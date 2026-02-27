Penjualan besar-besaran West Ham?! The Hammers mungkin terpaksa menjual Jarrod Bowen karena Manchester United dan Tottenham Hotspur memantau winger tersebut di tengah krisis keuangan

Bowen, tentu saja, sangat putus asa untuk menghindari degradasi ke Championship.

Dia telah mengatakan kepada rekan-rekannya: “Kita semua harus terus meningkatkan performa, itulah situasi yang kita hadapi saat ini. Kita tahu ada tekanan dari luar, dan menurut saya, secara individu, bagaimana kita menghadapinya, tetapi sebagai tim, kita bisa menerima kritik satu sama lain, dan saya pikir ini adalah waktu yang penting untuk saling mengkritik.

“Dalam situasi yang kita hadapi, kita butuh semua orang saling menunjuk jari dan menerima tanggung jawab, yang sedang kita lakukan. Saya pikir kita sudah melihat perubahan dalam beberapa minggu terakhir.

“Ini tidak mudah, jangan salah paham. Ini tidak mudah, dan itu bukan alasan, karena inilah posisi kita akibat apa yang kita lakukan di awal musim, jadi sekarang kita harus berjuang untuk keluar dari situ, dan kita pasti memiliki cukup, bukan hanya soal kualitas, tapi juga soal karakter dan orang-orang yang saling mendukung saat situasi sulit.

“Itu harus seperti itu, dan itu tentu saja hal yang menyenangkan di ruang ganti, ketika kamu bisa melihat rekan setimmu di sampingmu dan berkata, ya, dia ada di belakangku dan aku ada di belakangnya.”