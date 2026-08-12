Getty Images Sport
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Penyerang Everton Martin Sherif didakwa FA atas dugaan 61 pelanggaran taruhan
Rincian dakwaan FA
Daily Mail melaporkan pada Rabu bahwa Football Association telah mendakwa Sherif karena diduga melanggar aturan ketat terkait taruhan. Sherif dituduh memasang 61 taruhan pada pertandingan sepakbola dalam periode 15 bulan, dari 20 November 2024 hingga 12 Februari 2026.
FA merilis pernyataan terperinci untuk mengonfirmasi proses disipliner tersebut. Pernyataan itu berbunyi: "Martin Sherif dari Everton FC telah didakwa karena melanggar aturan taruhan FA. Pemain tersebut diduga melanggar Aturan E1.2 FA terkait 61 taruhan yang dipasang pada pertandingan sepakbola antara 20 November 2024 dan 12 Februari 2026. Martin Sherif memiliki waktu hingga Senin 17 Agustus untuk memberikan tanggapan."
- Getty Images Sport
Everton dan masa peminjaman
Sherif telah bersama Everton sejak usia 13 tahun dan sebelumnya sempat berlatih dengan tim utama, meski ia belum pernah mencatatkan penampilan profesional untuk tim senior. Penyerang itu menghabiskan waktu jauh dari Everton musim lalu untuk mendapatkan pengalaman di level senior di divisi bawah sepak bola Inggris.
Sherif bergabung dengan Rotherham United dengan status pinjaman, di mana ia mencetak dua gol dalam 10 penampilan di League One sebelum masa peminjamannya dipangkas pada Desember karena cedera. Sherif kemudian pindah ke Port Vale dengan status pinjaman pada Februari. Ia mampu mencetak dua gol dalam 17 pertandingan untuk Port Vale, tetapi pada akhirnya tidak bisa membantu klub itu menghindari degradasi ke League Two.
Sikap klub dan dukungan
Everton belum merilis pernyataan publik resmi terkait dakwaan yang diajukan terhadap Sherif. Namun, The Athletic melaporkan bahwa sebuah sumber yang dekat dengan Everton mengonfirmasi klub itu memiliki rencana untuk menangani situasi ini secara internal.
Menurut sumber anonim tersebut, Everton akan bekerja sama sepenuhnya dengan FA sepanjang proses disipliner berlangsung sambil memastikan mereka memberikan dukungan yang diperlukan untuk Sherif selama periode ini. Otoritas sepakbola Inggris secara ketat melarang pemain memasang taruhan pada pertandingan sepakbola mana pun di seluruh dunia demi melindungi integritas olahraga ini. Sherif kini harus bekerja dengan Everton dan perwakilan hukumnya untuk menyusun respons terhadap tuduhan tersebut sebelum tenggat waktu yang sudah di depan mata yang ditetapkan oleh FA.
- Getty Images Sport
Apa yang terjadi selanjutnya?
Sherif memiliki waktu hingga Senin untuk secara resmi menanggapi dakwaan terkait perjudian tersebut. Jika Sherif dinyatakan bersalah, ia bisa menghadapi skorsing panjang dari seluruh aktivitas sepakbola, serupa dengan hukuman yang dijatuhkan kepada pemain lain atas pelanggaran aturan taruhan dalam beberapa tahun terakhir. Everton akan menunggu putusan akhir dari FA sebelum memutuskan tindakan disipliner internal lebih lanjut terkait masa depannya di klub.
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