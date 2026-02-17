Benfica memiliki beberapa peluang di awal pertandingan dan terus menggempur gawang Madrid - namun Thibaut Courtois melakukan serangkaian penyelamatan gemilang untuk mencegah tuan rumah mencetak gol. Peluang terbaik Los Blancos datang dari permainan sayap yang indah dari Trent Alexander-Arnold, yang melepaskan umpan menggoda yang tidak bisa diselesaikan oleh Kylian Mbappe dengan sempurna. Pemain Prancis itu hampir mencetak gol menjelang akhir babak pertama, namun tendangannya membentur tiang gawang dari jarak dekat.

Vinicius mengubah jalannya pertandingan di babak kedua. Pemain Brasil itu menciptakan momen kualitas pertama, menerobos ke dalam pertahanan lawan sebelum melepaskan tendangan melengkung indah ke pojok atas gawang.

Namun, situasi memburuk segera setelah itu. Vinicius memberi tahu wasit bahwa Gianluca Prestianni membuat komentar rasis, dan ia duduk di bangku cadangan - menolak untuk bermain. Pertandingan dilanjutkan setelah penundaan 10 menit karena protokol rasisme, dan bintang Madrid itu kembali ke lapangan - terus mempengaruhi jalannya pertandingan. Dua kali dia digagalkan oleh kiper, dan dia terus menimbulkan masalah di sisi kiri. Pelatih Benfica, Jose Mourinho, juga diusir, sementara Madrid bertahan dari tekanan akhir untuk mempertahankan kemenangan krusial 1-0.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Estadio da Luz...