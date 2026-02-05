AFP
Penyerang Manchester City Omar Marmoush Kirim Peringatan Keras Ke Arsenal Jelang Final Piala Liga
Man City atasi perlawanan Newcastle
Guardiola telah mengumpulkan enam gelar Liga Primer, dua Piala FA, dan satu gelar Liga Champions selama sepuluh tahunnya di sepakbola Inggris. Ia juga membawa City meraih empat kemenangan Piala Liga berturut-turut antara tahun 2018 dan 2021, dan di msim ini The Cityzens kembali berburu trofi tersebut.
Tiket final di Wembley dipastikan setelah mereka mengalahkan Newcastle di semi-final Piala Liga. City memasuki leg kedua pertandingan tersebut dengan keunggulan telak 2-0. Mereka tak terkejar sebelum babak pertama berakhir di kandang sendiri.
Marmoush, yang kesulitan mendapatkan kesempatan bermain musim ini karena berperan sebagai cadangan Erling Haaland, mencetak dua gol melawan The Magpies dalam waktu setengah jam, dengan Tijjani Reijnders mencetak gol ketiga yang membantu City akhirnya mengamankan kemenangan agregat 5-1.
Target trofi: Marmoush ingin buka koleksi gelarnya di Man City
Pasukan Guardiola kini akan menghadapi pemimpin klasemen Liga Primer Arsenal - yang masih berburu quadruple musim ini - pada 22 Maret. Marmoush, yang bergabung dengan City pada Januari 2025 dan belum mengangkat trofi bersama The Cityzens, telah menunjukkan bagaimana banyak bintang di kubu biru Manchester yang haus akan kesuksesan nyata.
Penyerang Mesir itu mengatakan kepada Sky Sports: “Kami menunjukkan mentalitas yang sangat baik. Ini adalah salah satu klub terbesar di dunia. Kami di sini untuk memenangkan trofi. Kami bersatu sebagai sebuah tim. Sejak menit pertama, kami sangat fokus pada tugas kami."
“Kami menunjukkan mentalitas dan semangat kami dan sangat senang bisa mencapai final. Kami memberikan yang terbaik setiap hari untuk mencapai final ini dan memenangkan trofi. Semoga kami bisa melakukannya untuk semua pemain baru dan juga para pemain yang sudah ada di sini.”
Marmoush menikmati laga melawan Newcastle
Marmoush kini telah mencetak 12 gol untuk City, dengan lima di antaranya dicetak dalam pertemuan dengan Newcastle di Etihad Stadium - setelah mencetak hat-trick melawan mereka musim lalu. Ia pindah ke Inggris dari Eintracht Frankfurt dengan harapan menjadi pemenang beruntun.
Usahanya kini bisa membuahkan hasil, setelah berhasil menepis rumor transfer selama bursa transfer musim dingin 2026. Ia membahas tentang tetap berada dalam perburuan gelar Piala Liga, kepada City Studios ia mengatakan: “Tentu saja, sejak menit pertama pertandingan kami sangat fokus. Kami menunjukkan mentalitas dan semangat kami untuk memenangkan pertandingan. Kami sangat senang telah melakukannya."
“Saya sangat, sangat gembira. Ini adalah perasaan terbaik untuk mencapai final. Kami ingin mencapai setiap final yang bisa kami capai. Kami sangat senang berada di sana. Sekarang fokus pada pertandingan selanjutnya dan semoga kami bisa memenangkan final.”
Apakah Guehi akan tersedia di final?
Guardiola telah melakukan rotasi pemain di ajang Piala Liga musim ini, dengan persaingan ketat di berbagai kompetisi yang mengharuskan rotasi pemain. Pemain seperti Haaland, Gianluigi Donnarumma dan Rayan Cherki memulai pertandingan dari bangku cadangan melawan Newcastle.
Namun, mereka tetap berhasil melaju ke final, dengan harapan beberapa pemain yang saat ini cedera akan kembali bergabung sebelum pertandingan final di Wembley.
City juga berharap pemain yang didatangkan pada Januari, Marc Guehi, akan mendapatkan izin khusus dari FA untuk bermain di final, setelah bergabung dengan dari Crystal Palace setelah leg pertama semi-final melawan Newcastle.
Pemain internasional Inggris itu saat ini masih belum memenuhi syarat, tetapi Guardiola dan timnya berencana untuk mengatasi masalah tersebut. Ketika ditanya tentang Guehi yang akan menjadi salah satu pemain yang mengejar medali pertama bersama klub barunya, Guardiola mengatakan: “Mengapa dia tidak boleh bermain? Kami akan mencoba.”
City masih memiliki pertandingan di Liga Primer, Piala FA dan Liga Champions sebelum fokus beralih ke final Piala Liga. Pertandingan pertama dari rangkaian tersebut mempertemukan mereka dengan Liverpool di Anfield, Minggu (8/2) malam WIB.
