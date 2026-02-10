Goal.com
Richard Martin

Penilaian pemain Manchester United vs West Ham: Rekor kemenangan Michael Carrick terhenti! Benjamin Sesko menyelamatkan muka Luke Shaw saat West Ham mengakhiri awal sempurna manajer interim.

Michael Carrick memulai debutnya sebagai manajer Manchester United dengan sempurna, namun laju tak terkalahkannya terhenti setelah imbang 1-1 di kandang West Ham. Namun, gol penyeimbang Benjamin Sesko pada menit ke-96 memastikan rekor tak terkalahkannya tetap berlanjut. United menghadapi lawan sepadan saat berhadapan dengan klub masa kecil Carrick, karena Nuno Espirito Santo merancang strategi taktis yang menghambat pergerakan tim tamu. Tomas Soucek kemudian membawa West Ham unggul di babak kedua.

Luke Shaw menjadi biang keladi gol tersebut, namun Lisandro Martinez dan Kobbie Mainoo gagal menghentikan Soucek yang menerima umpan silang Jarrod Bowen dan menyundul bola di tiang dekat pada menit ke-50. Carrick melakukan langkah yang jelas dengan memasukkan Sesko, dan pemain senilai £74 juta itu mencetak gol di menit-menit akhir untuk kedua kalinya dalam tiga pertandingan, dengan lincah menyundul umpan silang ke sudut atas gawang.

United memiliki kurang dari dua menit untuk mencetak gol lagi dan memberikan potongan rambut yang dinantikan oleh penggemar online baru Frank Ilett (AKA the United Strand), tetapi afro-nya diperkirakan akan semakin besar karena Setan Merah gagal memenangkan pertandingan kelima berturut-turut.

GOAL menilai pemain Man United dari London Stadium...

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang &amp; Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Melakukan penyelamatan yang luar biasa untuk menghentikan tembakan Summerville yang mengarah ke sudut atas gawang. Tidak bisa disalahkan atas gol Soucek, meskipun dia bisa saja keluar lebih cepat untuk menghalangi jalannya.

    Diogo Dalot (5/10):

    Mengalami babak pertama yang berbahaya, kesulitan menghadapi Summerville dan hampir membuat Lammens dalam masalah dengan umpan baliknya yang tidak bijaksana.

    Harry Maguire (6/10):

    Melakukan tekel penting di awal pertandingan terhadap Bowen dan tampil cukup solid sebelum digantikan oleh Leny Yoro.

    Lisandro Martinez (5/10):

    Umpan jarak jauhnya membantu membuka pertahanan West Ham sesekali, tetapi dia tidak tampil impresif dalam tugas markingnya terhadap Soucek.

    Luke Shaw (4/10):

    Memiliki momen terbaik United saat tendangannya diblok di garis gawang oleh Aaron Wan-Bissaka, tetapi membuat kesalahan besar dalam gol tersebut, gagal membersihkan area pertahanannya dan memberi West Ham waktu untuk maju dan mencetak gol.

  • FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Lini tengah

    Kobbie Mainoo (6/10):

    Penampilan yang cukup baik secara keseluruhan, karena umpannya menjadi harapan terbaik United untuk menembus pertahanan tuan rumah yang tangguh, namun seharusnya bisa melakukan lebih untuk menghentikan Soucek.

    Casemiro (7/10):

    Salah satu dari sedikit pemain United yang tampil baik. Gol penyama kedudukan yang dicetaknya dianulir karena offside yang sangat tipis.

    Bruno Fernandes (6/10):

    Memiliki beberapa momen permainan yang bagus, tetapi sebagian besar tidak dapat menunjukkan keahliannya yang biasa karena strategi permainan West Ham yang menekan.

  • West Ham United v Manchester United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Matheus Cunha (5/10):

    Bermain lebih dalam dari biasanya dan akibatnya kurang efektif. Keputusannya tidak membantu dan dia digantikan oleh Sesko pada menit ke-69.

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Jarang mengancam barisan belakang West Ham, dengan umpan-umpannya yang ceroboh dan tembakannya yang melenceng. Namun, di menit-menit akhir, dia berhasil memberikan umpan silang rendah untuk gol penyeimbang.

    Amad Diallo (4/10):

    Mengalami malam yang frustrasi karena El Hadji Malick Diouf terus mengawasinya di babak pertama, lalu Aaron Wan-Bissaka mengalahkannya di babak kedua saat ia berpindah ke sisi kiri. Ia membuat keputusan yang sangat buruk, dua kali terlalu lama melepaskan bola.

  • TOPSHOT-FBL-ENG-PR-WEST HAM-MAN UTDAFP

    Subs &amp; Manajer

    Leny Yoro (8/10):

    Melakukan dua tekel brilian yang menyelamatkan gawang setelah menggantikan Maguire dan menggerakkan bola ke depan dengan lebih cepat.

    Benjamin Sesko (8/10):

    Memberikan titik fokus yang sangat dibutuhkan bagi United saat masuk ke lapangan dan mencetak gol penyeimbang yang luar biasa di menit-menit akhir, menambah gol penentu kemenangan di menit-menit akhir melawan Fulham.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Menyundul bola yang melebar beberapa inci.

    Michael Carrick (6/10):

    Meskipun ia berhasil menghindari kekalahan pertamanya, ini adalah contoh mengapa para kritikus seperti Gary Neville berpikir ia tidak pantas mendapatkan posisi tersebut secara permanen. Ia dikalahkan secara taktik oleh Nuno dan seharusnya mengubah strategi lebih awal. Di sisi positifnya, ketiga penggantinya semua memberikan dampak.

