Meskipun laporan menyebutkan bahwa Guardiola kemungkinan besar akan meninggalkan City pada akhir musim ini, yang akan mengakhiri era emas di Etihad Stadium, mantan manajer Stuart Pearce yakin dia harus tetap di klub selama mungkin, bahkan mungkin akhirnya beralih ke peran direktur sepak bola.

"Ketika Anda melihat semua klub sepak bola di dunia dan melihat seberapa stabilnya klub-klub tertentu, Manchester City adalah salah satu yang paling stabil. Dengan manajer, Anda tidak melihat pemilik klub berebut sorotan. Tapi menggantikannya saat dia pergi akan menjadi tugas yang sangat berat," katanya kepada Betway.

"Apakah Anda melihat pengganti yang sepadan, mereka memiliki klub-klub afiliasi di seluruh dunia, tapi apakah mereka memiliki manajer di seluruh dunia yang mungkin datang dari klub-klub lain mereka? Itu mungkin menjadi pertimbangan ke depan. Perubahan gaya total mungkin akan sedikit menghambat mereka.

"Bisakah Anda meniru apa yang telah dia capai? Itu benar-benar luar biasa. Jelas, saya berada di City sebelum kekayaan dan kemakmuran datang. Jadi Anda bisa melihat dampaknya. Saya akan berusaha mempertahankannya selama mungkin.

"Selama beberapa tahun terakhir, ada pembicaraan tentang dia pensiun. Secara pribadi, jika saya City, saya akan mempertahankannya di sana – Anda bahkan mungkin ingin mempertahankannya di sana sebagai direktur sepak bola setelahnya."