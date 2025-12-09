Getty/GOAL
Penyerang Barcelona Marcus Rashford Memang Gemilang, Tapi Bintang Real Madrid Kylian Mbappe Berada Di Level Yang Berbeda!
Mbappe dan Rashford dalam performa bagus musim ini
Musim La Liga saat ini diwarnai oleh pertarungan sengit antara para superstar mapan dan wajah-wajah baru yang ingin menorehkan prestasi. Meskipun Kylian Mbappe kini telah memantapkan posisinya sebagai wajah Madrid setelah pindah dari Paris Saint-Germain pada tahun 2024, kedatangan Rashford ke Catalan musim panas lalu telah menambah dinamika baru dalam persaingan gelar juara.
Pemain internasional Inggris teersebut bergabung dengan tim Hansi Flick dengan status pinjaman selama satu musim dari Manchester United pada bulan Juli, dengan tujuan menghidupkan kembali kariernya yang sempat terhenti di Old Trafford. Dampaknya langsung terasa, dengan permainannya yang langsung memberikan dimensi baru bagi Barcelona, dan dia juga telah mencetak enam gol – dua di La Liga dan empat di Liga Champions. Transformasi ini menarik perhatian Pique, yang tahu persis apa yang dibutuhkan untuk sukses di Catalan.
Dalam sebuah wawancara dengan Sport, mantan kapten Barcelona tersebut diminta untuk menyebutkan pemain-pemain yang paling membuatnya terkesan musim ini. Pique langsung menyoroti adaptasi mulus penyerang Inggris tersebut dengan sepakbola Spanyol.
Pique beri pujian kepada Rashford
Ketika ditanya siapa yang paling mengejutkannya musim ini, Pique memilih pemain Inggris berusia 28 tahun itu, dengan mengatakan: "Rashford. Saya pikir dia memulai dengan sangat baik, sekarang mari kita lihat bagaimana dia akan melanjutkannya. Dia mencetak dua gol dalam pertandingan melawan Newcastle, dia telah berkontribusi dan banyak membantu sejak awal."
Namun, terlepas dari kesetiaannya kepada Blaugrana, Pique tak bisa mengabaikan masalah besar. Saat membahas pemain-pemain elite di liga, ia mengakui bahwa Mbappe sendirian di puncak. Apalagi, pemain internasional Prancis tersebut memenangkan penghargaan pencetak gol terbanyak liga di musim debutnya dan telah mencetak 16 gol dalam 16 pertandingan La Liga musim ini, meskipun Madrid kesulitan menemukan konsistensi dan tertinggal dari Barcelona di puncak klasemen. Ia juga telah mencetak sembilan gol yang luar biasa hanya dalam lima pertandingan Liga Champions.
"Mbappe juga, dia berada di level yang berbeda, bukan hanya dalam hal gol, tetapi juga dalam penampilannya," ujar Pique. "Saya pikir dia lebih tajam dari sebelumnya."
Kebangkitan Rashford di Spanyol
Komentar Pique membenarkan beberapa bulan terakhir yang menyegarkan bagi Rashford. Ada keraguan signifikan mengenai kemampuan pemain berusia 28 tahun itu beradaptasi dengan tuntutan teknis La Liga, tetapi ia telah menjawab kritiknya dengan tegas. Pique menyoroti penampilan krusialnya di Liga Champions sebelumnya melawan Newcastle, di mana ia mencetak dua gol untuk memastikan kemenangan 2-1. Ia juga telah memberikan enam assist di kompetisi domestik dan satu assist lagi di ajang Eropa.
Bagi seorang pemain yang tampak kehilangan arah di United di bawah Ruben Amorim, Rashford telah menemukan semangat baru di bawah arahan Flick. Fleksibilitasnya di lini depan sangat penting bagi Barcelona,
memungkinkan mereka untuk merotasi Lamine Yamal dan Robert Lewandowski tanpa penurunan kualitas.
Mbappe adalah tolok ukur
Meskipun Rashford merupakan kejutan yang menyenangkan, Mbappe merupakan sosok yang tak terelakkan. Kini telah sepenuhnya beradaptasi di musim keduanya di Madrid, pemain Prancis ini telah berkembang menjadi pemimpin lini serang Los Blancos.
Pernyataan Pique bahwa ia terlihat "lebih tajam dari sebelumnya" merupakan prospek yang menakutkan bagi lini pertahanan di seluruh Eropa. Setelah mengangkat trofi Liga Champions di musim debutnya, Mbappe tampaknya bertekad untuk memecahkan rekor individu musim ini.
Bagi Rashford, tantangannya sekarang adalah konsisten. Seperti yang dicatat Pique, "mari kita lihat bagaimana ia melanjutkannya." Dengan laporan yang menunjukkan Tim Catalan memiliki opsi pembelian sekitar €30 juta untuk musim panas mendatang, pemain Inggris itu secara efektif bermain untuk masa depannya yang panjang. Paruh kedua musim yang kuat dapat membuat Blaugrana benar-benar mempermanenkannya.
