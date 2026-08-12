Penyerang Everton Martin Sherif didakwa FA atas dugaan 61 pelanggaran taruhan

Sherif telah bersama Everton sejak usia 13 tahun dan sebelumnya sempat berlatih dengan tim utama, meski ia belum pernah mencatatkan penampilan profesional untuk tim senior. Penyerang itu menghabiskan waktu jauh dari Everton musim lalu untuk mendapatkan pengalaman di level senior di divisi bawah sepak bola Inggris.

Sherif bergabung dengan Rotherham United dengan status pinjaman, di mana ia mencetak dua gol dalam 10 penampilan di League One sebelum masa peminjamannya dipangkas pada Desember karena cedera. Sherif kemudian pindah ke Port Vale dengan status pinjaman pada Februari. Ia mampu mencetak dua gol dalam 17 pertandingan untuk Port Vale, tetapi pada akhirnya tidak bisa membantu klub itu menghindari degradasi ke League Two.