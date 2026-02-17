Goal.com
Vinicius Jr GFXGetty/ GOAL
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Real Madrid vs Benfica: Vinicius Jr yang terakhir tertawa! Gol yang luar biasa memastikan keunggulan di babak playoff Liga Champions dalam pertandingan yang diwarnai dugaan rasisme

Vinicius Jr mencetak gol tunggal dalam pertandingan yang kontroversial saat Real Madrid mengalahkan Benfica 1-0 pada leg pertama babak playoff Liga Champions. Gol yang dicetak oleh penyerang Brasil itu di babak kedua disusul dengan penundaan yang cukup lama akibat dugaan komentar rasis dari seorang pemain Benfica kepada Vinicius. Pertandingan dilanjutkan, dan Madrid berhasil mempertahankan keunggulan krusial dalam pertandingan tersebut.

Benfica memiliki beberapa peluang di awal pertandingan dan terus menggempur gawang Madrid - namun Thibaut Courtois melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk mencegah tuan rumah mencetak gol. Peluang terbaik Los Blancos datang dari permainan sayap yang indah dari Trent Alexander-Arnold, yang melepaskan umpan menggoda yang tidak bisa diselesaikan oleh Kylian Mbappe dengan sempurna. Pemain Prancis itu hampir mencetak gol menjelang akhir babak pertama, namun tendangannya membentur tiang gawang dari jarak dekat.

Vinicius mengubah jalannya pertandingan di babak kedua. Pemain Brasil itu menciptakan momen kualitas pertama, menerobos ke dalam pertahanan lawan sebelum melepaskan tendangan melengkung indah ke pojok atas gawang.

Namun, situasi memburuk segera setelah itu. Vinicius memberi tahu wasit bahwa Gianluca Prestianni membuat komentar rasis, dan ia duduk di bangku cadangan - menolak untuk bermain. Pertandingan dilanjutkan setelah penundaan 10 menit karena protokol rasisme, dan bintang Madrid itu kembali ke lapangan - terus mempengaruhi jalannya pertandingan. Dua kali dia digagalkan oleh kiper, dan dia terus menimbulkan masalah di sisi kiri. Pelatih Benfica, Jose Mourinho, juga diusir, sementara Madrid bertahan dari tekanan akhir untuk mempertahankan kemenangan krusial 1-0.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Estadio da Luz...

  • Alvaro Carreras Real Madrid 2026Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang rapi di awal pertandingan saat Madrid kesulitan untuk menguasai permainan.

    Trent Alexander-Arnold (7/10):

    Melepaskan beberapa umpan silang yang indah dan menjadi ancaman terbesar Madrid di babak pertama. Namun, pengaruhnya berkurang di babak kedua.

    Antonio Rudiger (7/10):

    Sedikit kurang akurat dalam beberapa umpan, tetapi luar biasa dalam situasi satu lawan satu.

    Dean Huijsen (8/10):

    Melakukan lebih banyak umpan daripada pemain lain, berhasil dalam tekelnya, dan bagus dalam duel udara. Penampilan yang dominan di lini belakang.

    Alvaro Carreras (6/10):

    Malam yang agak campur aduk melawan klub lamanya. Beberapa kali dikalahkan dalam dribel - meskipun dia tidak mendapat banyak dukungan pertahanan.

  • Aurelien Tchouameni Real Madrid 2025Getty

    Lini tengah

    Aurelien Tchouameni (6/10):

    Bukan penampilan terbaiknya. Sering kehilangan penguasaan bola di beberapa kesempatan dan tidak memberikan perlindungan pertahanan yang diinginkan Madrid. Namun, ia mampu mengoper bola ke depan dengan baik.

    Eduardo Camavinga (6/10):

    Kalah dalam sebagian besar duel di pertandingan ini, tetapi juga menciptakan dua peluang bagus.

    Federico Valverde (7/10):

    Kembali ke posisi gelandang tengah, di mana dia terlihat jauh lebih nyaman. Kehadiran yang efektif dari kotak penalti ke kotak penalti lawan.

    Arda Guler (6/10):

    Mencari berbagai sudut cerdas dan melakukan beberapa upaya yang layak ke gawang, tetapi kurang memiliki umpan penentu.

  • Kylian Mbappe Real Madrid 2026Getty

    Serangan

    Kylian Mbappe (5/10):

    Gagal memanfaatkan beberapa peluang bagus di babak pertama. Tidak terlalu terlibat di babak kedua. Malam yang jarang terjadi.

    Vinicius Jr (8/10):

    Bermain sangat baik sepanjang pertandingan. Terus menerus menyerang lawan, mencetak gol yang indah, dan bisa saja menambah beberapa gol lagi. Mengatasi beberapa kesulitan yang signifikan.

  • Alvaro Arbeloa Real MadridGetty

    Subs & Manajer

    Brahim Diaz (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Thiago Pitarch (N/A):

    Masuk terlambat dan tidak bisa benar-benar membuat perbedaan.

    Dani Carvajal (N/A):

    Masuk terlambat dan hampir terjebak dalam situasi rumit, tetapi menggunakan kekuatannya dengan baik.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Menggunakan skuad terbaiknya, dan mendapatkan penampilan yang cukup baik dari mereka. Madrid tidak bermain luar biasa, tetapi mereka efektif, dan akan membawa keunggulan kembali ke Bernabeu.

0