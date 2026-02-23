Penilaian pemain Manchester United vs Everton: Itulah mengapa Benjamin Sesko harus dimainkan sejak awal! Penyerang kembali tampil sebagai pemain pengganti yang luar biasa saat Setan Merah terus mendekati posisi empat besar

Senne Lammens (8/10):

Beruntung terhindar dari serangan Thierno Barry dalam 10 detik pertama, tetapi dia segera tenang dan berperan penting dalam kemenangan. Melakukan penyelamatan bagus dari tendangan bebas Garner dan tembakan Harrison Armstrong, tetapi menyimpan yang terbaik untuk akhir dengan penyelamatan terbang yang menakjubkan untuk menggagalkan Michael Keane. Juga menangani serangan udara dengan tenang dan nyaman.

Diogo Dalot (7/10):

Pemain paling aktif United di babak pertama dan juga tampil baik di babak kedua, berlari tanpa henti di sayapnya.

Harry Maguire (8/10):

Menunjukkan antisipasi yang baik sepanjang pertandingan, meskipun satu kesalahan hampir membuatnya dalam masalah dan Yoro harus membersihkan kekacauan yang dia buat. Memimpin dengan contoh di babak kedua, membersihkan setiap bola berbahaya yang dilemparkan Everton kepadanya.

Leny Yoro (8/10):

Membantu Maguire keluar dari masalah berkat kecepatannya dan bertahan dengan baik di sampingnya, sambil juga ikut membantu United menyerang saat dibutuhkan.

Luke Shaw (6/10):

Kesulitan untuk membuat kemajuan di sisi kiri, tetapi bertahan dengan tekun.