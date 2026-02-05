Penyerang Manchester City Omar Marmoush Kirim Peringatan Keras Ke Arsenal Jelang Final Piala Liga

Guardiola telah mengumpulkan enam gelar Liga Primer, dua Piala FA, dan satu gelar Liga Champions selama sepuluh tahunnya di sepakbola Inggris. Ia juga membawa City meraih empat kemenangan Piala Liga berturut-turut antara tahun 2018 dan 2021, dan di msim ini The Cityzens kembali berburu trofi tersebut.

Tiket final di Wembley dipastikan setelah mereka mengalahkan Newcastle di semi-final Piala Liga. City memasuki leg kedua pertandingan tersebut dengan keunggulan telak 2-0. Mereka tak terkejar sebelum babak pertama berakhir di kandang sendiri.

Marmoush, yang kesulitan mendapatkan kesempatan bermain musim ini karena berperan sebagai cadangan Erling Haaland, mencetak dua gol melawan The Magpies dalam waktu setengah jam, dengan Tijjani Reijnders mencetak gol ketiga yang membantu City akhirnya mengamankan kemenangan agregat 5-1.