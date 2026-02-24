Goal.com
Penilaian pemain Newcastle vs Qarabag: Sandro Tonali dan Joelinton tampil gemilang saat Magpies melaju ke babak 16 besar Liga Champions meski ada kelemahan di lini pertahanan

Newcastle melaju ke babak 16 besar Liga Champions setelah mengalahkan Qarabag dengan skor 3-2 pada Selasa, memastikan kemenangan agregat 9-3 dalam pertandingan playoff mereka. Sandro Tonali, Joelinton, dan Sven Botman mencetak gol untuk tim asuhan Eddie Howe, yang kini akan menghadapi Chelsea atau Barcelona di babak berikutnya.

Meskipun pertandingan sudah ditentukan sejak leg pertama, Newcastle tidak membuang waktu untuk kembali menguasai permainan dengan mencetak dua gol dalam enam menit pertama. Pertama, Sandro Tonali mencetak gol dari jarak dekat setelah sundulan William Osula dihalau, dan 80 detik kemudian, Joelinton menyelinap ke tiang jauh untuk menyundul umpan Harvey Barnes.

Jacob Murphy seharusnya bisa mencetak gol ketiga saat dia dilepas oleh Nick Woltemade, sementara di sisi lain, Aaron Ramsdale harus bertindak cepat saat dipaksa menepis tendangan jarak jauh Camilo Duran. Penyerang Qarabag tidak membuat kesalahan di awal babak kedua, saat Duran mengungguli Dan Burn dan melepaskan tendangan rendah yang melewati Ramsdale untuk memperkecil ketertinggalan tim tamu dari Azerbaijan.

Sven Botman memulihkan keunggulan dua gol Newcastle dengan sundulan kerasnya beberapa saat kemudian, namun Burn kemudian melakukan pelanggaran tangan yang berujung penalti. Ramsdale berhasil menahan tendangan penalti Marko Jankovic, tetapi tidak bisa mencegah bola pantulan yang dibelokkan Elvin Jafarguliyev masuk ke gawang.

Kiper internasional Inggris itu berhasil mencegah Abdellah Zoubir mencetak gol penyeimbang pada malam itu, dan meskipun Harvey Barnes hampir mencetak gol pada beberapa kesempatan, tidak ada gol tambahan dalam 30 menit terakhir.

GOAL menilai pemain Newcastle dari St. James' Park...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Aaron Ramsdale (7/10):

    Menjadi penonton selama 40 menit pertama sebelum terpaksa bertindak untuk menggagalkan upaya Duran. Tidak bisa berbuat apa-apa saat gol tercipta, namun ia berhasil menahan penalti Jankovic dan melakukan penyelamatan gemilang dengan menepis bola ke arah kanan bawah untuk menggagalkan upaya Zoubir tak lama setelahnya.

    Kieran Trippier (6/10):

    Berperan baik di sisi kanan tanpa banyak menciptakan peluang dari permainan terbuka. Memberikan assist untuk gol Botman melalui tendangan sudut yang bagus sebelum digantikan oleh Hall.

    Sven Botman (5/10):

    Mengalami malam yang mengecewakan sebagian besar waktu. Beberapa umpan buruk dari belakang akan dihukum oleh tim yang lebih baik, sementara dia ditarik keluar dari posisinya untuk gol Duran. Dia sedikit membalas dengan mencetak sundulan indah yang ternyata menjadi sentuhan terakhirnya dalam pertandingan.

    Dan Burn (6/10):

    Mendorong tinggi untuk merebut bola kembali dalam proses gol Joelinton dan tampil percaya diri di babak pertama. Cerita berbeda setelah jeda, di mana ia gagal mengimbangi Duran untuk golnya sebelum kebobolan penalti saat mencoba memblokir umpan silang.

    Alex Murphy (7/10):

    Tidak terlihat terintimidasi dalam debut penuhnya. Menunjukkan kekuatan yang baik dalam beberapa kesempatan saat bermain baik sebagai bek kiri maupun bek tengah setelah dipindahkan di babak kedua.

    Lini tengah

    Joelinton (7/10):

    Lari cepat yang bagus ke dalam kotak penalti dan penyelesaian yang apik membuat skor menjadi 2-0, dan dia beberapa kali berhasil membawa bola maju dengan efektif. Sayang dia diganti terlalu dini di babak kedua.

    Sandro Tonali (7/10):

    Memulai serangan yang berujung pada gol pembuka dan tampil menonjol di babak pertama. Secara bodoh terlibat dalam insiden kecil yang membuatnya terlihat sedikit terganggu setelah jeda.

    Nick Woltemade (6/10):

    Performa campuran. Dia memberikan umpan terobosan dalam proses gol pertama dan kedua, dan seharusnya memberikan assist brilian untuk Jacob Murphy saat winger itu melepaskan tembakan melebar. Namun, dia sedikit kehilangan arah setelah babak kedua, karena dia memberikan beberapa umpan yang tidak akurat.

    Serangan

    Jacob Murphy (5/10):

    Akan bertanya-tanya bagaimana dia gagal mencetak gol saat menerima umpan dari Woltemade pada babak pertama. Sedikit dapat diprediksi di area pertahanan lawan sebelum dia masuk sebagai bek kanan setelah Trippier ditarik keluar.

    William Osula (4/10):

    Seharusnya mencetak gol dengan sundulan yang diselamatkan dalam proses gol pembuka Tonali, dan itu terbukti menjadi satu-satunya peluang nyata dia untuk mencetak gol pada malam ketika dia tidak mampu memberikan dampak apa pun di lini depan.

    Harvey Barnes (7/10):

    Melakukan umpan silang yang menggoda yang mengarah ke dua gol pertama dan menimbulkan masalah setiap kali ia menguasai bola. Upayanya diselamatkan setelah peluang yang terbuang pekan lalu, dan ia pasti bertanya-tanya bagaimana ia gagal mencetak gol dalam pertandingan ini.

    Subs & Manajer

    Lewis Hall (6/10):

    Penampilan yang percaya diri selama sekitar 35 menit bagi bek sayap Inggris.

    Joe Willock (5/10):

    Memasuki beberapa posisi berbahaya tetapi bermain terlalu aman dalam umpan dan tembakannya.

    Anthony Gordon (6/10):

    Penampilan yang menonjol saat ia kembali menyulitkan pertahanan Qarabag, meskipun tidak menambah catatan golnya yang impresif di Eropa musim ini.

    Yoane Wissa (5/10):

    Kesulitan untuk masuk ke dalam permainan setelah menggantikan Osula.

    Leo Shahar (N/A):

    Mendapat debutnya dalam lima menit terakhir.

    Eddie Howe (6/10):

    Menggunakan lebih banyak pemain inti daripada yang diharapkan banyak orang dan tidak puas dengan pertahanan timnya yang ceroboh di babak kedua, tetapi pada akhirnya berhasil menyelesaikan tugas dengan lancar.

