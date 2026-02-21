Penilaian pemain Manchester City vs Newcastle: Erling Haaland berperan sebagai penyedia assist, sementara Nico O'Reilly menjadi sorotan utama untuk menambah tekanan pada Arsenal dalam persaingan gelar juara

Itu adalah assist ketujuh pemain Norwegia musim ini, dengan hanya Bruno Fernandes yang memberikan lebih banyak assist daripada dia di liga musim ini. Bek Newcastle, Dan Burn, mencetak gol sebelum babak pertama berakhir, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Setelah mendominasi babak pertama, City kesulitan mempertahankan kendali di babak kedua dan harus gigih bertahan hingga peluit akhir, selamat dari serangan berbahaya Newcastle di masa injury time, dengan kiper Nick Pope menimbulkan kekacauan di kotak penalti.

Peluit akhir disambut dengan sorakan keras dari suporter City yang terdengar hingga ke utara London, memberikan peringatan kepada Arsenal menjelang derby mereka dengan Tottenham.

GOAL menilai performa pemain Man City dari Etihad Stadium...