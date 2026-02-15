Goal.com
Penilaian pemain tim wanita Manchester United vs London City Lionesses: Millie Turner mencetak gol penentu di menit akhir, sementara Jess Park mencetak gol spektakuler saat Red Devils meraih kemenangan ketujuh berturut-turut

Manchester United meraih kemenangan ketujuh berturut-turut di semua kompetisi setelah bangkit dari ketertinggalan untuk mengalahkan London City Lionesses 2-1 di Liga Super Wanita. Gol penyeimbang yang menakjubkan dari Jess Park dan gol penentu kemenangan Millie Turner pada comeback-nya setelah cedera memastikan tiga poin, setelah Nikita Parris memberikan keunggulan bagi tim tamu yang baru promosi. Dengan kemenangan yang sulit diraih ini, Setan Merah tetap berada di posisi kedua di klasemen.

London City Lionesses langsung tancap gas dan Parris membuka skor setelah hanya lima menit, menyundul bola ke gawang setelah mengungguli Jayde Riviere dari umpan matang Freya Godfrey. Gol awal tersebut mengejutkan pendukung tuan rumah, dan United kesulitan untuk masuk ke dalam permainan di awal pertandingan.

Parris menjadi ancaman di lini serang, merebut bola dari Riviere di area pertahanan lawan dalam kesempatan yang tidak membuahkan hasil, sebelum mengalahkan Maya Le Tissier untuk memberikan umpan kepada Jana Fernandez yang melepaskan tembakan melambung di atas mistar gawang. Godfrey memiliki kesempatan dari sisi lain, tetapi ia memotong ke dalam dan melepaskan tembakan yang melebar tipis di atas sudut atas gawang.

Pada menit ke-30, secara mengejutkan, United menyamakan kedudukan, dan itu adalah momen kejeniusan murni dari Park. Menerima umpan terukur dari Turner, sisanya adalah kerja keras pemain berusia 24 tahun itu, yang menerobos ke dalam dari sisi kiri, menerobos melalui jantung lini tengah, dan melepaskan tendangan melengkung dengan kekuatan ke sudut jauh dari tepi kotak penalti.

United menyamakan kedudukan, tetapi kekhawatiran tetap ada di ujung lain lapangan, saat Le Tissier terpaksa melakukan tekel terakhir di kotak penalti sendiri, sebelum kiper Phallon Tullis-Joyce memberikan bola langsung kepada Parris di masa injury time babak pertama – hanya untuk menyelamatkan upaya lemah dari penyerang Inggris tersebut.

Le Tissier membersihkan bola dari garis gawang di awal babak kedua, tetapi United kemudian mengambil alih kendali dan mendominasi bola selama sebagian besar 30 menit terakhir. Peluang yang jelas sangat langka, dan sepertinya tim tamu akan pulang dengan satu poin. Namun, Turner memiliki rencana lain dalam penampilannya pertama sejak September, menyundul tendangan bebas Le Tissier untuk membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira.

United terlihat layak untuk mempertahankan tiga poin hingga detik-detik terakhir waktu tambahan, ketika Isobel Goodwin menyundul bola yang melebar beberapa inci dari tiang gawang. Ini bukanlah penampilan terbaik United, tetapi mereka terus memperpanjang rekor kemenangan mereka dan mempertahankan harapan tipis untuk gelar WSL dengan kemenangan ini.

  • Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (6/10):

    Umpan buruknya langsung ke kaki Parris di menit-menit akhir babak pertama hampir berakibat fatal, tetapi pada akhirnya tidak. Dia tidak memiliki banyak peluang untuk mencetak gol, namun mengendalikan kotaknya dengan baik.

    Jayde Riviere (4/10):

    Sayang harus diganti di akhir pertandingan karena cedera, tetapi ini bukan hari terbaiknya di lapangan karena ia kesulitan menghadapi Parris dan Pattinson. Ia mendapat kartu kuning yang tidak perlu karena tantangan yang ceroboh di babak pertama dan sejak saat itu bermain dengan hati-hati.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Penting di kedua ujung lapangan. Kapten melakukan blok sliding krusial untuk mencegah gol yang hampir pasti, membersihkan upaya lain dari garis gawang, dan untuk melengkapi semuanya, melepaskan tendangan bebas berbahaya yang menimbulkan kekacauan di kotak penalti dan membantu gol kemenangan Turner.

    Millie Turner (8/10):

    Bek ini bermain untuk pertama kalinya sejak pertandingan melawan London City pada September, dan membantu gol pertama sebelum mencetak gol penentu kemenangan di akhir pertandingan. Kontribusi besar di lini belakang, dan United pasti senang memiliki pemain berusia 29 tahun ini kembali.

    Gabby George (5/10):

    Diganti pada babak pertama, bek kiri ini menghadapi tugas sulit melawan Godfrey dan sebagian besar kalah dalam duel melawan winger berbahaya tersebut.

    Lini tengah

    Lisa Naalsund (6/10):

    Berperan dalam peningkatan performa United di babak kedua dan berjuang untuk mengembalikan kendali di lini tengah.

    Hinata Miyazawa (7/10):

    Dengan akurasi umpan 88,9 persen, pemain Jepang ini tenang dalam menguasai bola dan membantu membalikkan keadaan saat United bangkit dari ketertinggalan.

    Simi Awujo (4/10):

    Digantikan oleh Zigiotti Olme pada babak pertama, Awujo kesulitan masuk ke dalam permainan saat tim tamu mendominasi babak pertama.

  • Serangan

    Ellen Wangerheim (5/10):

    Ditarik keluar tak lama setelah menit ke-60, pemain Swedia ini memiliki satu momen menonjol di sisi kiri pada babak pertama, namun secara keseluruhan kesulitan untuk mempengaruhi jalannya pertandingan.

    Jess Park (7/10):

    Meskipun kadang-kadang keluar dari permainan, Park menunjukkan kualitasnya saat dibutuhkan dan golnya yang brilian membawa United kembali ke dalam permainan.

    Lea Schuller (6/10):

    Penyerang ini menjadi pengganggu dan berjuang keras untuk timnya tanpa memiliki tembakan atau peluang mencetak gol pada hari itu.

  • Subs & Manajer

    Hanna Lundkvist (6/10):

    Menggantikan George pada babak pertama dan berusaha untuk menghentikan Godfrey. Winger London City tersebut kurang efektif pada babak kedua, meskipun masih memiliki beberapa momen bagus.

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Masuk pada babak kedua, gelandang ini melakukan beberapa umpan yang salah, tetapi berperan dalam memperkuat pertahanan di tengah lapangan.

    Dominique Janssen (6/10):

    Masuk untuk membantu United menjadi lebih tangguh secara defensif, dan tim tamu dibatasi untuk melakukan serangan balik yang jauh lebih sedikit di akhir pertandingan.

    Layla Drury (6/10):

    Pemain berusia 16 tahun ini menggantikan Riviere di akhir pertandingan dan tampil percaya diri di posisi bek sayap, melebihi usianya.

    Marc Skinner (7/10):

    Meskipun bukan penampilan terbaik timnya, Skinner melihat United bangkit dari ketertinggalan dan semakin menguasai permainan di babak kedua. Memperpanjang rekor kemenangan menjadi tujuh pertandingan adalah pencapaian yang luar biasa.

