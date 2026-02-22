Penilaian pemain tim wanita Manchester United vs Chelsea: Aksi heroik Phallon Tullis-Joyce tidak cukup untuk menghentikan akhir dari rangkaian final Piala FA Manchester United

Kedua tim memiliki peluang untuk membuka skor di babak pertama, dengan Tullis-Joyce melakukan penyelamatan dari tembakan Alyssa Thompson, Erin Cuthbert, dan Lauren James - dua yang terakhir melalui penyelamatan yang luar biasa - sementara Jess Park memaksa Hannah Hampton melakukan penyelamatan yang terburu-buru di ujung lain lapangan sebelum melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang.

Chelsea mendominasi babak pertama, tetapi United mulai menemukan ritme permainan setelah jeda. Setelah sundulan Melvine Malard yang mengarah ke gawang dihalau dari garis gawang oleh Veerle Buurman, Park membentur tiang gawang dengan tendangan keras dari jarak 25 yard.

Namun, tim Sonia Bompastor yang akhirnya memimpin setelah pengganti Kerr menyundul bola yang melambung ke pojok bawah gawang. United hanya tertinggal selama tiga menit, karena pengganti mereka, Awujo, menyundul bola ke gawang setelah bola bergulir di dalam kotak penalti Chelsea, memastikan perpanjangan waktu.

Tim tuan rumah kembali menguasai permainan dan memimpin saat Girma menjadi yang tercepat bereaksi setelah rekan setimnya di Amerika Serikat, Tullis-Joyce, membelokkan sundulan Buurman ke tiang gawang. United berusaha mencetak gol penyeimbang kedua, tetapi tidak mampu menciptakan peluang jelas untuk mempertahankan harapan mereka untuk kembali ke Wembley.

GOAL menilai performa pemain United dari Kingsmeadow...