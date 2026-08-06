Panitia Jelaskan Polemik Jeda 48 Jam Final Piala Presiden 2026: Kantongi Izin AFC Hingga Tambah Nilai Hadiah

Meski peserta hanya mengantongi jeda rehat selama 48 jam, Panpel menegaskan bahwa jadwal tersebut telah disetujui seluruh klub peserta dan mengantongi izin resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Road To Final Piala Presiden 2026 di SCTV Tower, Jakarta Selatan, Rabu (5/8) sore. Sesi ini dihadiri oleh Steering Committee (SC) Maruarar Sirait, Ketua Organizing Committee (OC) Tsamara Amany, Wakil Ketua OC Bidang Administrasi Turnamen Risha Ady Wijaya, serta Direktur Emtek Harsiwi Achmad.

Laga semi-final sendiri telah rampung digelar pada Selasa (4/8). Partai puncak yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dijadwalkan berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8).