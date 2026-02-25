Penilaian pemain Real Madrid vs Benfica: Vinicius Jr luar biasa! Pemain Brasil yang brilian itu memberikan kata akhir yang meyakinkan saat tim Alvaro Arbeloa mengeliminasi raksasa Portugal dari Liga Champions

Benfica tampil lebih dominan di awal pertandingan dan sangat berbahaya saat melakukan serangan balik. Rafa Silva membawa Benfica unggul 1-0 secara pantas pada menit ke-15 setelah ia mencetak gol dari jarak dekat usai penyelamatan apik dari Thibaut Courtois.

Namun Madrid merespons hampir secara instan, Aurelien Tchouameni melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang setelah umpan balik yang rapi dari Federico Valverde. Los Blancos berpikir mereka mendapat gol kedua saat Arda Guler mendorong bola melewati garis gawang, tetapi VAR memutuskan ada offside dalam prosesnya. Tim tamu tetap bertahan, dua kali memaksa Courtois bertindak sebelum babak pertama berakhir.

Dan tim tuan rumah mengambil alih kendali di babak kedua. Peluang Benfica jarang terjadi, sementara Madrid mengancam dalam serangan balik. Mereka mencetak gol kedua yang pantas pada malam itu, Vinicius Jr berlari ke gawang sebelum menyelesaikan dengan tenang - dan menari di dekat bendera sudut. Dan pada akhir pertandingan, Vinicius menari di depan penonton yang bertepuk tangan, menjadi gambar ikonik malam itu.

GOAL menilai pemain Real Madrid dari Santiago Bernabeu...