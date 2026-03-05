Goal.com
Penilaian pemain Tottenham vs Crystal Palace: Micky van de Ven, apa yang kamu lakukan?! Spurs semakin mendekati degradasi setelah kartu merah kapten menjadi sorotan dalam penampilan buruk lainnya

Tottenham Hotspur tetap unggul satu poin dari zona degradasi Liga Premier setelah kekalahan telak 3-1 di kandang melawan Crystal Palace pada Kamis malam. Hasil positif West Ham United dan Nottingham Forest pada Rabu semakin meningkatkan tekanan pada Spurs untuk mengalahkan Crystal Palace dalam pertandingan yang dianggap sebagai salah satu laga yang lebih mudah dimenangkan selama fase krusial musim ini, namun penampilan buruk lainnya telah membuat mereka terancam terjun ke zona degradasi. Hal ini juga menimbulkan ketidakpastian mengenai masa depan pelatih kepala Igor Tudor setelah tiga pertandingan di bawah kepemimpinannya.

Pada menit ke-30, Palace berhasil mencetak gol. Umpan silang rendah Evan Guessand dari belakang menemukan Ismaila Sarr, yang tendangannya membentur Pedro Porro dan melambung di atas Guglielmo Vicario sebelum masuk ke gawang. Namun, setelah pemeriksaan VAR yang cukup lama, Sarr dinyatakan offside dengan selisih beberapa milimeter, dan gol tersebut dibatalkan, sehingga Spurs terhindar dari kekalahan.

Dan dalam hitungan menit setelah keputusan tersebut, Tottenham sendiri mencetak gol. Archie Gray mengambil bola liar di sisi jauh area penalti dari tendangan sudut dan berhasil berlari kembali ke dalam area penalti menjauh dari Adam Wharton dan Chris Richards, sebelum mengembalikan bola kepada Dominic Solanke yang mencetak gol dari jarak dekat.

Namun, kegembiraan itu tidak berlangsung lama. Saat Palace melakukan serangan pertama ke area final, lengan Sarr ditarik oleh Micky van de Ven di dalam area penalti, menghasilkan tendangan penalti dan membuat bek Belanda itu diusir dari lapangan. Penyerang Senegal itu mengonversi penalti dari jarak 12 yard untuk menyamakan kedudukan.

Pada menit tambahan pertama dari delapan menit yang ditambahkan di akhir babak pertama, Palace unggul. Mathys Tel, yang bermain sebagai bek kiri dadakan pada saat itu, melihat umpan ke dalam untuk Pape Matar Sarr dipotong oleh Guessand, dengan Wharton mengambil bola dan mengoper ke Jorgen Strand Larsen untuk mencetak gol di bawah Vicario.

Masih ada waktu sebelum jeda untuk Palace menambah gol ketiga. Umpan terobosan Wharton membelah pertahanan darurat Spurs, dan Sarr berlari cepat untuk mengarahkan bola melewati Vicario.

Palace melonggarkan tekanan di babak kedua, dengan Solanke dan Kevin Danso memaksa Dean Henderson melakukan penyelamatan saat Tottenham yang lesu berusaha melakukan comeback yang tak terduga.

Sayangnya, Spurs tidak mampu bangkit dan tetap tanpa kemenangan di Premier League sejak 28 Desember, saat mereka menang dalam laga tandang di Selhurst Park.

GOAL menilai pemain Spurs dari Tottenham Hotspur Stadium...

  Penjaga Gawang & Pertahanan

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Guglielmo Vicario (2/10):

    Telah mendapat kritik sepanjang musim ini dan ada pembicaraan tentang kemungkinan posisinya digantikan oleh cadangan Antonin Kinsky, namun pemain internasional Italia ini tetap mempertahankan posisinya di starting XI. Dia tidak tampil impresif dalam gol-gol yang terjadi, sehingga posisinya di masa depan mungkin terancam.

    Pedro Porro (3/10):

    Pemain starter yang mengejutkan sebagai bek tengah kanan. Tidak mengherankan ia kekurangan insting bertahan yang diperlukan untuk peran tersebut, mengingat ia dikenal sebagai pemain yang lebih ofensif. Ditarik keluar untuk Simons pada 15 menit terakhir dan tampak marah saat kembali ke bangku cadangan.

    Kevin Danso (3/10):

    Dimasukkan kembali ke starting lineup menggantikan Radu Dragusin setelah pulih dari cedera di Fulham. Sering tertangkap basah karena terlalu maju.

    Micky van de Ven (1/10):

    Ditunjuk sebagai kapten lagi karena absennya Cristian Romero yang dihukum, pemain Belanda ini diusir dari lapangan karena menarik lengan Sarr dengan cara yang konyol. Jika kekurangan pemimpin serius di ruang ganti Spurs belum jelas sebelumnya, kini hal itu sudah jelas.

  Lini tengah

    Lini tengah

    Archie Gray (6/10):

    Sekali lagi, remaja serba bisa ini sulit disalahkan atas kekalahan Spurs, karena ia memberikan assist brilian untuk gol pembuka Solanke.

    Joao Palhinha (3/10):

    Baik saat bermain di lini tengah maupun saat dipindahkan ke lini belakang, pemain pinjaman Bayern Munich ini bergerak lebih lambat dari setiap pemain Palace di sekitarnya.

    Pape Matar Sarr (4/10):

    Mendapat kartu kuning konyol karena mengibarkan kartu imajiner ke wasit sebelum kehilangan bola kepada Guessand, yang berujung pada gol kedua Palace.

    Souza (5/10):

    Melakukan debut starternya di sepak bola Inggris setelah penampilan gemilang sebagai pemain pengganti di Manchester United dan Fulham, masuk sebagai bek sayap kiri. Mendapat kartu kuning hanya tujuh menit setelah masuk karena tekel terlambat terhadap Daniel Munoz. Ditarik keluar pada menit ke-43 untuk digantikan Gallagher setelah kartu merah Van de Ven, meski tampil aktif antara dua momen tersebut.

  Serangan

    Serangan

    Randal Kolo Muani (4/10):

    Tidak memberikan kontribusi yang berarti sebelum digantikan oleh Bissouma pada menit ke-43 setelah Spurs kehilangan satu pemain.

    Dominic Solanke (6/10):

    Lagi-lagi mencetak gol, mencatatkan gol kelimanya sejak kembali dari cedera pada Januari. Kalah dalam banyak duel udara melawan Richards. Mendapat sambutan hangat saat digantikan oleh Richarlison.

    Mathys Tel (5/10):

    Sedikit kurang dalam mengawal Sarr pada gol kedua Palace, tetapi dia salah satu dari sedikit pemain Spurs yang berani mengambil risiko.

  Subs & Manajer

    Subs & Manajer

    Yves Bissouma (4/10):

    Digantikan oleh Kolo Muani setelah kartu merah Van de Ven. Mendapat kartu kuning karena protes.

    Conor Gallagher (4/10):

    Masuk menggantikan Souza pada saat yang sama dengan Bissouma.

    Richarlison (4/10):

    Masuk menggantikan Solanke.

    Xavi Simons (5/10):

    Menggantikan Porro setelah Spurs mengubah formasi di akhir pertandingan setelah Porro ditarik ke bangku cadangan. Menunjukkan sedikit keinginan untuk menggerakkan bola.

    Igor Tudor (1/10):

    Kini benar-benar terancam dipecat setelah tiga penampilan buruk dalam tiga pertandingan. Tottenham kini lebih dekat dengan degradasi Premier League daripada sebelumnya.

