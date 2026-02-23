Penyerang Arsenal, Olivia Smith, dilarikan ke rumah sakit dengan tandu setelah mengalami cedera serius dalam pertandingan Piala FA Wanita melawan Bristol City

Manajer Gunners, Renee Slegers, merasa senang melihat timnya meraih kemenangan ketujuh berturut-turut dan clean sheet lainnya. Ia mengatakan kepada saluran media resmi klub setelah pertandingan: “Senang dengan kemenangan ini, senang kita terus berkembang. Clean sheet lagi. Saya rasa kita tidak memberi mereka banyak peluang selain beberapa tendangan bebas.

“Ya, sangat penting untuk menyelesaikan blok ini dengan cara ini. Saya pikir kita sedang dalam tren tujuh kemenangan, jadi sangat senang dengan itu. Para pemain telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di blok ini. Mereka akan pergi sekarang, dan saya menantikan untuk terus maju di blok berikutnya.

“Konsistensi tindakan dan perilaku baik, baik di dalam maupun di luar lapangan, telah berada di level yang sangat tinggi. Dan saya pikir, apapun kondisinya, apapun situasinya, dan dengan kualitas yang kita miliki, kita bisa memenangkan pertandingan dengan fondasi itu. Jadi itu luar biasa.”

Arsenal akan berusaha keras untuk memastikan momentum mereka tidak terhenti oleh jeda internasional berikutnya, dengan beberapa bintang senior akan bergabung dengan tim nasional masing-masing. Slegers akan tetap di Inggris untuk merencanakan taktik untuk pertandingan mendatang.

Dia menambahkan: “Para pemain akan pergi, berubah lingkungan, mereka akan mewakili negara mereka. Kami akan di sini merencanakan untuk blok berikutnya. Ini jendela yang lebih panjang, jadi kami akan tanpa mereka untuk waktu yang lebih lama. Tapi kami sangat menantikan dua pertandingan perempat final yang akan kami mainkan dan pertandingan di WSL.”