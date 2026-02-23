Penilaian pemain Manchester United vs Everton: Itulah mengapa Benjamin Sesko harus dimainkan sejak awal! Penyerang kembali tampil sebagai pemain pengganti yang luar biasa saat Setan Merah terus mendekati posisi empat besar

Babak pertama benar-benar membosankan dalam segala hal, dan babak kedua pun tidak banyak menawarkan hiburan. Namun, United berhasil mencetak gol pembuka berkat kerja sama dari tiga pemain baru mereka. Matheus Cunha mengirim umpan diagonal ke Bryan Mbeumo, yang berlari ke depan dan memberikan umpan kepada Sesko, yang telah berjuang keras untuk masuk ke area pertahanan lawan dan mencetak gol dengan tenang.
United mempertahankan pertahanan mereka dengan gigih, dan Harry Maguire, Luke Shaw, serta terutama Senne Lammens berperan penting dalam meraih kemenangan yang keras dan cepat dalam arti sebenarnya. Hal ini memberikan Michael Carrick kemenangan kelima dalam lima pertandingan dan memperkuat posisi United di peringkat keempat, dengan selisih tiga poin dari Chelsea dan Liverpool.
GOAL menilai performa pemain Man United dari Hill Dickinson Stadium...