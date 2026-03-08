Penjualan besar-besaran Tottenham akibat degradasi bisa dimulai dengan penjualan striker andalan ke Newcastle

Tottenham menghadapi dua pekan krusial dengan manajer Igor Tudor yang semakin mendapat tekanan untuk meraih hasil positif dari pertandingan melawan Atletico Madrid dan, yang lebih penting, mantan tim Solanke, Liverpool, dalam tujuh hari ke depan. Kemungkinan klub ini terdegradasi ke divisi kedua untuk pertama kalinya dalam 49 tahun kini menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan bagi dewan direksi.

Setelah kekalahan mereka dari Crystal Palace pada Kamis yang membuat mereka hanya unggul satu poin dari West Ham United di peringkat ke-18 dan menghadapi prospek degradasi untuk pertama kalinya dalam setengah abad, Solanke mengatakan: "Kami baru saja mengadakan pembicaraan besar. Kami tahu posisi kami saat ini jelas bukan tempat yang kami inginkan, jadi kami perlu mencari cara untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin."