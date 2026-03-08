Getty
Penjualan besar-besaran Tottenham akibat degradasi bisa dimulai dengan penjualan striker andalan ke Newcastle
Howe berencana untuk bertemu kembali dengan mantan muridnya.
Banyak hal akan bergantung pada status Tottenham di Premier League, tetapi Solanke sudah dikenal baik oleh Eddie Howe, yang pernah bekerja sama dengan penyerang tersebut di Bournemouth. Manajer Newcastle ini telah lama mengagumi pemain berusia 28 tahun itu, yang awalnya didatangkan ke pantai selatan dalam kesepakatan besar, dan menurut Daily Mail, dia dianggap sebagai profil ideal untuk memperkuat opsi serangan di St James' Park. Newcastle menghadapi musim panas yang penuh perubahan dan sedang mengevaluasi potensi penambahan pemain baru di posisi striker, karena Will Osula, pencetak gol spektakuler melawan Manchester United pekan lalu, diminati oleh beberapa klub termasuk Crystal Palace dan Aston Villa. Dengan potensi kepergian pemain di depan mata, Howe bertekad untuk mendatangkan penyerang Premier League yang terbukti mampu mencetak gol untuk memimpin lini serangnya musim depan.
Krisis semakin memburuk di utara London
Tottenham menghadapi dua pekan krusial dengan manajer Igor Tudor yang semakin mendapat tekanan untuk meraih hasil positif dari pertandingan melawan Atletico Madrid dan, yang lebih penting, mantan tim Solanke, Liverpool, dalam tujuh hari ke depan. Kemungkinan klub ini terdegradasi ke divisi kedua untuk pertama kalinya dalam 49 tahun kini menjadi kenyataan yang mengkhawatirkan bagi dewan direksi.
Setelah kekalahan mereka dari Crystal Palace pada Kamis yang membuat mereka hanya unggul satu poin dari West Ham United di peringkat ke-18 dan menghadapi prospek degradasi untuk pertama kalinya dalam setengah abad, Solanke mengatakan: "Kami baru saja mengadakan pembicaraan besar. Kami tahu posisi kami saat ini jelas bukan tempat yang kami inginkan, jadi kami perlu mencari cara untuk keluar dari situasi ini secepat mungkin."
Musim panas yang penuh perubahan di St James’ Park
Bagi Newcastle, potensi perekrutan Solanke akan menjadi pernyataan niat yang signifikan. The Magpies diperkirakan akan aktif di bursa transfer saat mereka berusaha membangun skuad yang mampu secara konsisten lolos ke kompetisi Eropa. Bersama Howe, Solanke, yang merupakan pemain internasional Inggris, dapat menemukan stabilitas dan sistem taktik yang dibutuhkan untuk kembali ke performa terbaiknya. Minggu-minggu mendatang akan menjadi krusial tidak hanya bagi sejarah Tottenham, tetapi juga bagi karier beberapa bintang ternama yang saat ini terjebak dalam pertarungan degradasi.
Pada akhirnya, langkah apa pun untuk striker Timnas Inggris ini akan bergantung pada apakah Tottenham bisa melakukan keajaiban di akhir musim. Jika mereka terdegradasi ke divisi kedua, klub London Utara ini akan kesulitan mempertahankan pemain sekelas Solanke, terutama dengan Newcastle yang mengintai.
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Solanke?
Solanke berharap bisa menjadi starter untuk Spurs saat mereka menghadapi dua pekan krusial menjelang jeda internasional. Laga tandang ke Liverpool berada di antara dua pertandingan Liga Champions melawan Atletico Madrid, sementara mereka akan menjamu rival degradasi Nottingham Forest pada 22 Maret.
