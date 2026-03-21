Penjelasan: Mengapa pertandingan Liverpool melawan Brighton di Liga Premier ditunda

Penundaan tersebut dikonfirmasi oleh Brighton di X kurang dari 40 menit sebelum kick-off yang semula dijadwalkan pada pukul 12.30 siang. "Kick-off ditunda selama 15 menit akibat kecelakaan lalu lintas di jalan A27," tulis klub tersebut, dengan waktu kick-off baru ditetapkan pada pukul 12.45 siang.

Para pemain dan staf Liverpool sudah tiba di stadion sebelum pertandingan, sehingga penundaan tersebut murni merupakan tindakan pencegahan untuk memastikan para pendukung sudah duduk di tempat duduk mereka sebelum pertandingan dimulai. A27 adalah jalan arteri utama yang menghubungkan stadion dan rute utama bagi para penggemar yang datang dari kedua arah.