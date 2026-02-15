Penilaian pemain tim wanita Manchester United vs London City Lionesses: Millie Turner mencetak gol penentu di menit akhir, sementara Jess Park mencetak gol spektakuler saat Red Devils meraih kemenangan ketujuh berturut-turut

London City Lionesses langsung tancap gas dan Parris membuka skor setelah hanya lima menit, menyundul bola ke gawang setelah mengungguli Jayde Riviere dari umpan matang Freya Godfrey. Gol awal tersebut mengejutkan pendukung tuan rumah, dan United kesulitan untuk masuk ke dalam permainan di awal pertandingan.

Parris menjadi ancaman di lini serang, merebut bola dari Riviere di area pertahanan lawan dalam kesempatan yang tidak membuahkan hasil, sebelum mengalahkan Maya Le Tissier untuk memberikan umpan kepada Jana Fernandez yang melepaskan tembakan melambung di atas mistar gawang. Godfrey memiliki kesempatan dari sisi lain, tetapi ia memotong ke dalam dan melepaskan tembakan yang melebar tipis di atas sudut atas gawang.

Pada menit ke-30, secara mengejutkan, United menyamakan kedudukan, dan itu adalah momen kejeniusan murni dari Park. Menerima umpan terukur dari Turner, sisanya adalah kerja keras pemain berusia 24 tahun itu, yang menerobos ke dalam dari sisi kiri, menerobos melalui jantung lini tengah, dan melepaskan tendangan melengkung dengan kekuatan ke sudut jauh dari tepi kotak penalti.

United menyamakan kedudukan, tetapi kekhawatiran tetap ada di ujung lain lapangan, saat Le Tissier terpaksa melakukan tekel terakhir di kotak penalti sendiri, sebelum kiper Phallon Tullis-Joyce memberikan bola langsung kepada Parris di masa injury time babak pertama – hanya untuk menyelamatkan upaya lemah dari penyerang Inggris tersebut.

Le Tissier membersihkan bola dari garis gawang di awal babak kedua, tetapi United kemudian mengambil alih kendali dan mendominasi bola selama sebagian besar 30 menit terakhir. Peluang yang jelas sangat langka, dan sepertinya tim tamu akan pulang dengan satu poin. Namun, Turner memiliki rencana lain dalam penampilannya pertama sejak September, menyundul tendangan bebas Le Tissier untuk membuat para pendukung tuan rumah bersorak gembira.

United terlihat layak untuk mempertahankan tiga poin hingga detik-detik terakhir waktu tambahan, ketika Isobel Goodwin menyundul bola yang melebar beberapa inci dari tiang gawang. Ini bukanlah penampilan terbaik United, tetapi mereka terus memperpanjang rekor kemenangan mereka dan mempertahankan harapan tipis untuk gelar WSL dengan kemenangan ini.

GOAL menilai pemain Man Utd dari Progress with Unity Stadium...