Penuh Drama & Tensi, Senegal Jadi Penguasa Afrika Usai Tekuk Maroko
Babak pertama yang berlangsung tegang
Senegal tampil sebagai juara Piala Afrika 2025 setelah mengalahkan Maroko 1-0 melalui perpanjangan waktu di Stadion Pangeran Moulay Abdellah di Rabat, Senin (19/1) dini hari WIB.
Selepas hasil imbang 0-0 di waktu normal, pertandingan dilanjutkan ke babak perpanjangan waktu, dan tim Afrika Barat akhirnya keluar sebagai pemenang dalam duel yang sangat dinantikan ini.
Pertandingan dimulai dengan tempo tinggi yang sesuai untuk final kontinental, dan pada menit keenam, sebuah gol hampir tercipta. Pape Gueye dari Senegal melepaskan tendangan sudut yang bagus, tetapi upayanya ke gawang dihentikan kiper Maroko, Yassine Bounou.
Maroko memiliki kesempatan untuk memecah kebuntuan pada menit ke-14. Tetapi Ismael Saibari, dari posisi yang cukup bagus di luar kotak penalti, melepaskan tembakan melenceng, dan membuat rekan-rekan setimnya kecewa.
Tuan rumah selamat dari serangan balik cepat Singa Teranga pada menit ke-38. Iliman Ndiaye menyambut umpan silang di sayap kanan, dan melakukan beberapa langkah sebelum ia berhadapan satu lawan satu dengan Bounou.
Kiper Maroko berpengalaman itu menjangkau bola di depan Ndiaye, dan menggagalkan upaya penyerang Senegal tersebut. Mantan kiper Sevilla ini melakukan intervensi penting untuk membelokkan tendangan rendah Ndiaye dan menyelamatkan timnya dari kebobolan di akhir babak kedua.
Peluang terbuang dan gol dianulir
Babak kedua dimulai dengan cara yang hati-hati, sampai Diaz memberikan umpan tepat ke dalam kotak penalti untuk Ayoub El Kaabi. Meskipun ia memiliki pandangan jelas ke gawang, usahanya melenceng tipis.
Peluang besar lainnya untuk Atlas Lions datang tiga menit setelah satu jam. Abde Ezzalzouli menyambut umpan silang ke dalam kotak penalti dan menembak melewati mistar gawang. Itu adalah peluang menjanjikan bagi tim Afrika Utara, dan penyerang Betis seharusnya bisa berbuat lebih baik dari yang dia lakukan.
El Hadji Malick Diouf dari Senegal dan Neil El Aynaoui dari Maroko bertabrakan saat berebut bola udara pada menit ke-74, dan keduanya membutuhkan perawatan medis setelahnya. Pertandingan ditunda selama lebih dari tiga menit, dan setelah intervensi medis, keduanya melanjutkan permainan.
Peluang lain bagi finalis 2004 datang pada menit ke-81, dan sekali lagi Ezzalzouli gagal memanfaatkannya. Penyerang berusia 24 tahun itu, dari posisi yang menjanjikan dan tanpa penjagaan, melepaskan tembakan langsung ke arah Mendy yang melakukan penyelamatan bagus.
Pada menit ketiga waktu tambahan, Senegal mencetak gol melalui Abdoulaye Seck, tetapi gol tersebut dianulir karena pelanggaran dalam proses serangan. Singa Teranga memprotes, Singa Atlas merayakan gol tersebut sementara wasit tetap teguh pada keputusannya.
Drama penalti
Beberapa saat setelah wasit menganulir gol Senegal, dia memberikan penalti kepada Maroko. Setelah Diaz terjatuh di dalam kotak penalti, wasit memberi isyarat dia ingin memeriksa VAR, dan setelah penilaian, penalti diberikan untuk Singa Atlas.
Keputusan tersebut meningkatkan ketegangan di sekitar stadion. Senegal tampak marah dan meninggalkan lapangan, meskipun Mane tidak. Protes tersebut menyebabkan pertandingan tertunda selama lebih dari 10 menit sebelum Senegal kembali keluar dari ruang ganti dan Maroko mengambil penalti mereka.
Setelah momen tegang dan berkepanjangan yang membuat seluruh benua menahan napas, pertarungan hanya menyisakan dua orang, Diaz melawan Mendy, dan mantan kiper Chelsea itulah yang muncul sebagai pemenang dengan menyelamatkan penalti untuk memberi Senegal kesempatan bertarung lainnya.
Pemain Terbaik
Gueye mungkin adalah pahlawan negaranya setelah dia mencetak gol yang membawa mereka memenangkan pertandingan tegang di Rabat di depan penonton yang sangat fanatik.
Pemain Villarreal itu tampil gemilang ketika Senegal membutuhkan pahlawan, dan golnya akan dikenang selama beberapa generasi, terutama dalam keadaan di mana gol itu dimenangkan.
Bersama Gueye, Mendy juga akan dikenang sebagai pahlawan nasional, yang menyelamatkan mereka di saat-saat paling genting.
Sang pecundang
Diaz memiliki kesempatan untuk memastikan kemenangan Maroko, tetapi tendangan penaltinya tidak tepat sasaran dan berhasil ditepis Mendy.
Itulah momen ketika tim Afrika Utara itu hampir menjadi juara, tetapi kesempatan itu disia-siakan penyerang Real Madrid tersebut.
Rating pertandingan (dari lima): ⭐⭐⭐⭐
