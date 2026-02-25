Goal.com
Penilaian pemain Real Madrid vs Benfica: Vinicius Jr luar biasa! Pemain Brasil yang brilian itu memberikan kata akhir yang meyakinkan saat tim Alvaro Arbeloa mengeliminasi raksasa Portugal dari Liga Champions

Vinicius Jr tampil gemilang dan Real Madrid berhasil membalikkan defisit awal untuk mengalahkan Benfica di babak playoff Liga Champions dengan skor 2-1. Los Blancos tertinggal lebih dulu, sebelum gol dari Aurelien Tchouameni dan Vinicius memberikan keunggulan yang nyaman, dan mengamankan kemenangan agregat 3-1. Ada beberapa momen yang tidak pasti, tetapi Madrid pantas mendapatkan hasil tersebut.

Benfica tampil lebih dominan di awal pertandingan dan sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. Rafa Silva membawa Benfica unggul 1-0 secara pantas pada menit ke-15 setelah ia mencetak gol dari jarak dekat usai penyelamatan apik dari Thibaut Courtois. 

Namun Madrid merespons hampir secara instan, Aurelien Tchouameni melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang setelah umpan balik yang rapi dari Federico Valverde. Los Blancos berpikir mereka mendapat gol kedua saat Arda Guler mendorong bola melewati garis gawang, tetapi VAR memutuskan ada offside dalam prosesnya. Tim tamu tetap bertahan, dua kali memaksa Courtois bertindak sebelum babak pertama berakhir.

Dan tim tuan rumah mengambil alih kendali di babak kedua. Peluang Benfica jarang terjadi, sementara Madrid mengancam dalam serangan balik. Mereka mencetak gol kedua yang pantas pada malam itu, Vinicius Jr berlari ke gawang sebelum menyelesaikan dengan tenang - dan menari di dekat bendera sudut. Dan pada akhir pertandingan, Vinicius menari di depan penonton yang bertepuk tangan, menjadi gambar ikonik malam itu. 

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...

  • Antonio Rudiger Real Madrid 2025Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Thibaut Courtois (6/10):

    Menunjukkan serangkaian penyelamatan standar. Mungkin bisa sedikit lebih baik dalam menghalau gol Benfica. 

    Trent Alexander-Arnold (6/10):

    Memiliki beberapa momen buruk di sisi pertahanan. Namun, ia mengoper bola dengan baik. 

    Raul Asencio (5/10):

    Hampir memasukkan bola ke gawangnya sendiri menjelang gol pembuka Benfica. Diganti karena cedera leher yang terlihat parah. 

    Antonio Rudiger (6/10):

    Mengontrol ruang dengan baik, melakukan beberapa intervensi penting. 

    Alvaro Carreras (6/10):

    Memainkan peran pendukung untuk Vinicius dengan baik. Menjaga permainan tetap rapi saat menguasai bola. 

  • Federico Valverde Real Madrid 2026Getty

    Lini tengah

    Federico Valverde (7/10):

    Mendapatkan assist dengan umpan balik yang indah - yang kedua dalam dua pertandingan berturut-turut. 

    Aurelien Tchouameni (7/10):

    Mencetak gol dengan indah melalui tendangan keras dari tepi kotak penalti. Mengendalikan tempo permainan di lini tengah. 

    Arda Guler (6/10):

    Dia pikir dia telah mencetak gol - tetapi golnya dianulir. Secara umum tenang, tetapi bisa memberikan lebih banyak kekuatan di lini tengah.

    Eduardo Camavinga (7/10):

    Penampilan solid di sisi kiri. Memenangkan tekel-tekelnya dan menggerakkan bola ke depan dengan efektif.

  • Vinicius Jr Real Madrid 2025Getty

    Serangan

    Gonzalo Garcia (6/10):

    Menunjukkan banyak kerja tanpa bola, tetapi tidak terlalu terlibat dalam permainan. 

    Vinicius Jr (8/10):

    Terus menerus menyerang lawannya, memiliki beberapa peluang bagus untuk mencetak gol. Menentukan kemenangan dengan penyelesaian yang sangat indah. 

  • Franco MastantuonoGetty

    Subs & Manajer

    David Alaba (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Franco Mastantuono (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Cesar Palacios (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak. 

    Thiago Pitarch (N/A):

    Penampilan yang bagus dari pemain akademi. 

    Francisco Garcia (N/A):

    Kaki yang lambat untuk memperkuat pertahanan.

    Alvaro Arbeloa (7/10):

    Menggunakan skuad terkuatnya dalam absennya Kylian Mbappe. Mendapatkan kemenangan yang pantas, tetapi mungkin masih merasa Madrid perlu meningkatkan performa seiring berjalannya kompetisi. 

