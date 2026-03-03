Pep Guardiola memberikan pembaruan terbaru mengenai cedera Erling Haaland saat Manchester City cemas menanti ketersediaan striker andalannya untuk laga melawan Nottingham Forest

Guardiola ditanya tentang meningkatnya pentingnya tendangan bebas dan tendangan sudut di Premier League setelah manajer Liverpool, Arne Slot, mengatakan, "Hati sepak bola saya tidak menyukainya." Pelatih asal Belanda itu menjelaskan: "Sekarang, sebagian besar pertandingan yang saya lihat di Premier League tidak menyenangkan untuk ditonton, tapi selalu menarik karena sangat kompetitif, dan itulah yang membuat liga ini hebat karena tingkat kompetisinya yang tinggi."

Guardiola mengatakan tim harus beradaptasi dengan perubahan cara bermain, terlepas dari apakah mereka menganggapnya menarik atau tidak. Pelatih City itu menambahkan: "Situasi bola mati mulai menjadi penting. Dulu berbeda saat saya mulai menjadi manajer. Saat saya masih kecil, orang-orang di Inggris merayakan tendangan sudut dan tendangan bebas seperti gol. Saya ingat dengan jelas, jadi tidak ada yang berubah dalam hal itu. Arsenal menentukan cara mereka melakukannya, dan itu adalah aspek yang penting.

"Empat tahun lalu di NBA, tembakan tiga angka tidak begitu sering digunakan, tapi sekarang banyak tim melakukannya. Itu bagian dari dinamika. Anda bisa duduk dan mengeluh, tapi Anda harus beradaptasi. Itu bagian dari permainan. Anda harus beradaptasi, terutama dalam cara pelaksanaannya di Premier League. Setiap negara memiliki cara khusus untuk melakukannya, dan setiap klub memiliki cara khusus dalam bermain. Saya sepenuhnya memahami mengapa [komentar Arne Slot] dan dalam beberapa hal saya setuju.

"Saya punya pendapat sendiri tentang itu, tapi saya akan menyimpan pendapat tentang apa yang terjadi di kotak penalti untuk diri saya sendiri. Saya tidak akan membagikannya dengan Anda. Saya sudah membagikannya dengan para pemain sejak lama."