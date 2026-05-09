Penjelasan: Mengapa Florian Wirtz Absen dalam Laga Liverpool Melawan Chelsea
Cedera membuat Wirtz absen dalam laga melawan Chelsea
Liverpool harus bermain tanpa gelandang kunci Wirtz dalam laga Liga Premier melawan Chelsea. Pemain internasional Jerman itu tidak masuk dalam daftar pemain yang dipanggil untuk pertandingan di Anfield. Slot mengonfirmasi sebelum kick-off bahwa gelandang tersebut tidak bisa bermain karena sakit. Pemain berusia 23 tahun itu mengalami masalah kesehatan sepanjang pekan ini dan akhirnya dinyatakan tidak layak untuk bertanding.
Slot menjelaskan infeksi lambung
Dalam wawancara dengan TNT Sports sebelum pertandingan, Slot menjelaskan bahwa Wirtz telah berusaha pulih tepat waktu, namun kondisinya justru memburuk beberapa hari menjelang pertandingan.
"Dia sudah mencoba segala cara untuk bisa bermain. Namun, ada infeksi di perutnya," jelas Slot. "Dia tidak merasa sehat sepanjang minggu ini. Dia sempat mencoba berlatih di awal minggu, tetapi pada akhirnya kondisinya memburuk dan dia tidak bisa berlatih bersama kami kemarin serta tidak bisa bergabung dengan kami hari ini."
Liverpool terpaksa menyesuaikan diri tanpa pemain kunci yang berperan sebagai pengatur serangan
Absennya Wirtz memaksa Slot untuk merombak formasi serangannya saat menghadapi Chelsea. Slot menurunkan Dominik Szoboszlai, Rio Ngumoha, dan Jeremie Frimpong untuk mendukung Cody Gakpo, yang ditempatkan sebagai penyerang. Sementara itu, meski mengalami awal musim yang sulit, Wirtz perlahan tapi pasti telah membuktikan kemampuannya di Liga Premier. Sejauh ini, ia telah menyumbang 17 gol dalam 47 penampilan di semua kompetisi.
The Reds berharap agar cepat pulih
Para pendukung Liverpool berharap cedera ini hanya menjadi hambatan sementara bagi Wirtz. Dengan tiga pertandingan tersisa—termasuk laga melawan Chelsea—tim asuhan Slot harus menghadapi jadwal yang padat dalam upaya mereka lolos ke Liga Champions musim depan. Jika gelandang tersebut pulih dengan cepat, ia diperkirakan akan kembali memainkan peran kunci dalam skema permainan Slot.