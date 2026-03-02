Penilaian pemain Real Madrid vs Getafe: Los Blancos sangat merindukan Kylian Mbappe! Vinicius Jr dan Gonzalo Garcia tampil kurang maksimal tanpa kehadiran bintang yang cedera, sementara tim Alvaro Arbeloa kehilangan momentum dalam perburuan gelar La Liga

Madrid menguasai permainan sebagian besar di babak pertama. Vinicius, seperti biasa, menjadi andalan utama mereka. Ia memiliki beberapa peluang, namun tidak ada yang berhasil, dengan kiper senior David Soria melakukan dua penyelamatan gemilang. Arda Guler juga memiliki peluang bagus setelah melakukan aksi skill yang apik, namun Soria berhasil menggagalkannya dari sudut yang sempit.

Dan Getafe memanfaatkannya dengan satu-satunya peluang nyata mereka di babak pertama. Bola jatuh ke Martin Satriano di tepi kotak penalti, dan pemain Uruguay itu melepaskan tendangan voli dari jarak jauh - sangat bertentangan dengan alur permainan, namun mungkin pantas untuk ketahanan pertahanan mereka.

Madrid tampil jauh lebih baik setelah jeda, namun menghadapi perlawanan sengit dari Getafe. Los Blancos terus mencoba dan menguji selama 45 menit. Toni Rudiger menyundul bola yang melebar. Franco Mastantuono memaksa Soria melakukan penyelamatan. Vinicius tidak pernah berhenti berlari. Alvaro Arbeloa melakukan lima pergantian pemain, dan pada akhirnya menyesali peluang yang tidak dimanfaatkan. Madrid kini tertinggal empat poin dari Barca - dan harus mencari jawaban.

GOAL menilai para pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...