang terjadi di kotak penalti untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan membagikannya dengan Anda. Saya sudah membagikannya dengan para pemain sejak lama."
Kota ini beruntung dapat berpartisipasi dalam keempat kompetisi tersebut.
Pertandingan melawan Forest adalah yang pertama dari enam pertandingan yang akan dimainkan City dalam 18 hari ke depan. Meskipun kepadatan jadwal pertandingan kemungkinan akan memberikan tekanan pada timnya, Guardiola mengatakan dia senang bahwa City masih bersaing di keempat kompetisi dibandingkan dengan tahap yang sama musim lalu, ketika mereka hanya memiliki Piala FA dan posisi empat besar untuk diperjuangkan.
"Ini adalah kehormatan berada di bulan Maret dan kami masih berkompetisi di semua ajang," tambahnya. "Ini adalah mimpi. Ini adalah kehormatan. Musim lalu, kami berjuang tetapi tersingkir dari Liga Champions dan Piala FA. Sabtu depan melawan Newcastle, dua pertandingan melawan Real Madrid. Jika menang, kami terus berlanjut, jika tidak menang, libur di kompetisi tersebut. Saya hanya fokus pada itu."
