Menjelang pertandingan di Emirates Stadium, manajer Arsenal Arteta memberikan pembaruan definitif mengenai kondisi pemain andalannya, menegaskan bahwa ketidakhadirannya murni merupakan keputusan medis.

"Sayangnya, Martin masih belum merasa sepenuhnya nyaman dengan cedera lututnya, dan kami memutuskan untuk tidak mengambil risiko dengannya," kata Arteta kepada wartawan. Pernyataan ini menegaskan bahwa kapten tim tersebut masih berjuang dengan efek jangka panjang dari cedera lutut yang telah mengganggu ritmenya sepanjang musim ini. Klub secara jelas memilih untuk tidak mengambil risiko dengan pemain bintang mereka dalam derby yang secara fisik menuntut, memprioritaskan ketersediaannya dalam jangka panjang daripada mengambil risiko jangka pendek.