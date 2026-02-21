Osasuna memiliki peluang emas pertama dalam pertandingan yang otherwise monoton. Thibaut Courtois berhasil menepis sundulan dari jarak dekat setelah serangkaian umpan terorganisir dengan baik. Mereka hampir mencetak gol lagi tak lama setelahnya, saat Ante Budimir menyundul bola yang membentur tiang gawang dengan Courtois sudah terkecoh. Dengan peluang-peluang tersebut, tim tuan rumah pantas mendapatkan gol pembuka mereka. Budimir memanfaatkan momen ketidakpastian pertahanan, mengalahkan Courtois untuk bola liar, dan dijatuhkan saat ia melewati kiper. Review VAR menentukan bahwa ada kontak yang cukup untuk penalti, dan Budimir mencetak gol dari titik penalti.

Madrid memulai babak kedua dengan lambat, tetapi menemukan ritme baru pada menit ke-60. Vinicius lebih aktif, dan momen magis dari Federico Valverde mengubah permainan. Pemain Uruguay itu menerobos ke sepertiga akhir lapangan dan mengoper kembali kepada Vini, yang tidak membuang kesempatan dari dalam kotak penalti.

Sepertinya gol tersebut akan menjadi awal dari comeback khas Madrid. Namun, Osasuna yang tertawa terakhir. Raul Garcia, striker veteran kelahiran Barcelona, mencetak gol penentu, memotong ke dalam saat Raul Asencio terjatuh, menghindari Trent Alexander-Arnold, dan melepaskan tembakan keras yang tak bisa dihentikan Courtois.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari El Sadar...