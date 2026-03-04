Goal.com
Penilaian pemain Manchester City vs Nottingham Forest: Keunggulan Arsenal! Erling Haaland gagal mencetak gol, sementara momen-momen berkualitas dari tim tamu yang sedang kesulitan membuat harapan gelar Pep Guardiola terancam

Manchester City dua kali membuang keunggulan mereka dan berakhir imbang 2-2 di kandang melawan Nottingham Forest yang terancam degradasi pada Rabu, sehingga kehilangan poin dalam persaingan gelar Premier League melawan Arsenal. Antoine Semenyo dan Rodri mencetak gol untuk tim asuhan Pep Guardiola, namun mereka dua kali kebobolan di babak kedua akibat dua gol indah dari duet Inggris Morgan Gibbs-White dan Elliot Anderson.

Semenyo mencetak gol dengan sundulan voli dari umpan silang Rayan Cherki pada menit ke-35, menjadi gol kelimanya di Premier League sejak kepindahannya senilai £64 juta ($85 juta) dari Bournemouth pada Januari, dan gol ke-15 secara total musim ini. City jauh dari performa terbaiknya, namun mereka disamakan kedudukan di babak kedua oleh tendangan backheel berani dari Gibbs-White, yang sempat dipertimbangkan City untuk direkrut pada musim panas sebelum akhirnya memilih Cherki.

Mereka hanya imbang selama enam menit, karena City meniru strategi rival mereka Arsenal dan memulihkan keunggulan mereka dari tendangan sudut, dengan Rodri yang tak terkawal menyundul bola masuk dari umpan silang Rayan Ait-Nouri.

City memiliki klaim penalti yang ditolak saat Erling Haaland terjatuh akibat tantangan dari Matz Sels, dan mereka harus membayar mahal karena tidak menambah keunggulan mereka setelah momen kualitas sejati dari tim tamu saat Anderson melengkungkan bola ke pojok bawah dari luar kotak penalti.

City memiliki tujuh menit tambahan waktu untuk mencetak gol lagi, tetapi itu tidak cukup, dan Ryan Yates hampir mencetak gol kemenangan mengejutkan untuk tim tamu yang sedang kesulitan, sementara Rodri memiliki klaim penalti terlambat akibat tantangan dari Anderson yang ditolak.

City terus menekan hingga akhir, dan butuh blok dari Murillo untuk mencegah pengganti Savinho mencetak gol penentu. Hasil imbang ini membuat tim Guardiola tertinggal tujuh poin dari Arsenal, tetapi mereka masih memiliki satu pertandingan sisa dan akan menjamu The Gunners pada April.

GOAL menilai pemain Man City dari Etihad Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Melakukan penyelamatan cerdas dari Gibbs-White dan Jesus untuk menahan serangan tim tamu di babak pertama, tetapi benar-benar kebingungan oleh momen jenius Gibbs-White dan tidak bisa berbuat apa-apa terhadap tendangan melengkung Anderson di akhir pertandingan.

    Matheus Nunes (5/10):

    Penurunan performa dari biasanya, kesulitan menembus barisan belakang Forest. Mengakhiri pertandingan sebagai bek kiri.

    Ruben Dias (6/10):

    Bereaksi sedikit terlambat untuk menghentikan Gibbs-White, tetapi tidak bisa disalahkan terlalu banyak mengingat kualitas gol tersebut. Melakukan tekel penting terhadap Dominguez segera setelahnya.

    Marc Guehi (6/10):

    Dihadapkan dengan tekanan dari Jesus dan umpannya sedikit ceroboh, sehingga City kesulitan mengontrol permainan.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Tidak bisa menghentikan Aina untuk melakukan umpan silang yang berujung pada gol Gibbs-White, tetapi segera menebusnya dengan umpan sudutnya kepada Rodri.

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Motor penggerak City sepanjang pertandingan. Bermain baik di babak pertama dan mengambil inisiatif untuk mencoba memimpin timnya menuju kemenangan. Berusaha sekuat tenaga dengan golnya dan berpotensi mendapatkan penalti.

    Bernardo Silva (6/10):

    Memaksa Sels melakukan penyelamatan setelah melakukan gerakan kaki yang brilian.

    Phil Foden (5/10):

    Sangat aktif di babak pertama dengan dua upaya mencetak gol dan umpan terobosan ke Haaland, tetapi kualitasnya masih kurang memuaskan. Digantikan oleh Doku.

    Serangan

    Antoine Semenyo (7/10):

    Mencetak gol dengan baik dan hampir mencetak gol lagi dengan tendangan bebas yang keras di akhir pertandingan.

    Erling Haaland (5/10):

    Lagi-lagi dia gagal menunjukkan ketajamannya dalam mencetak gol dan, berbeda dengan pertandingan lain, tidak memberikan banyak kontribusi tambahan. Upaya terbaiknya adalah tendangan yang membentur tiang atas gawang, sementara di babak pertama dia melepaskan tendangan dari sudut yang sulit yang mengenai jaring samping.

    Rayan Cherki (7/10):

    Membuat gol pembuka dengan serangan berkualitas ke kotak penalti dan terus berusaha memberikan umpan kepada rekan setimnya, termasuk Haaland. Dia berhak bertanya-tanya mengapa dia diganti.

    Subs & Manajer

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Tidak ditempatkan di posisi terbaiknya saat masuk dan tidak bisa membantu membuka pertahanan Forest.

    Jeremy Doku (6/10):

    Tidak mampu menunjukkan keajaiban biasanya.

    Savinho (N/A):

    Memberikan dampak positif dan sayangnya tendangan terakhirnya diblok oleh rekan senegaranya Murillo.

    Pep Guardiola (6/10):

    Akan kecewa dengan kurangnya kelancaran timnya sepanjang pertandingan. Pergantian pemainnya tidak masuk akal karena Cherki bermain baik, dan pada akhir pertandingan Khusanov dan Nunes berada di posisi yang salah.

