Penyerang Arsenal, Olivia Smith, dilarikan ke rumah sakit dengan tandu setelah mengalami cedera serius dalam pertandingan Piala FA Wanita melawan Bristol City
Smith mengalami benturan kepala yang parah dalam pertandingan Piala FA.
Smith menjadi pemain pertama dengan nilai transfer £1 juta dalam sepak bola wanita saat pindah ke Arsenal dari Liverpool pada musim panas 2025. Pemain berusia 21 tahun ini kesulitan untuk memberikan dampak yang diinginkan di lingkungan barunya.
Cedera yang tidak tepat waktu ini tidak membantu, tetapi penyerang yang sangat diandalkan ini mungkin tidak akan absen selama yang awalnya dikhawatirkan. Smith terlibat dalam benturan kepala yang parah pada awal babak kedua pertandingan piala melawan Bristol City.
Dia dikenakan penyangga leher sebelum dibawa keluar lapangan, dengan sang pemain muda mendapat sambutan meriah dari penonton. Penundaan yang mengkhawatirkan dalam pertandingan menyebabkan 14 menit waktu tambahan dimainkan. Dikabarkan bahwa Smith mengalami gegar otak, yang akan mengharuskannya istirahat dari latihan dan pertandingan.
Cedera yang dialami oleh Smith, sang pembuat sejarah, tidak memberikan keuntungan baginya.
Para penggemar dengan cepat membanjiri media sosial dengan pesan dukungan. Beberapa orang dengan cepat menyoroti bahwa “Olivia Smith tidak terlalu beruntung dengan cedera musim ini, bukan?”. Cedera pinggul yang dialaminya saat bertugas di tim nasional pada Oktober lalu menghambat kemajuannya di London Utara.
Smith, bagaimanapun, telah mencetak delapan gol untuk Arsenal selama musim debutnya dan tetap menjadi pencetak gol terbanyak kedua klub di semua kompetisi. Dia berharap dapat berperan penting dalam upaya meraih gelar besar di dalam dan luar negeri.
Arsenal, yang berupaya mempertahankan gelar Liga Champions mereka pada musim 2025-26, dengan mudah meraih kemenangan 3-0 atas Bristol City dalam laga putaran kelima Piala FA. Kim Little, Victoria Pelova, dan Frida Maanum - yang menggantikan Smith - semua mencetak gol melawan The Robins.
Slegers merespons kemenangan ketujuh berturut-turut.
Manajer Gunners, Renee Slegers, merasa senang melihat timnya meraih kemenangan ketujuh berturut-turut dan clean sheet lainnya. Ia mengatakan kepada saluran media resmi klub setelah pertandingan: “Senang dengan kemenangan ini, senang kita terus berkembang. Clean sheet lagi. Saya rasa kita tidak memberi mereka banyak peluang selain beberapa tendangan bebas.
“Ya, sangat penting untuk menyelesaikan blok ini dengan cara ini. Saya pikir kita sedang dalam tren tujuh kemenangan, jadi sangat senang dengan itu. Para pemain telah melakukan pekerjaan yang luar biasa di blok ini. Mereka akan pergi sekarang, dan saya menantikan untuk terus maju di blok berikutnya.
“Konsistensi tindakan dan perilaku baik, baik di dalam maupun di luar lapangan, telah berada di level yang sangat tinggi. Dan saya pikir, apapun kondisinya, apapun situasinya, dan dengan kualitas yang kita miliki, kita bisa memenangkan pertandingan dengan fondasi itu. Jadi itu luar biasa.”
Arsenal akan berusaha keras untuk memastikan momentum mereka tidak terhenti oleh jeda internasional berikutnya, dengan beberapa bintang senior akan bergabung dengan tim nasional masing-masing. Slegers akan tetap di Inggris untuk merencanakan taktik untuk pertandingan mendatang.
Dia menambahkan: “Para pemain akan pergi, berubah lingkungan, mereka akan mewakili negara mereka. Kami akan di sini merencanakan untuk blok berikutnya. Ini jendela yang lebih panjang, jadi kami akan tanpa mereka untuk waktu yang lebih lama. Tapi kami sangat menantikan dua pertandingan perempat final yang akan kami mainkan dan pertandingan di WSL.”
Jadwal pertandingan Arsenal: Pertandingan berikutnya bagi The Gunners yang sedang mengejar trofi.
Arsenal akan menghadapi dua pertandingan domestik melawan rival ibu kota London City Lionesses dan West Ham sebelum menjamu lawan WSL Chelsea dalam leg pertama perempat final Liga Champions pada 24 Maret. Pertandingan derby melawan rival abadi Tottenham akan diselipkan di antara dua pertemuan Eropa dengan The Blues. Undian untuk perempat final Piala FA Wanita akan dilakukan pada Senin, dengan The Gunners berambisi untuk memenangkan trofi tersebut untuk pertama kalinya sejak 2016.
