Fernandes Sesko Man Utd
Tom Maston

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Manchester United vs Crystal Palace: Bruno Fernandes yang brilian menyelamatkan rekan-rekannya yang sedang kesulitan, sementara Benjamin Sesko melanjutkan performa apiknya untuk mengangkat Manchester United ke peringkat ketiga di klasemen Premier League

Manchester United bangkit dari ketertinggalan untuk meraih kemenangan 2-1 atas Crystal Palace pada Minggu, yang mengangkat mereka ke posisi ketiga di klasemen Premier League. The Red Devils tidak tampil dalam performa terbaiknya sepanjang pertandingan, tetapi mendapat keuntungan dari kartu merah Maxence Lacroix untuk membalikkan keadaan di babak kedua melalui gol dari Bruno Fernandes dan Benjamin Sesko yang sedang dalam performa apik.

United tertinggal setelah hanya empat menit ketika Lacroix mengalahkan Leny Yoro untuk mencetak gol sundulan dari tendangan sudut, dan Ismaila Sarr hampir menggandakan keunggulan saat tendangannya langsung mengarah ke Senne Lammens, sementara Palace mendominasi awal pertandingan. Faktanya, United tidak menciptakan peluang berarti hingga 10 menit terakhir babak pertama, saat Sesko dan Casemiro membuang peluang sundulan, sementara Dean Henderson menepis tendangan bebas Fernandes di atas mistar gawang.

Pertandingan berbalik 10 menit setelah babak kedua dimulai saat Lacroix dihukum karena menarik Matheus Cunha di dalam kotak penalti, dan setelah VAR campur tangan untuk memastikan bek Palace itu diusir, Fernandes maju dan mengeksekusi penalti dengan sempurna. Kapten United itu kemudian menjadi penyedia gol tak lama setelahnya saat ia memberikan umpan silang yang luar biasa untuk Sesko, yang menyundul bola melewati Henderson untuk gol keenamnya dalam tujuh penampilan terakhirnya.

Cunha dan pengganti Amad Diallo memaksa Henderson melakukan beberapa penyelamatan bagus saat tim Michael Carrick berusaha mencetak gol ketiga, meski Palace juga beberapa kali mengancam meski dalam keadaan kekurangan pemain. Namun, mereka tidak berhasil mencetak gol balasan saat United menyalip Aston Villa untuk semakin memperkuat peluang mereka lolos ke Liga Champions.

GOAL menilai pemain United dari Old Trafford...

  Manchester United v Crystal Palace - Premier League

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Senne Lammens (6/10):

    Tidak bisa berbuat apa-apa saat sundulan Lacroix, tetapi tampil solid untuk menggagalkan upaya Sarr tak lama setelahnya. Konsisten setelahnya, meski jarang diuji.

    Diogo Dalot (3/10):

    Sangat buruk dalam periode yang panjang, terutama saat menguasai bola karena sering salah mengoper. Juga mendapat kartu kuning karena tekel terlambat.

    Leny Yoro (5/10):

    Kehilangan Lacroix pada gol pembuka Palace dan terlihat sangat goyah selama 20 menit pertama. Namun, ia mulai tampil lebih baik setelah itu.

    Harry Maguire (7/10):

    Menghadapi Strand Larsen dengan baik saat masuk dan memotong banyak umpan dan crossing ke depan.

    Luke Shaw (4/10):

    Kesulitan mendekati Munoz dan melakukan beberapa umpan buruk sebelum terpaksa keluar karena cedera di pertengahan babak pertama.

  Manchester United v Crystal Palace - Premier League

    Lini tengah

    Casemiro (7/10):

    Menggunakan bola dengan efektif di lini tengah dan menjadi ancaman dari tendangan bebas sepanjang pertandingan. Namun, ia gagal memanfaatkan satu peluang sundulan yang bagus di babak pertama.

    Kobbie Mainoo (5/10):

    Tidak dalam performa terbaiknya hingga ia mulai mendapatkan sedikit kebebasan setelah Palace bermain dengan 10 orang. Kurang kreatif dalam umpan-umpannya dan beberapa umpan dasar pun salah sasaran.

    Bruno Fernandes (8/10):

    Selalu terlihat sebagai pemain yang paling mungkin menciptakan peluang untuk United, meskipun tidak semua upayanya berhasil. Umpan terobosannya menghasilkan penalti yang ia eksekusi dengan sempurna, sebelum umpan silangnya menemukan dahi Sesko.

  Manchester United v Crystal Palace - Premier League

    Serangan

    Bryan Mbeumo (5/10):

    Tidak dapat mempengaruhi jalannya pertandingan dengan cara yang sama seperti saat ia bermain sebagai penyerang tengah dalam beberapa pekan terakhir setelah dipindahkan ke sayap.

    Benjamin Sesko (6/10):

    Hampir tidak terlihat dalam permainan selama 35 menit pertama dan membuang beberapa peluang bagus sebelum mencetak gol sundulan indah melewati Henderson untuk membuat skor menjadi 2-1 dan melanjutkan performa apiknya.

    Matheus Cunha (8/10):

    Melakukan banyak serangan bagus yang tidak selalu membuahkan hasil sebelum akhirnya berhasil menerobos pertahanan lawan untuk mendapatkan penalti. Penampilannya pantas mendapat lebih, jujur saja.

  Manchester United v Crystal Palace - Premier League

    Subs & Manajer

    Noussair Mazraoui (6/10):

    Jauh lebih solid daripada Shaw setelah menggantikan bek kiri yang cedera, meskipun keterbatasan kaki tunggalnya membatasi dampaknya dalam serangan.

    Amad Diallo (6/10):

    Menggantikan Sesko dan menjaga permainan tetap rapi sebelum memaksa Henderson melakukan penyelamatan gemilang di waktu tambahan.

    Joshua Zirkzee (N/A):

    Masuk pada lima menit terakhir.

    Ayden Heaven (N/A):

    Masuk menggantikan Maguire di akhir pertandingan tetapi masih sempat mendapat kartu kuning.

    Michael Carrick (6/10):

    Kartu merah menyelamatkannya dari hukuman, karena keputusan untuk memulai dengan Sesko tampaknya akan berbalik melawan mereka sebelum pengusiran Lacroix. Beberapa pemain reguler terlihat sedikit lelah, artinya rotasi yang lebih sering mungkin diperlukan ke depannya.

