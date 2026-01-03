Guardiola ditanya tentang situasi mantan rekannya menjelang pertandingan antara kedua tim, Senin (5/1) dini hari WIB, segera setelah rentetan delapan kemenangan beruntun tim besutannnya berakhir dengan hasil imbang tanpa gol di Sunderland.

“Kita tidak akan banyak bicara jika kita tidak tahu manajer mana yang akan ada di sana, dan saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Kekhawatiran adalah memikirkan diri sendiri dan orang-orang kami akan membantu kami dengan dua pertandingan sulit melawan Chelsea dan Brighton,” ujar Guardiola.

“Chelsea selalu berbahaya, dan Liga Primer berbahaya di setiap pertandingan. Yang bisa saya katakan adalah dari sudut pandang saya. Chelsea telah kehilangan seorang manajer yang luar biasa, dan sosok yang luar biasa. Ini adalah keputusan dari hierarki Chelsea, jadi saya tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Betapa beruntungnya saya berada di klub tempat saya berada. Klub saya luar biasa.

“Saya punya kontrak, saya katakan seribu juta kali. Saya tahu Anda bosan dengan saya, saya sudah di sini selama sepuluh tahun, dan saya berjanji akan pergi suatu hari nanti. Tetapi saya punya kontrak, saya bahagia, saya ingin berjuang dengan tim saya, hierarki menghormati saya, mereka membuktikannya musim lalu ketika kami tidak memenangkan satu pertandingan pun dalam tiga bulan, dan mereka mendukung saya.”