Penilaian pemain Tottenham vs Crystal Palace: Micky van de Ven, apa yang kamu lakukan?! Spurs semakin mendekati degradasi setelah kartu merah kapten menjadi sorotan dalam penampilan buruk lainnya

Pada menit ke-30, Palace berhasil mencetak gol. Umpan silang rendah Evan Guessand dari belakang menemukan Ismaila Sarr, yang tendangannya membentur Pedro Porro dan melambung di atas Guglielmo Vicario sebelum masuk ke gawang. Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, Sarr dinyatakan offside dengan selisih beberapa milimeter, dan gol tersebut dibatalkan, sehingga Spurs terhindar dari kekalahan.

Dan dalam hitungan menit setelah keputusan tersebut, Tottenham sendiri mencetak gol. Archie Gray mengambil bola liar di sisi jauh area penalti dari tendangan sudut dan berhasil berlari kembali ke dalam area penalti menjauh dari Adam Wharton dan Chris Richards, sebelum mengembalikan bola kepada Dominic Solanke yang mencetak gol dari jarak dekat.

Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Saat Palace melakukan serangan pertama ke area final, lengan Sarr ditarik oleh Micky van de Ven di dalam area penalti, menghasilkan tendangan penalti dan membuat bek Belanda itu diusir dari lapangan. Penyerang Senegal itu mengonversi penalti dari jarak 12 yard untuk menyamakan kedudukan.

Pada menit tambahan pertama dari delapan menit yang ditambahkan di akhir babak pertama, Palace unggul. Mathys Tel, yang bermain sebagai bek kiri dadakan pada saat itu, melihat umpan ke dalam untuk Pape Matar Sarr dipotong oleh Guessand, dengan Wharton mengambil bola dan mengoper ke Jorgen Strand Larsen untuk mencetak gol di bawah Vicario.

Masih ada waktu sebelum jeda untuk Palace menambah gol ketiga. Umpan terobosan Wharton membelah pertahanan darurat Spurs, dan Sarr berlari cepat untuk mengarahkan bola melewati Vicario.

Palace melonggarkan tekanan di babak kedua, dengan Solanke dan Kevin Danso memaksa Dean Henderson melakukan penyelamatan saat Tottenham yang lesu berusaha melakukan comeback yang tak terduga.

Sayangnya, Spurs tidak mampu bangkit dan tetap tanpa kemenangan di Premier League sejak 28 Desember, saat mereka menang dalam laga tandang di Selhurst Park.

