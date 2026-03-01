United tertinggal setelah hanya empat menit ketika Lacroix mengalahkan Leny Yoro untuk mencetak gol sundulan dari tendangan sudut, dan Ismaila Sarr hampir menggandakan keunggulan saat tendangannya langsung mengarah ke Senne Lammens, sementara Palace mendominasi awal pertandingan. Faktanya, United tidak menciptakan peluang berarti hingga 10 menit terakhir babak pertama, saat Sesko dan Casemiro membuang peluang sundulan, sementara Dean Henderson menepis tendangan bebas Fernandes di atas mistar gawang.

Pertandingan berbalik 10 menit setelah babak kedua dimulai saat Lacroix dihukum karena menarik Matheus Cunha di dalam kotak penalti, dan setelah VAR campur tangan untuk memastikan bek Palace itu diusir, Fernandes maju dan mengeksekusi penalti dengan sempurna. Kapten United itu kemudian menjadi penyedia gol tak lama setelahnya saat ia memberikan umpan silang yang luar biasa untuk Sesko, yang menyundul bola melewati Henderson untuk gol keenamnya dalam tujuh penampilan terakhirnya.

Cunha dan pengganti Amad Diallo memaksa Henderson melakukan beberapa penyelamatan bagus saat tim Michael Carrick berusaha mencetak gol ketiga, meski Palace juga beberapa kali mengancam meski dalam keadaan kekurangan pemain. Namun, mereka tidak berhasil mencetak gol balasan saat United menyalip Aston Villa untuk semakin memperkuat peluang mereka lolos ke Liga Champions.

GOAL menilai pemain United dari Old Trafford...