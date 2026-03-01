Getty
Penjelasan: Mengapa Martin Odegaard tidak masuk dalam skuad Arsenal untuk menghadapi Chelsea dalam laga krusial Premier League
Kehadiran yang mengejutkan dalam skuad derby London
Arsenal mendapat pukulan telak menjelang laga krusial Premier League melawan Chelsea, setelah kapten Martin Odegaard secara tak terduga tidak masuk dalam skuad pertandingan. Gelandang serang asal Norwegia berusia 26 tahun itu awalnya diharapkan tampil di Stamford Bridge setelah baru saja kembali ke tim utama. Baru akhir pekan lalu, Odegaard tampil sebagai pemain pengganti di babak kedua dalam derby London Utara melawan Tottenham Hotspur, dan memberikan penampilan yang tajam dan kreatif. Selain itu, gelandang tersebut ikut serta dalam sesi latihan sepanjang pekan dan bahkan terlihat menghadiri acara Arsenal Foundation. Aktivitas tersebut membuat absennya dari daftar pemain resmi satu jam sebelum kick-off menjadi kejutan besar bagi pendukung Arsenal yang datang ke stadion, langsung memicu kekhawatiran tentang kemungkinan kambuhnya cedera di musim yang sudah diwarnai berbagai masalah cedera.
Mikel Arteta mengonfirmasi cedera lutut yang menghambat pemulihannya.
Menjelang pertandingan di Emirates Stadium, manajer Arsenal Arteta memberikan pembaruan definitif mengenai kondisi pemain andalannya, menegaskan bahwa ketidakhadirannya murni merupakan keputusan medis.
"Sayangnya, Martin masih belum merasa sepenuhnya nyaman dengan cedera lututnya, dan kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengannya," kata Arteta kepada wartawan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kapten tim tersebut masih berjuang dengan efek jangka panjang dari cedera lutut yang telah mengganggu ritmenya sepanjang musim ini. Klub secara jelas memilih untuk tidak mengambil risiko dengan pemain bintang mereka dalam derby yang secara fisik menuntut, memprioritaskan ketersediaannya dalam jangka panjang daripada mengambil risiko jangka pendek.
Masalah kebugaran Odegaard terus berlanjut.
Odegaard pertama kali mengalami masalah tersebut dalam pertandingan imbang Arsenal melawan Brentford bulan lalu, dan absen dalam dua pertandingan berikutnya. Pemain internasional Norwegia ini kesulitan untuk menemukan ritme yang tepat sepanjang musim ini, absen dalam total 15 pertandingan di semua kompetisi akibat berbagai cedera yang dialaminya.
Menyongsong jadwal yang padat
Sifat berulang dari masalah lutut pemain Norwegia ini tanpa diragukan lagi menjadi aspek yang paling mengkhawatirkan bagi jajaran manajemen Arsenal dan para pendukungnya. Para penggemar pasti berharap bahwa kemunduran terbaru ini hanyalah hambatan kecil, bukan gejala dari kondisi yang lebih serius. Dengan persaingan gelar Premier League yang semakin memanas dan komitmen Eropa yang krusial di depan mata, memiliki Odegaard yang sepenuhnya fit sangat penting bagi ambisi klub London Utara ini.
Bagian medis akan bekerja tanpa henti untuk memastikan kapten dapat kembali ke lapangan dengan nyaman. Untuk saat ini, para pendukung Emirates harus menunggu pembaruan lebih lanjut setelah pertandingan melawan Chelsea untuk melihat apakah bintang internasional tersebut memerlukan periode rehabilitasi yang lebih lama.
