Penolakan penalti Bayern Munich oleh Nicolas Jackson dijelaskan dalam ketidakhadiran Harry Kane, sementara Vincent Kompany membela pemain pinjaman Chelsea
Jackson berperan penting dalam kemenangan Bayern.
Penerimaan Jackson merupakan bagian dari kebijakan rotasi pemain yang intensif, di mana Kompany melakukan tujuh pergantian dari tim yang mengalahkan Borussia Dortmund. Dengan Kane absen karena cedera ringan, Jackson mendapatkan kesempatan starter pertamanya sejak Januari. Pemain internasional Senegal ini berperan penting dalam kemenangan tersebut, berperan kunci dalam gol kedua dan mendapatkan penalti untuk gol ketiga. Namun, meskipun meminta untuk mengambil tendangan penalti tersebut, Jackson terpaksa menonton saat Jamal Musiala maju untuk mengeksekusi dari jarak 12 yard. Keputusan tersebut menimbulkan pertanyaan, tetapi Kompany segera menepis kritik yang mengarah pada pemain berusia 24 tahun itu, yang telah menghadapi sorotan tajam sejak kepindahannya yang kontroversial dari Stamford Bridge musim panas lalu.
Kompany membalas kritik
Setelah pertandingan, Kompany mengungkapkan kepuasannya terhadap penampilan Jackson dan mengkritik liputan media terhadap penyerang tersebut. "Dia bermain sangat baik hari ini. Saya harus mengakui bahwa sejak saya berada di sini, saya memperhatikan bahwa ketika segala sesuatunya berjalan lancar di tim, ada upaya untuk menyoroti satu atau dua pemain tanpa alasan yang jelas. Pemain itu tidak melakukan kesalahan apa pun, dia berlatih dengan sangat baik, dia memenangkan AFCON. Tapi entah bagaimana, selalu ada cerita tentang satu atau dua pemain," kata Kompany. "Musim lalu adalah Serge Gnabry, kadang-kadang Kingsley Coman, sekarang Nicolas Jackson. Kenyataannya di ruang ganti kami adalah semuanya tenang. Nicolas telah tampil sangat baik dalam latihan dan mengulanginya hari ini. Memang benar bahwa ketika Harry Kane bermain di posisimu, atau Michael Olise, atau Luis Díaz, itu sedikit sulit. Tidak ada yang lebih dari itu. Nico telah tampil sangat baik hari ini dan semoga akan melakukannya lagi segera."
Musiala mengumumkan keputusan mengenai penendang penalti.
Sementara itu, Jamal Musiala mengungkapkan bahwa keputusan telah diambil untuk menunjuknya sebagai eksekutor penalti dalam absennya Kane, meskipun Jackson ingin mengambil alih. Ini adalah gol penalti pertamanya di Bundesliga, dan gol liga pertamanya sejak 4 April 2025."Pilihannya antara saya atau Jo [Kimmich]. Nico [Jackson] meminta untuk melakukannya, tetapi pada akhirnya keputusan diambil bahwa saya yang akan melakukannya. Ini adalah tanggung jawab, dan saya senang telah mengambil kesempatan itu," jelas Musiala.
Perhatian beralih ke Liga Champions
Perhatian kini beralih ke Liga Champions dan laga leg pertama babak 16 besar yang krusial melawan Atalanta pada Selasa. Apakah Jackson tetap mempertahankan posisinya di starting XI sangat bergantung pada kondisi kebugaran Kane, yang sedang berjuang melawan cedera betis. Ketersediaan pemain andalan Inggris tersebut tetap menjadi rahasia yang dijaga ketat di markas latihan Sabener Strasse.
