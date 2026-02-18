Gordon membawa Newcastle unggul dalam tiga menit pertama setelah ia berlari mengejar umpan terobosan Dan Burn dan melepaskan tembakan yang tepat sasaran ke pojok bawah gawang, dan mereka segera unggul 2-0 setelah Malick Thiaw melompat tertinggi di tiang jauh untuk menyundul umpan silang Kieran Trippier yang akurat ke dalam gawang.

Kiper Qarabag, Mateusz Kochalski, tampil gemilang dengan dua kali menggagalkan upaya Gordon dan Harvey Barnes, namun ia tak bisa berbuat apa-apa saat Gordon mencetak penalti untuk membuat skor menjadi 3-0. Gol penalti tersebut tercipta setelah tembakan Barnes yang mengarah ke gawang dianggap diblok oleh tangan.

Gordon kemudian melengkapi hat-trick-nya beberapa detik kemudian setelah kesalahan pertahanan memungkinkan dia membawa bola melewati kiper dan mencetak gol ke gawang kosong, dan masih ada waktu sebelum jeda untuk Gordon mencetak penalti lain setelah dia dilanggar oleh Kochalski, membawa total golnya di Liga Champions musim ini menjadi 10.

Qarabag berhasil memperkecil ketertinggalan di awal babak kedua saat tendangan melengkung Elvin Jafarguliyev mengalahkan Nick Pope dan terlihat lebih mungkin mencetak gol lagi, namun pengganti Jacob Murphy mengakhiri harapan comeback yang tidak mungkin saat tendangannya dari jarak 20 yard masuk melalui defleksi.

GOAL menilai performa pemain Newcastle dari Stadion Tofiq Bahramov...