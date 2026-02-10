Luke Shaw menjadi biang keladi gol tersebut, namun Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo gagal menghentikan Soucek yang menerima umpan silang Jarrod Bowen dan menyundul bola di tiang dekat pada menit ke-50. Carrick melakukan langkah yang jelas dengan memasukkan Sesko, dan pemain senilai £74 juta itu mencetak gol di menit-menit akhir untuk kedua kalinya dalam tiga pertandingan, dengan lincah menyundul umpan silang ke sudut atas gawang.
United memiliki kurang dari dua menit untuk mencetak gol lagi dan memberikan potongan rambut yang dinantikan oleh penggemar online baru Frank Ilett (AKA the United Strand), tetapi afro-nya diperkirakan akan semakin besar karena Setan Merah gagal memenangkan pertandingan kelima berturut-turut.
GOAL menilai pemain Man United dari London Stadium...