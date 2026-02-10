Senne Lammens (6/10):

Melakukan penyelamatan yang luar biasa untuk menghentikan tembakan Summerville yang mengarah ke sudut atas gawang. Tidak bisa disalahkan atas gol Soucek, meskipun dia bisa saja keluar lebih cepat untuk menghalangi jalannya.

Diogo Dalot (5/10):

Mengalami babak pertama yang berbahaya, kesulitan menghadapi Summerville dan hampir membuat Lammens dalam masalah dengan umpan baliknya yang tidak bijaksana.

Harry Maguire (6/10):

Melakukan tekel penting di awal pertandingan terhadap Bowen dan tampil cukup solid sebelum digantikan oleh Leny Yoro.

Lisandro Martinez (5/10):

Umpan jarak jauhnya membantu membuka pertahanan West Ham sesekali, tetapi dia tidak tampil impresif dalam tugas markingnya terhadap Soucek.

Luke Shaw (4/10):

Memiliki momen terbaik United saat tendangannya diblok di garis gawang oleh Aaron Wan-Bissaka, tetapi membuat kesalahan besar dalam gol tersebut, gagal membersihkan area pertahanannya dan memberi West Ham waktu untuk maju dan mencetak gol.