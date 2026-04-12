Real Madrid CF v Girona FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

Penyerang Real Madrid memburu Mbappé

Persaingan untuk gelar top skor La Liga semakin memanas setelah Fede Moriki mencetak dua gol dalam kemenangan Mallorca 3-0 atas Rayo Vallecano pada pekan ke-31.

Moriki membuka skor untuk Mallorca pada menit ke-36, dan empat menit kemudian, ia memperbesar keunggulan timnya dengan gol kedua.

Jean Vergili mencetak gol ketiga Mallorca pada menit ke-65, sehingga mengangkat perolehan poin timnya menjadi 34 poin di peringkat ke-15.

Sebelumnya, Fede Moriki juga mencetak gol penentu kemenangan Mallorca (2-1) pada pekan lalu saat menghadapi Real Madrid.

  RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA SportsGetty Images Sport

    Persaingan terbuka dengan keunggulan tipis bagi Mbappé

    Kylian Mbappé, bintang Real Madrid, memimpin daftar pencetak gol terbanyak La Liga dengan 23 gol, tujuh putaran menjelang akhir musim.

    Surat kabar AS melaporkan, "Persaingan tampaknya akan berlangsung hingga akhir, dengan keunggulan tipis bagi Mbappé, namun satu kesalahan saja dapat mengubah peta persaingan di sisa putaran La Liga."

    Mbappé unggul hanya dengan selisih dua gol atas Fede Moriki, yang telah mencetak 21 gol.

    Bintang Osasuna, Ante Budimir, berada di posisi ketiga dengan 16 gol, unggul satu gol dari Lamine Yamal yang berada di posisi keempat.

    Di peringkat kelima, ada Ferran Torres dengan 14 gol, setelah mencetak dua gol saat melawan Espanyol.

