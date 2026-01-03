Getty Images Sport
Sindir Chelsea, Pep Guardiola: Saya Beruntung Ada Di Klub Luar Biasa
Chelsea memecat Maresca setelah periode tegang
Chelsea mengumumkan berita kepergian Enzo Maresca dengan pertandingan terakhirnya sebagai pelatih adalah hasil imbang 2-2 melawan Bournemouth. The Blues juga dikalahkan Aston Villa setelah meraih satu poin tandang di Newcastle United, dan saat ini berada di posisi kelima di kklasemen Liga Primer, tiga poin di belakang Liverpool yang berada satu setrip di atasnya.
Maresca sebelumnya mengkritik pemilik Chelsea setelah kemenangan atas Everton pada pertengahan Desember, dan mengklaim dia telah mengalami '48 jam terburuk' sejak kedatangannya di Stamford Bridge. Pernyataan itu ternyata membuat hubungan Maresca dengan klub menjadi tegang.
Sebagian dari pernyataan klub berbunyi: “Dengan tujuan utama yang masih harus diperjuangkan di empat kompetisi termasuk kualifikasi untuk Liga Champions, Enzo dan klub percaya perubahan memberi tim peluang terbaik untuk mengembalikan musim ke jalur yang benar. Kami mendoakan yang terbaik untuk Enzo di masa depan.”
Guardiola merasa beruntung berada di klub yang luar biasa
Guardiola ditanya tentang situasi mantan rekannya menjelang pertandingan antara kedua tim, Senin (5/1) dini hari WIB, segera setelah rentetan delapan kemenangan beruntun tim besutannnya berakhir dengan hasil imbang tanpa gol di Sunderland.
“Kita tidak akan banyak bicara jika kita tidak tahu manajer mana yang akan ada di sana, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kekhawatiran adalah memikirkan diri sendiri dan orang-orang kami akan membantu kami dengan dua pertandingan sulit melawan Chelsea dan Brighton,” ujar Guardiola.
“Chelsea selalu berbahaya, dan Liga Primer berbahaya di setiap pertandingan. Yang bisa saya katakan adalah dari sudut pandang saya. Chelsea telah kehilangan seorang manajer yang luar biasa, dan sosok yang luar biasa. Ini adalah keputusan dari hierarki Chelsea, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Betapa beruntungnya saya berada di klub tempat saya berada. Klub saya luar biasa.
“Saya punya kontrak, saya katakan seribu juta kali. Saya tahu Anda bosan dengan saya, saya sudah di sini selama sepuluh tahun, dan saya berjanji akan pergi suatu hari nanti. Tetapi saya punya kontrak, saya bahagia, saya ingin berjuang dengan tim saya, hierarki menghormati saya, mereka membuktikannya musim lalu ketika kami tidak memenangkan satu pertandingan pun dalam tiga bulan, dan mereka mendukung saya.”
Maresca dikaitkan sebagai calon pengganti Guardiola di City
Mengingat pengalamannya di City di bawah rezim Guardiola, Maresca dilaporkan memiliki banyak pengagum di Stadion Etihad, dan dikabarkan telah menghubungi Cityzens setidaknya tiga kali untuk membahas kemungkinan menggantikan mentornya setelah masa baktinya di Chelsea.
Namun, Guardiola sendiri telah menekankan dia tidak mengetahui pembicaraan tersebut, meskipun spekulasi tentang masa depannya terus berlanjut. Mantan bos Barcelona dan Bayern Munich ini akan melihat kontraknya berakhir pada akhir musim 2026/27.
Chelsea tanpa manajer menghadapi laga sulit melawan City
Langkah berisiko Chelsea untuk berpisah dengan Maresca datang pada titik krusial musim ini. Setelah perjalanan ke City pada, Senin (5/1) dini hari WIB, The Blues akan mengunjungi Fulham di Liga Primer dan Charlton di Piala FA, sebelum leg pertama semi-final Carabao Cup melawan Arsenal.
Chelsea juga akan segera kembali beraksi di Liga Champions. Saat ini mereka berada di peringkat ke-13 klasemen fase liga, dan membutuhkan hasil positif melawan Pafos dan Napoli dalam dua pertandingan terakhir mereka untuk meningkatkan harapan mereka finis di delapan besar.
Pelatih U-21 Calum McFarlane ditugaskan untuk memimpin tim sementara pencarian pengganti berlangsung. Cesc Fabregas, Oliver Glasner, dan Francesco Farioli diperkirakan tidak masuk dalam daftar kandidat, sementara Chelsea dikabarkan telah bertemu dengan Roberto De Zerbi selama musim panas. Mereka diperkirakan tidak akan mendekati manajer Marseille saat ini, dengan Liam Rosenior dari Strasbourg menjadi favorit utama untuk mengambil alih pekerjaan tersebut.
