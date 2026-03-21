Penjelasan: Mengapa pertandingan Liverpool melawan Brighton di Liga Premier ditunda
Pertandingan ditunda agar para penggemar memiliki lebih banyak waktu
Penundaan tersebut dikonfirmasi oleh Brighton di X kurang dari 40 menit sebelum kick-off yang semula dijadwalkan pada pukul 12.30 siang. "Kick-off ditunda selama 15 menit akibat kecelakaan lalu lintas di jalan A27," tulis klub tersebut, dengan waktu kick-off baru ditetapkan pada pukul 12.45 siang.
Para pemain dan staf Liverpool sudah tiba di stadion sebelum pertandingan, sehingga penundaan tersebut murni merupakan tindakan pencegahan untuk memastikan para pendukung sudah duduk di tempat duduk mereka sebelum pertandingan dimulai. A27 adalah jalan arteri utama yang menghubungkan stadion dan rute utama bagi para penggemar yang datang dari kedua arah.
Lagi-lagi penundaan kick-off bagi Liverpool pada tahun 2026
Ini bukan pertama kalinya pertandingan Liga Premier ditunda pada menit-menit terakhir. Awal musim ini, pertandingan Liverpool melawan Fulham di Craven Cottage ditunda setelah terjadi keadaan darurat medis di dalam stadion sesaat sebelum kick-off pukul 15.00. Pada kesempatan itu, para pemain dari kedua tim harus kembali ke lapangan untuk melakukan pemanasan kedua setelah sebelumnya sudah kembali ke ruang ganti, sebelum pertandingan akhirnya dimulai 15 menit setelah waktu kick-off yang semula direncanakan.
Salah tidak masuk dalam skuad
Liverpool harus bermain tanpa bintang andalan mereka, Mohamed Salah, dalam laga di Pantai Selatan. Pemain asal Mesir itu, yang menjadi sorotan tajam musim ini akibat penurunan performa yang signifikan, tidak ikut dalam rombongan tim ke Brighton. Pemain berusia 33 tahun ini terikat kontrak hingga 2027, namun muncul pertanyaan apakah masa kejayaannya telah berlalu, mengingat 10 gol dan sembilan assistnya di semua kompetisi musim ini merupakan catatan terendahnya selama berseragam Liverpool. Mantan kapten Graeme Souness bahkan mengatakan pekan ini bahwa Liverpool sebaiknya menjualnya pada akhir musim, mengingat sang winger jelas kesulitan untuk mengulangi performa terbaiknya musim lalu.
Liverpool memburu tiket ke Liga Champions
Kehilangan poin yang dialami Manchester United pada Jumat malam berarti Liverpool memiliki peluang untuk memperkecil jarak menjadi tiga poin dari rival mereka. Kedua tim tengah terlibat dalam persaingan ketat untuk memperebutkan tiket Liga Champions bersama Aston Villa dan Chelsea, dan dengan ketidakpastian mengenai apakah peringkat kelima akan mendapatkan slot tambahan di kasta tertinggi Eropa musim depan, The Reds tidak ingin mengambil risiko apa pun terkait performa mereka di liga. Setelah bermain imbang dengan Tottenham yang terancam degradasi akhir pekan lalu, ini adalah pertandingan yang wajib dimenangkan bagi pasukan Arne Slot.
