Goal.com
Live
Vinicius Huijsen Madrid Getafe GFXGetty/GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Getafe: Los Blancos sangat merindukan Kylian Mbappe! Vinicius Jr dan Gonzalo Garcia tampil kurang maksimal tanpa kehadiran bintang yang cedera, sementara tim Alvaro Arbeloa kehilangan momentum dalam perburuan gelar La Liga

Real Madrid menelan kekalahan untuk kedua kalinya berturut-turut dan tampil kurang meyakinkan di sepertiga akhir lapangan dalam kekalahan 1-0 dari Getafe yang berada di papan bawah. Tanpa Kylian Mbappe yang absen karena cedera lutut, Los Blancos terlihat kehabisan ide. Mereka kebobolan gol yang luar biasa di babak pertama dan tidak mampu menciptakan cukup peluang di babak kedua untuk layak mendapatkan hasil lebih baik dari kekalahan kandang yang mengecewakan melawan tim Getafe yang bermain keras.

Madrid menguasai permainan sebagian besar di babak pertama. Vinicius, seperti biasa, menjadi andalan utama mereka. Ia memiliki beberapa peluang, namun tidak ada yang berhasil, dengan kiper senior David Soria melakukan dua penyelamatan gemilang. Arda Guler juga memiliki peluang bagus setelah melakukan aksi skill yang apik, namun Soria berhasil menggagalkannya dari sudut yang sempit. 

Dan Getafe memanfaatkannya dengan satu-satunya peluang nyata mereka di babak pertama. Bola jatuh ke Martin Satriano di tepi kotak penalti, dan pemain Uruguay itu melepaskan tendangan voli dari jarak jauh - sangat bertentangan dengan alur permainan, namun mungkin pantas untuk ketahanan pertahanan mereka. 

Madrid tampil jauh lebih baik setelah jeda, namun menghadapi perlawanan sengit dari Getafe. Los Blancos terus mencoba dan menguji selama 45 menit. Toni Rudiger menyundul bola yang melebar. Franco Mastantuono memaksa Soria melakukan penyelamatan. Vinicius tidak pernah berhenti berlari. Alvaro Arbeloa melakukan lima pergantian pemain, dan pada akhirnya menyesali peluang yang tidak dimanfaatkan. Madrid kini tertinggal empat poin dari Barca - dan harus mencari jawaban. 

GOAL menilai para pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...

  • Trent Alexander Arnold Real Madrid 2025-26Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol tersebut.

    Trent Alexander Arnold (5/10):

    Cukup kesulitan sepanjang pertandingan. Getafe mengganggu ritme permainan dan satu-satunya kontribusi nyata adalah penyelamatan garis gawang yang cerdas. 

    Antonio Rudiger (5/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas di babak kedua. Tidak banyak yang bisa dilakukannya selain itu. 

    David Alaba (6/10):

    Menang dalam duel udara dan berusaha menggerakkan bola ke depan. 

    Alvaro Carreras (5/10):

    Melindungi Vinicius dengan baik dan mengedarkan bola. Namun, tidak melakukan serangan individu. 

    • Iklan
  • Federico Valverde Real Madrid Getty

    Lini tengah

    Aurelien Tchoaumeni (7/10):

    Menjaga area yang luas, mengatasi situasi darurat, dan menjadi gelandang terbaik Madrid pada malam itu. 

    Federico Valverde (6/10):

    Banyak bergerak tapi kurang berkualitas. Sering mengoper bola ke samping.

    Arda Guler (6/10):

    Menyelamatkan gol yang luar biasa. Dampak yang terbatas selain itu. 

    Thiago Pitarch (6/10):

    Tantangan berat bagi pemain muda. Diminta untuk tampil maksimal dalam pertarungan sengit, dan terkadang terlihat kewalahan oleh situasi.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Serangan

    Gonzalo Garcia (7/10):

    Menjaga bola dengan baik, berkolaborasi dengan Vinicius. Melakukan semua pekerjaan kotor dan layak mendapatkan lebih banyak pengakuan. 

    Vinicius Jr (7/10):

    Agak campur aduk. Terus menerus menyerang lawannya, beberapa kali digagalkan di babak pertama. Dampaknya terbatas di babak kedua.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Subs & Manajer

    Dani Carvajal (5/10):

    Kaki segar untuk Trent yang sedang kesulitan. 

    Dean Huijsen (5/10):

    Gagal memanfaatkan peluang emas di akhir pertandingan. 

    Rodrygo (5/10):

    Penuh energi tetapi kurang tajam. Tidak terhubung dengan Vinicius seperti yang dibutuhkan. 

    Franco Mastantuono (3/10):

    Gagal memanfaatkan dua peluang dan kemudian diusir dari lapangan. 

    Brahim Diaz (N/A):

    Tidak punya waktu untuk memberikan dampak. 

    Alvaro Arbeloa (4/10):

    Penampilan yang buruk. Getafe memang tangguh, tapi Madrid seharusnya bisa memenangkan pertandingan ini. Barcelona kini bisa menjauh... 

LaLiga
Celta Vigo crest
Celta Vigo
CEL
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
0