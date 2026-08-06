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Konferensi Pers Piala Presiden 2026PSSI
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Panitia Jelaskan Polemik Jeda 48 Jam Final Piala Presiden 2026: Kantongi Izin AFC Hingga Tambah Nilai Hadiah

Super League
Persija Jakarta
Persib Bandung
Arema
Persebaya Surabaya

Panitia Pelaksana (Panpel) Piala Presiden Elite 2026 akhirnya memberikan klarifikasi terkait sorotan tajam masa istirahat yang tergolong singkat dari babak semifinal ke final.

Meski peserta hanya mengantongi jeda rehat selama 48 jam, Panpel menegaskan bahwa jadwal tersebut telah disetujui seluruh klub peserta dan mengantongi izin resmi dari Konfederasi Sepak Bola Asia (AFC).

Pernyataan tersebut disampaikan dalam konferensi pers Road To Final Piala Presiden 2026 di SCTV Tower, Jakarta Selatan, Rabu (5/8) sore. Sesi ini dihadiri oleh Steering Committee (SC) Maruarar Sirait, Ketua Organizing Committee (OC) Tsamara Amany, Wakil Ketua OC Bidang Administrasi Turnamen Risha Ady Wijaya, serta Direktur Emtek Harsiwi Achmad.

Laga semi-final sendiri telah rampung digelar pada Selasa (4/8). Partai puncak yang mempertemukan Persib Bandung melawan Persebaya Surabaya dijadwalkan berlangsung di Stadion I Wayan Dipta, Gianyar, Bali, pada Kamis (6/8).

  • Mengantongi Restu Resmi AFC

    Wakil Ketua OC, Risha Ady Wijaya, mengungkapkan bahwa pelaksanaan turnamen telah mendapat restu AFC melalui surat persetujuan resmi nomor AFC/IDN/T2/7612-2026. Surat tersebut menyatakan AFC tidak berkeberatan (no objection*) terhadap tanggal maupun lokasi penyelenggaraan.

    "Jadwal pertandingan, termasuk masa rehat 48 jam antarpertandingan, sudah sesuai dengan persetujuan dan rekomendasi AFC. Sebagai kompetisi internasional tier 2, kami tunduk pada regulasi AFC, termasuk kewajiban pelaporan administratif maksimal 48 jam setelah laga sesuai Pasal 13.2," ujar Risha.

    Ia menambahkan bahwa regulasi ini sudah disosialisasikan secara transparan.

    "Saat Manager Competition Meeting jelang semifinal, seluruh pelatih dan manajer tim telah diinfokan secara detail. Semua pihak duduk bersama dan menyepakati aturan main ini," tegasnya.


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  • Aturan Khusus Pergantian 12 Pemain

    Guna menyiasati jadwal padat sekaligus menjaga kebugaran fisik dan keselamatan pemain, Panpel menerapkan kebijakan khusus terkait pendaftaran dan pergantian pemain.

    Sejak babak penyisihan, setiap tim diberi fleksibilitas untuk mengganti hingga 12 pemain dalam satu pertandingan (2 x 45 menit). Bahkan, dari babak penyisihan menuju semi-final, tim peserta dibebaskan merombak skuadnya secara masif.

    "Fleksibilitas ini diberikan agar pelatih dapat melakukan rotasi skuad secara maksimal di tengah masa rehat yang singkat. Tidak ada yang tersembunyi atau mengejutkan," tambah Risha.

  • Konferensi Pers Piala Presiden 2026Rizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Pemberdayaan UMKM Tetap Berjalan

    Ketua OC Tsamara Amany menegaskan bahwa misi sosial-ekonomi turnamen tetap berjalan meski laga final di Bali digelar tanpa penonton. Panpel mewajibkan produk UMKM lokal dibeli oleh panitia pelaksana dan personel keamanan yang bertugas di stadion.

    "Nilai utama Piala Presiden adalah memberikan dampak ekonomi. Di Surabaya ada 80 UMKM tenant, di Bandung 50-60 UMKM, dan di Bali tetap ada 25 UMKM. Makanan dan produk mereka dibeli oleh panitia serta personel keamanan. Total perputaran ekonomi UMKM kali ini mencapai Rp1,5 miliar, meningkat 27% dari gelaran sebelumnya," jelas Tsamara.

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  • Bonus Kenaikan Hadiah

    Pada kesempatan yang sama, Ketua SC Maruarar Sirait mengumumkan kenaikan nilai bonus bagi para pemenang. Hal ini menyusul melimpahnya dukungan sponsor yang terhimpun mendekati angka Rp100 miliar.

    "Hadiah untuk peringkat kedua, ketiga, dan keempat masing-masing kami naikkan sebesar Rp500 juta. Kebaikan harus makin tinggi agar pemain dan klub semakin bersemangat serta bersaing secara sehat," kata Maruarar.

  • Trofi Piala PresidenRizkaart Cendradiputra (GOAL)

    Rincian Hadiah Empat Besar Piala Presiden 2026

    • Juara: Rp8,5 miliar
    • Peringkat 2: Rp3,5 miliar
    • Peringkat 3: Rp2,5 miliar
    • Peringkat 4: Rp1,5 miliar