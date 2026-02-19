AFP
Penyerang Juventus bertekad untuk memaksa Barcelona melakukan transfer guna menggantikan Robert Lewandowski
Vlahovic membidik transfer ke Blaugrana
Fajar era baru di Camp Nou bisa dipimpin oleh salah satu penyerang paling tajam di Serie A. Penyerang Juventus, Vlahovic, seperti dilaporkan Tuttosport, telah memperjelas niatnya untuk melakukan transfer besar-besaran ke Barcelona pada musim panas ini. Pemain internasional Serbia ini, yang masa depannya di Turin menjadi bahan spekulasi intens, muncul sebagai kandidat utama untuk mengisi kekosongan yang akan ditinggalkan oleh Lewandowski.
Laporan di Italia terus mengklaim bahwa striker Serbia ini sangat ingin pindah ke Barcelona di atas semua destinasi yang tersedia baginya, menandakan keinginan yang jelas untuk menguji dirinya di barisan Blaugrana saat mereka menjalani periode transisi untuk lini depan mereka. Vlahovic berada dalam posisi yang sangat menguntungkan karena kontraknya dengan Juventus hampir berakhir, menjadikannya salah satu aset paling menarik di pasar transfer.
Dengan tidak adanya kemajuan dalam negosiasi perpanjangan kontrak di Turin, pemain berusia 26 tahun ini berpotensi menjadi salah satu agen bebas paling diburu di sepak bola Eropa. Ketersediaannya ini sejalan dengan perencanaan strategis Barcelona, yang menghadapi kebutuhan mendesak untuk menggantikan striker legendaris Polandia mereka.
Pencarian Barcelona untuk penerus yang sempurna
Direktur olahraga Barcelona, Deco, ditugaskan untuk mencari pengganti yang mampu mempertahankan tradisi mencetak gol yang dibutuhkan di klub prestisius seperti Barcelona. Namun, lanskap keuangan tetap menjadi hambatan, karena belum jelas berapa ruang anggaran gaji yang dimiliki Barcelona untuk memfasilitasi kedatangan pemain bintang seperti itu. Meskipun Vlahovic telah menyatakan preferensinya, dia bukan satu-satunya nama dalam daftar pendek.
Penyerang Atletico Madrid, Julian Alvarez, tetap menjadi pilihan utama dewan direksi, namun merangkai kesepakatan untuk pemain Argentina tersebut tampaknya sulit mengingat biaya transfer yang kemungkinan besar terlibat. Hal ini membuat Vlahovic semakin menarik, terutama karena statusnya sebagai pemain bebas transfer. Laporan dari Italiamenyarankan bahwa Vlahovic akan memprioritaskan pindah ke Barcelona di atas segalanya, meyakini kehadiran fisiknya dapat memberikan transisi yang mulus dari era Lewandowski.
Vlahovic menawarkan profil striker tradisional nomor sembilan, sementara target lain mungkin menawarkan fleksibilitas lebih. Awal bulan ini, pelatih kebugaran Serbia Dusan Ilic memprediksi striker tersebut akan berakhir di Spanyol, menyatakan: "Vlahovic memiliki mentalitas dan alat fisik untuk memimpin lini serang seperti Barcelona; rasanya seperti langkah alami berikutnya dalam kariernya."
Vlahovic menerapkan kebijakan 'Barca terlebih dahulu'
Menurut laporan yang sama, masa depan Vlahovic akan mulai terbentuk pada bulan Maret, namun ia sudah jelas tentang apa yang diinginkannya dan telah menginstruksikan agennya untuk memprioritaskan negosiasi dengan Barcelona di atas pihak lain yang tertarik. Sikap proaktif ini menyoroti komitmen pemain untuk pindah ke La Liga daripada tetap di Italia, dengan Milan dilaporkan berusaha menariknya, atau pindah ke Inggris.
Pemain Serbia ini tidak sepenuhnya menyingkirkan opsi lain, tetapi pesannya kepada perwakilannya sangat jelas. Jika Barcelona tidak mengajukan tawaran, maka ia terbuka untuk negosiasi dengan Juventus mengenai perpanjangan kontrak atau mempertimbangkan tawaran dari klub-klub Premier League yang telah lama memantau perkembangannya di Serie A.
Kebijakan "Barca-first" ini menunjukkan bahwa daya tarik bermain di Camp Nou yang direvitalisasi lebih besar daripada paket finansial yang mungkin ditawarkan oleh klub-klub Inggris. Agennya dilaporkan telah menerima instruksi ketat mengenai hierarki klub-klub potensial berikutnya, dengan raksasa Catalan berada di posisi teratas dalam daftar tersebut.
Momen krusial bagi klub dan pemain
Minggu-minggu mendatang akan menjadi krusial bagi baik pemain maupun klub. Seiring mendekatnya bulan Maret, situasi kontraknya di Juventus akan mencapai penyelesaian atau, lebih mungkin, mengonfirmasi kepergiannya sebagai pemain bebas transfer. Kemungkinan besar Barcelona akan menunda keputusan hingga musim panas untuk menentukan langkah akhir terhadap target utama mereka, menciptakan permainan menunggu yang berisiko tinggi.
Strategi ini membawa risiko bagi Blaugrana; jika mereka menunda terlalu lama untuk berkomitmen pada Vlahovic, mereka berisiko kehilangan dia ke pesaing yang siap bergerak lebih cepat dengan tawaran kontrak konkret. Sebaliknya, bergerak terlalu dini dapat membatasi fleksibilitas finansial mereka untuk mengejar target prioritas lain seperti Alvarez jika pasar bergeser menguntungkan mereka.
