Penjaga gawang Real Madrid memburu Mbappé

Persaingan untuk gelar top skor La Liga semakin memanas setelah Fede Moriki mencetak dua gol dalam kemenangan Mallorca 3-0 atas Rayo Vallecano pada pekan ke-31.

Moriki membuka skor untuk Mallorca pada menit ke-36, dan empat menit kemudian, ia memperbesar keunggulan timnya dengan gol kedua.

Jean Vergili mencetak gol ketiga Mallorca pada menit ke-65, sehingga mengangkat perolehan poin timnya menjadi 34 poin di peringkat ke-15.

Sebelumnya, Fede Moriki juga mencetak gol penentu kemenangan Mallorca (2-1) pada pekan lalu saat menghadapi Real Madrid.

