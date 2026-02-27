Getty Images Sport
Penjualan besar-besaran West Ham?! The Hammers mungkin terpaksa menjual Jarrod Bowen karena Manchester United dan Tottenham Hotspur memantau winger tersebut di tengah krisis keuangan
Masalah keuangan West Ham
West Ham mengumumkan laporan keuangannya pada Jumat dan mengumumkan kerugian yang mengejutkan sebesar £104,2 juta ($140 juta), yang merupakan kerugian terbesar yang pernah dialami klub sejak kembalinya mereka ke Premier League pada 2012. Hal ini terjadi bersamaan dengan peningkatan biaya gaji menjadi £176 juta ($237 juta) setelah musim panas yang dipenuhi investasi, yang membawa pemain seperti Aaron Wan-Bissaka dan Niklas Fullkrug ke klub. Dalam pernyataannya, The Irons memperingatkan bahwa degradasi akan menjadi "skenario yang serius", dan perdagangan pemain mungkin diperlukan untuk menutupi kerugian yang diderita.
Pernyataan tersebut berbunyi: “Risiko bisnis utama Grup tetaplah degradasi klub sepak bola pria dari Premier League dengan konsekuensi keuangan yang serius yang mengikuti.
“Klub terus mematuhi aturan Financial Fair Play (FFP) dan diharapkan akan terus melakukannya di masa depan seiring dengan diperkenalkannya aturan Squad Cost Ratio (SCR) baru dalam beberapa tahun ke depan.”
Minat terhadap Bowen
Menurut Teamtalk, Manchester United tertarik untuk merekrut Bowen pada musim panas ini, dan ancaman degradasi sangat nyata bagi tim Nuno Espirito Santo. Saat ini, mereka berada di peringkat ke-18 di klasemen Premier League, dua poin di belakang Nottingham Forest yang berada di peringkat ke-17. Bowen memiliki kontrak jangka panjang yang berlaku hingga 2030, namun belum jelas apakah ada klausul pelepasan degradasi dalam kontraknya. Spurs telah lama tertarik untuk merekrut pemain tersebut dan pernah menanyakan tentangnya di masa lalu. Namun, mereka sendiri menghadapi pertarungan degradasi, karena saat ini berada di peringkat ke-16, hanya empat poin di atas West Ham. Jika mereka berhasil bertahan, mereka berpotensi melancarkan upaya untuk merekrut winger tersebut.
Tujuan Bowen
Bowen, tentu saja, sangat putus asa untuk menghindari degradasi ke Championship.
Dia telah mengatakan kepada rekan-rekannya: “Kita semua harus terus meningkatkan performa, itulah situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tahu ada tekanan dari luar, dan menurut saya, secara individu, bagaimana kita menghadapinya, tetapi sebagai tim, kita bisa menerima kritik satu sama lain, dan saya pikir ini adalah waktu yang penting untuk saling mengkritik.
“Dalam situasi yang kita hadapi, kita butuh semua orang saling menunjuk jari dan menerima tanggung jawab, yang sedang kita lakukan. Saya pikir kita sudah melihat perubahan dalam beberapa minggu terakhir.
“Ini tidak mudah, jangan salah paham. Ini tidak mudah, dan itu bukan alasan, karena inilah posisi kita akibat apa yang kita lakukan di awal musim, jadi sekarang kita harus berjuang untuk keluar dari situ, dan kita pasti memiliki cukup, bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal karakter dan orang-orang yang saling mendukung saat situasi sulit.
“Itu harus seperti itu, dan itu tentu saja hal yang menyenangkan di ruang ganti, ketika kamu bisa melihat rekan setimmu di sampingmu dan berkata, ya, dia ada di belakangku dan aku ada di belakangnya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
West Ham akan berhadapan dengan Liverpool akhir pekan ini dalam pertandingan besar di kedua ujung klasemen. The Hammers sangat membutuhkan poin secepatnya.
