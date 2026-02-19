Penyerang Juventus bertekad untuk memaksa Barcelona melakukan transfer guna menggantikan Robert Lewandowski

Fajar era baru di Camp Nou bisa dipimpin oleh salah satu penyerang paling tajam di Serie A. Penyerang Juventus, Vlahovic, seperti dilaporkan Tuttosport, telah memperjelas niatnya untuk melakukan transfer besar-besaran ke Barcelona pada musim panas ini. Pemain internasional Serbia ini, yang masa depannya di Turin menjadi bahan spekulasi intens, muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Lewandowski.

Laporan di Italia terus mengklaim bahwa striker Serbia ini sangat ingin pindah ke Barcelona di atas semua destinasi yang tersedia baginya, menandakan keinginan yang jelas untuk menguji dirinya di barisan Blaugrana saat mereka menjalani periode transisi untuk lini depan mereka. Vlahovic berada dalam posisi yang sangat menguntungkan karena kontraknya dengan Juventus hampir berakhir, menjadikannya salah satu aset paling menarik di pasar transfer.

Dengan tidak adanya kemajuan dalam negosiasi perpanjangan kontrak di Turin, pemain berusia 26 tahun ini berpotensi menjadi salah satu agen bebas paling diburu di sepak bola Eropa. Ketersediaannya ini sejalan dengan perencanaan strategis Barcelona, yang menghadapi kebutuhan mendesak untuk menggantikan striker legendaris Polandia mereka.