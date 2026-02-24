Penilaian pemain Newcastle vs Qarabag: Sandro Tonali dan Joelinton tampil gemilang saat Magpies melaju ke babak 16 besar Liga Champions meski ada kelemahan di lini pertahanan

Meskipun pertandingan sudah ditentukan sejak leg pertama, Newcastle tidak membuang waktu untuk kembali menguasai permainan dengan mencetak dua gol dalam enam menit pertama. Pertama, Sandro Tonali mencetak gol dari jarak dekat setelah sundulan William Osula dihalau, dan 80 detik kemudian, Joelinton menyelinap ke tiang jauh untuk menyundul umpan Harvey Barnes.

Jacob Murphy seharusnya bisa mencetak gol ketiga saat dia dilepas oleh Nick Woltemade, sementara di sisi lain, Aaron Ramsdale harus bertindak cepat saat dipaksa menepis tendangan jarak jauh Camilo Duran. Penyerang Qarabag tidak membuat kesalahan di awal babak kedua, saat Duran mengungguli Dan Burn dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Ramsdale untuk memperkecil ketertinggalan tim tamu dari Azerbaijan.

Sven Botman memulihkan keunggulan dua gol Newcastle dengan sundulan kerasnya beberapa saat kemudian, namun Burn kemudian melakukan pelanggaran tangan yang berujung penalti. Ramsdale berhasil menahan tendangan penalti Marko Jankovic, tetapi tidak bisa mencegah bola pantulan yang dibelokkan Elvin Jafarguliyev masuk ke gawang.

Kiper internasional Inggris itu berhasil mencegah Abdellah Zoubir mencetak gol penyeimbang pada malam itu, dan meskipun Harvey Barnes hampir mencetak gol pada beberapa kesempatan, tidak ada gol tambahan dalam 30 menit terakhir.

GOAL menilai pemain Newcastle dari St. James' Park...