Pep Guardiola dikabarkan akan menduduki peran baru yang mengejutkan di Manchester City, sementara legenda klub mendesak pemilik untuk 'menjaga dia sebisa mungkin'
Pep diramalkan akan menduduki peran baru.
Meskipun laporan menyebutkan bahwa Guardiola kemungkinan besar akan meninggalkan City pada akhir musim ini, yang akan mengakhiri era emas di Etihad Stadium, mantan manajer Stuart Pearce yakin dia harus tetap di klub selama mungkin, bahkan mungkin akhirnya beralih ke peran direktur sepak bola.
"Ketika Anda melihat semua klub sepak bola di dunia dan melihat seberapa stabilnya klub-klub tertentu, Manchester City adalah salah satu yang paling stabil. Dengan manajer, Anda tidak melihat pemilik klub berebut sorotan. Tapi menggantikannya saat dia pergi akan menjadi tugas yang sangat berat," katanya kepada Betway.
"Apakah Anda melihat pengganti yang sepadan, mereka memiliki klub-klub afiliasi di seluruh dunia, tapi apakah mereka memiliki manajer di seluruh dunia yang mungkin datang dari klub-klub lain mereka? Itu mungkin menjadi pertimbangan ke depan. Perubahan gaya total mungkin akan sedikit menghambat mereka.
"Bisakah Anda meniru apa yang telah dia capai? Itu benar-benar luar biasa. Jelas, saya berada di City sebelum kekayaan dan kemakmuran datang. Jadi Anda bisa melihat dampaknya. Saya akan berusaha mempertahankannya selama mungkin.
"Selama beberapa tahun terakhir, ada pembicaraan tentang dia pensiun. Secara pribadi, jika saya City, saya akan mempertahankannya di sana – Anda bahkan mungkin ingin mempertahankannya di sana sebagai direktur sepak bola setelahnya."
Pembaruan tentang masa depan Guardiola
Guardiola telah beberapa kali ditanya tentang masa depannya musim ini. Dia mengatakan pada Januari: "Saya memiliki kontrak. Saya sudah mengatakan ribuan kali. Kontrak ini berlaku selama 10 tahun di sini. Suatu hari nanti saya akan pergi, tapi saya memiliki kontrak."
Dia kembali ditanya pertanyaan serupa pada Jumat dan mengulang jawaban yang sama: "Saya masih punya satu tahun lagi dalam kontrak saya. Pertanyaan itu sama seperti satu atau dua bulan lalu, tapi saya akan mengatakan lagi bahwa jawabannya sama."
Meskipun ada misteri seputar masa depan Guardiola, petinggi City bersikeras bahwa mereka tidak tahu rencana pelatih mereka untuk masa depan, menurut ESPN. Sumber yang dekat dengan agen yang bekerja dengan perwakilan Guardiola menambahkan bahwa informasi tentang masa depan manajer City "sangat dijaga ketat." Rumor tersebut konon dihasilkan dari obrolan antara eksekutif rival, agen, dan pemain, tetapi pembicaraan tentang kemungkinan kepergian Guardiola pada musim panas ini tidak kunjung mereda, dan tidak akan mengejutkan jika ini menjadi musim terakhir sang pelatih asal Catalunya bersama tim Premier League tersebut.
Apakah Guardiola akan memenangkan gelar?
Guardiola telah memenangkan Premier League enam kali bersama City, dan timnya saat ini tertinggal lima poin dari pemuncak klasemen Arsenal dengan satu pertandingan lebih sedikit.
Dalam pernyataannya pekan lalu, ia menegaskan tidak memiliki kekhawatiran nyata tentang persaingan gelar, mengatakan kepada wartawan: "12 pertandingan itu banyak. Newcastle adalah satu-satunya yang saya khawatirkan. Saya tidak peduli dengan final Piala Liga melawan Arsenal sampai saatnya tiba. Sekarang fokusnya Newcastle, istirahat, dan setelah Leeds. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi dalam 12 pertandingan ke depan. Saya tidak membicarakan hal itu sedetik pun dengan para pemain saya.
"Kemarin dan hari sebelumnya, yang dibicarakan hanyalah Newcastle, Newcastle, Newcastle. Saya tidak membicarakan posisi atau klasemen. Saya tidak peduli. Ini 12 pertandingan. Tanyakan pertanyaan ini kepada saya dengan dua atau tiga pertandingan tersisa, dan saya akan menjawab, tapi 12 pertandingan tersisa adalah waktu yang sangat lama. Itu satu-satunya kebenaran yang saya miliki.
"Mereka unggul sembilan poin karena kami memiliki satu pertandingan lebih banyak. Ketika semua tim memiliki jadwal yang sama, dan setelah itu kami memiliki perbedaan. Banyak hal akan terjadi hingga akhir musim. 70 persen pemain baru, jadi mereka tidak memiliki pengalaman dalam situasi seperti ini. Pengalaman adalah menang besok."
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
City akan menghadapi Leeds United dalam pertandingan berikutnya sebelum bertanding melawan Nottingham Forest. Mereka juga masih berpartisipasi dalam Piala FA dan akan menghadapi Newcastle United di babak kelima.
