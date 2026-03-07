Penolakan penalti Bayern Munich oleh Nicolas Jackson dijelaskan dalam ketidakhadiran Harry Kane, sementara Vincent Kompany membela pemain pinjaman Chelsea

Setelah pertandingan, Kompany mengungkapkan kepuasannya terhadap penampilan Jackson dan mengkritik liputan media terhadap penyerang tersebut. "Dia bermain sangat baik hari ini. Saya harus mengakui bahwa sejak saya berada di sini, saya memperhatikan bahwa ketika segala sesuatunya berjalan lancar di tim, ada upaya untuk menyoroti satu atau dua pemain tanpa alasan yang jelas. Pemain itu tidak melakukan kesalahan apa pun, dia berlatih dengan sangat baik, dia memenangkan AFCON. Tapi entah bagaimana, selalu ada cerita tentang satu atau dua pemain," kata Kompany. "Musim lalu adalah Serge Gnabry, kadang-kadang Kingsley Coman, sekarang Nicolas Jackson. Kenyataannya di ruang ganti kami adalah semuanya tenang. Nicolas telah tampil sangat baik dalam latihan dan mengulanginya hari ini. Memang benar bahwa ketika Harry Kane bermain di posisimu, atau Michael Olise, atau Luis Díaz, itu sedikit sulit. Tidak ada yang lebih dari itu. Nico telah tampil sangat baik hari ini dan semoga akan melakukannya lagi segera."