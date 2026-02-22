Goal.com
Penilaian pemain tim wanita Manchester United vs Chelsea: Aksi heroik Phallon Tullis-Joyce tidak cukup untuk menghentikan akhir dari rangkaian final Piala FA Manchester United

Upaya Manchester United untuk mencapai final keempat berturut-turut di Piala FA Wanita berakhir pada Minggu setelah mereka kalah 2-1 dari Chelsea dalam pertandingan babak kelima yang dilanjutkan dengan perpanjangan waktu. Phallon Tullis-Joyce tampil gemilang di gawang Red Devils, namun tak mampu menghentikan gol dari Sam Kerr dan Naomi Girma, sementara gol penyeimbang Simi Awujo tak cukup untuk membawa tim Marc Skinner bangkit dan meraih kemenangan.

Kedua tim memiliki peluang untuk membuka skor di babak pertama, dengan Tullis-Joyce melakukan penyelamatan dari tembakan Alyssa Thompson, Erin Cuthbert, dan Lauren James - dua yang terakhir melalui penyelamatan yang luar biasa - sementara Jess Park memaksa Hannah Hampton melakukan penyelamatan yang terburu-buru di ujung lain lapangan sebelum melepaskan tembakan yang melambung di atas mistar gawang.

Chelsea mendominasi babak pertama, tetapi United mulai menemukan ritme permainan setelah jeda. Setelah sundulan Melvine Malard yang mengarah ke gawang dihalau dari garis gawang oleh Veerle Buurman, Park membentur tiang gawang dengan tendangan keras dari jarak 25 yard.

Namun, tim Sonia Bompastor yang akhirnya memimpin setelah pengganti Kerr menyundul bola yang melambung ke pojok bawah gawang. United hanya tertinggal selama tiga menit, karena pengganti mereka, Awujo, menyundul bola ke gawang setelah bola bergulir di dalam kotak penalti Chelsea, memastikan perpanjangan waktu.

Tim tuan rumah kembali menguasai permainan dan memimpin saat Girma menjadi yang tercepat bereaksi setelah rekan setimnya di Amerika Serikat, Tullis-Joyce, membelokkan sundulan Buurman ke tiang gawang. United berusaha mencetak gol penyeimbang kedua, tetapi tidak mampu menciptakan peluang jelas untuk mempertahankan harapan mereka untuk kembali ke Wembley.

GOAL menilai performa pemain United dari Kingsmeadow...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Phallon Tullis-Joyce (8/10):

    Penjagaan yang baik untuk mencegah gol Thompson diikuti oleh dua penyelamatan luar biasa untuk menggagalkan upaya Cuthbert dan James di babak pertama. Ia mengalami beberapa masalah dengan tendangannya, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa terhadap kedua gol tersebut, dan sangat sial harus kebobolan gol kedua setelah penyelamatan hebat lainnya dari sundulan Buurman.

    Hanna Lundqvist (5/10):

    Kesulitan menghadapi Thompson dan kemudian Baltimore. Tidak dapat menunjukkan insting menyerangnya karena tim tuan rumah mendominasi.

    Maya Le Tissier (8/10):

    Selalu berada di posisi yang tepat untuk mengantisipasi bola ke kotak penalti, sementara dia menunjukkan ketenangan yang luar biasa saat menguasai bola. Tendangan bebasnya juga menimbulkan masalah, terutama dalam proses gol penyama kedudukan Awujo.

    Millie Turner (7/10):

    Teguh di samping kaptennya. Sering membersihkan bola dengan baik dan memenangkan sejumlah sundulan.

    Dominique Janssen (6/10):

    Terkadang tertipu oleh serangan di belakangnya, tetapi pulih dengan baik, meskipun dia mendapat kartu kuning. Berada di posisi yang tepat untuk membersihkan bola dari garis gawang di babak pertama.

    Lini tengah

    Julia Zigiotti Olme (5/10):

    Memulai dengan baik saat membawa bola ke depan, tetapi tampak semakin frustrasi sebelum diganti pada babak kedua.

    Hinata Miyazawa (5/10):

    Menunjukkan beberapa sentuhan bagus di awal, namun kurangnya penguasaan bola United membuat pengaruhnya segera meredup.

    Lisa Naalsund (4/10):

    Menemukan beberapa ruang kosong yang bagus, namun umpannya tidak mencapai level yang dibutuhkan. Akhirnya turun lebih dalam untuk membantu pertahanan.

    Serangan

    Jess Park (6/10):

    Tampak paling mungkin untuk menciptakan peluang bagi United di lini serang. Seharusnya bisa lebih baik saat tendangannya melambung di babak pertama, tetapi sangat sial melihat tendangan jarak jauhnya membentur tiang gawang setelah jeda.

    Ellen Wangerheim (3/10):

    Tampil sendirian di lini depan sepanjang sore, tetapi tidak bisa mengontrol bola saat bola datang ke depan. Digantikan dengan 20 menit tersisa.

    Melvine Malard (5/10):

    Menjadi ancaman di sisi kiri, tetapi umpan akhir atau tendangannya seringkali kurang akurat, terutama saat dia melepaskan tembakan melambung di pertengahan babak kedua.

  • Subs & Manajer

    Elisabeth Terland (5/10):

    Menunjukkan kehadiran yang lebih menonjol di lini depan dibandingkan Wangerheim, tetapi tidak mampu menciptakan peluang gol.

    Simi Awujo (7/10):

    Berhasil mencetak gol penyeimbang dan aktif di lini tengah.

    Gabby George (6/10):

    Dimasukkan pada babak kedua perpanjangan waktu.

    Lea Schuller (5/10):

    Hanya diberi kesempatan 15 menit terakhir perpanjangan waktu untuk mencoba memberikan dampak.

    Layla Drury (N/A):

    Masuk pada 10 menit terakhir.

    Marc Skinner (6/10):

    Mungkin bisa melakukan pergantian pemain sedikit lebih awal, tetapi mengingat timnya yang kurang istirahat, mereka tampil cukup baik meskipun skor akhir tidak memuaskan.

