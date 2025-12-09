Penyerang Barcelona Marcus Rashford Memang Gemilang, Tapi Bintang Real Madrid Kylian Mbappe Berada Di Level Yang Berbeda!

Musim La Liga saat ini diwarnai oleh pertarungan sengit antara para superstar mapan dan wajah-wajah baru yang ingin menorehkan prestasi. Meskipun Kylian Mbappe kini telah memantapkan posisinya sebagai wajah Madrid setelah pindah dari Paris Saint-Germain pada tahun 2024, kedatangan Rashford ke Catalan musim panas lalu telah menambah dinamika baru dalam persaingan gelar juara.

Pemain internasional Inggris teersebut bergabung dengan tim Hansi Flick dengan status pinjaman selama satu musim dari Manchester United pada bulan Juli, dengan tujuan menghidupkan kembali kariernya yang sempat terhenti di Old Trafford. Dampaknya langsung terasa, dengan permainannya yang langsung memberikan dimensi baru bagi Barcelona, dan dia juga telah mencetak enam gol – dua di La Liga dan empat di Liga Champions. Transformasi ini menarik perhatian Pique, yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk sukses di Catalan.

Dalam sebuah wawancara dengan Sport, mantan kapten Barcelona tersebut diminta untuk menyebutkan pemain-pemain yang paling membuatnya terkesan musim ini. Pique langsung menyoroti adaptasi mulus penyerang Inggris tersebut dengan sepakbola Spanyol.