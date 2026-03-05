Penyebab mata hitam Casemiro terungkap, bintang Man Utd mengejutkan penggemar dengan bermain meski mengalami cedera wajah saat melawan Newcastle

Meskipun mengalami cedera, Casemiro membuktikan nilainya sebagai pemain andalan bagi tim Michael Carrick. Pemain Brasil itu menyamakan kedudukan pada menit-menit akhir babak pertama, menyundul bola hasil tendangan bebas Bruno Fernandes untuk gol keenamnya di musim Premier League saat ini.

Gol tersebut semakin menonjolkan hubungan produktif antara gelandang dan kapten Fernandes. Empat dari gol Casemiro musim ini berasal dari umpan bola mati Fernandes. Namun, aksinya yang heroik tidak cukup untuk mencegah kekalahan yang mengecewakan 2-1 melawan Newcastle yang bermain dengan 10 pemain.