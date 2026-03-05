AFP
Penyebab mata hitam Casemiro terungkap, bintang Man Utd mengejutkan penggemar dengan bermain meski mengalami cedera wajah saat melawan Newcastle
Tabrakan di istana menjadi penyebab 'memar'
Penyebab mata hitam tersebut kini telah dilacak kembali ke pertandingan sebelumnya yang diikuti oleh pemain veteran tersebut. Menurut The Sun, pemain berusia 34 tahun itu mengalami benturan keras selama tabrakan di akhir pertandingan dalam kemenangan 2-1 Manchester United atas Crystal Palace pada Minggu lalu. Gambar-gambar dari akhir pertandingan tersebut sudah menunjukkan tahap awal pembengkakan di bawah matanya, yang berkembang menjadi mata hitam penuh saat tim berangkat ke Tyneside.
Gelandang menunjukkan ketangguhan meskipun mengalami cedera wajah.
Meskipun mengalami cedera, Casemiro membuktikan nilainya sebagai pemain andalan bagi tim Michael Carrick. Pemain Brasil itu menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir babak pertama, menyundul bola hasil tendangan bebas Bruno Fernandes untuk gol keenamnya di musim Premier League saat ini.
Gol tersebut semakin menonjolkan hubungan produktif antara gelandang dan kapten Fernandes. Empat dari gol Casemiro musim ini berasal dari umpan bola mati Fernandes. Namun, aksinya yang heroik tidak cukup untuk mencegah kekalahan yang mengecewakan 2-1 melawan Newcastle yang bermain dengan 10 pemain.
Akhir yang pahit bagi rekor tak terkalahkan Carrick
Malam United berakhir buruk meskipun mereka bermain melawan tim Magpies yang kekurangan pemain setelah kartu merah yang diterima Jacob Ramsey. Meskipun sundulan Casemiro membatalkan gol pembuka Anthony Gordon, tendangan spektakuler William Osula di menit-menit akhir mengakhiri rekor tak terkalahkan Carrick dalam tujuh pertandingan sebagai pelatih kepala.
Kepergian sang veteran Brasil semakin dekat.
Klub telah memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak Casemiro selama satu tahun, artinya ia akan dilepas saat kontraknya berakhir pada Juni mendatang. Bergabung dengan United dari Real Madrid pada 2022 dengan biaya £70 juta, pemain Brasil ini telah membantu United meraih gelar FA Cup dan Carabao Cup, dengan total 153 penampilan di semua kompetisi.
Spekulasi kini semakin menguat mengenai destinasiselanjutnya, dengan Italia muncul sebagai tujuan potensial karena pemain berusia 34 tahun ini ingin tetap berada di Eropa.
