Newcastle memulai dengan baik saat Kieran Trippier melepaskan umpan silang yang membentur tiang gawang, sebelum Anthony Elanga dan Harvey Barnes melepaskan tembakan yang melebar tipis. Tim tamu berhasil masuk ke dalam permainan, dan baik Kobbie Mainoo maupun Matheus Cunha memaksa Aaron Ramsdale melakukan penyelamatan, sementara Bryan Mbeumo melepaskan tembakan yang melambung tinggi meski gawang terbuka lebar.

Pertandingan menjadi hidup di menit-menit akhir babak pertama setelah Jacob Ramsey diusir keluar lapangan karena mendapat dua kartu kuning, yang kedua diberikan karena simulasi di area penalti. Meskipun demikian, Newcastle memimpin setelah Bruno Fernandes melanggar Gordon di kotak penalti, dan winger Inggris itu bangkit untuk mengonversi penalti. Namun, Casemiro berhasil menyamakan kedudukan dengan sundulan dari umpan Fernandes dalam tendangan bebas.

Meskipun memiliki keunggulan jumlah pemain, tim Carrick kesulitan menciptakan peluang berarti setelah jeda, dan Gordon nyaris membawa Newcastle unggul kembali saat tendangannya melebar dari tendangan sudut. United akhirnya mulai mendominasi, tetapi tidak bisa menembus pertahanan Ramsdale, yang melakukan penyelamatan brilian dari Leny Yoro dan Joshua Zirkzee, sebelum intervensi dramatis Osula saat ia menusuk ke dalam dari sisi kanan dan melengkungkan tendangan melewati Senne Lammens.

GOAL menilai pemain United dari St. James' Park...