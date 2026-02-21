Goal.com
Penilaian pemain Manchester City vs Newcastle: Erling Haaland berperan sebagai penyedia assist, sementara Nico O'Reilly menjadi sorotan utama untuk menambah tekanan pada Arsenal dalam persaingan gelar juara

Nico O'Reilly melanjutkan musim gemilangnya dengan membawa Manchester City meraih kemenangan 2-1 atas Newcastle, yang memperkecil selisih poin dengan Arsenal dalam perburuan gelar Premier League menjadi hanya dua poin. O'Reilly mencetak gol pembuka yang brilian, namun segera diimbangi oleh Lewis Hall. Namun, gelandang muda City itu mengembalikan keunggulan timnya dengan sundulan yang indah, yang disiapkan oleh umpan silang apik dari Erling Haaland.

Itu adalah assist ketujuh pemain Norwegia musim ini, dengan hanya Bruno Fernandes yang memberikan lebih banyak assist daripada dia di liga musim ini. Bek Newcastle, Dan Burn, mencetak gol sebelum babak pertama berakhir, tetapi gol tersebut dianulir karena offside.

Setelah mendominasi babak pertama, City kesulitan mempertahankan kendali di babak kedua dan harus gigih bertahan hingga peluit akhir, selamat dari serangan berbahaya Newcastle di masa injury time, dengan kiper Nick Pope menimbulkan kekacauan di kotak penalti.

Peluit akhir disambut dengan sorakan keras dari suporter City yang terdengar hingga ke utara London, memberikan peringatan kepada Arsenal menjelang derby mereka dengan Tottenham.

GOAL menilai performa pemain Man City dari Etihad Stadium...

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (7/10):

    Harus tetap waspada sepanjang pertandingan meskipun tidak perlu melakukan penyelamatan gemilang. Menghadapi umpan silang Newcastle dengan cukup baik dan melakukan dua intervensi krusial di waktu tambahan, menggagalkan upaya Harvey Barnes dan kiper Newcastle Nick Pope.

    Matheus Nunes (6/10):

    Kesalahan dalam membersihkan bola memberinya kesempatan untuk menyamakan skor, tetapi dia berjuang keras untuk memastikan kemenangan.

    Ruben Dias (5/10):

    Dia beberapa kali tertipu oleh kecepatan Newcastle dalam serangan balik, dan Guardiola mengambil keputusan bijak untuk menggantinya di babak pertama setelah mendapat kartu kuning karena menjatuhkan Anthony Gordon.

    Marc Guehi (7/10):

    Seperti biasa, dia tampil tenang dan tegas.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Defleksinya terhadap upaya Hall membuat bola masuk ke gawang, tapi dia kurang beruntung. Dia menebus kesalahannya dengan blok krusial terhadap Anthony Elanga di babak kedua. Dia bisa saja mengamankan kemenangan saat masuk ke area penalti, tapi tidak bisa mengontrol bola.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Bernardo Silva (7/10):

    Penampilan konsisten lainnya dari kapten, yang memainkan peran krusial dalam mengendalikan serangan balik Newcastle.

    Rodri (7/10):

    Memberikan landasan bagi tim untuk mendominasi babak pertama dan kemudian turut serta memastikan keunggulan mereka tetap terjaga.

    Nico O'Reilly (9/10):

    Berperan gemilang di posisi gelandang serang yang pernah ia mainkan di akademi, menunjukkan keahlian mencetak golnya dengan gol keenamnya musim ini. Hampir mencetak hat-trick saat ia meregangkan tubuh untuk menyambut umpan silang di akhir babak pertama.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Antoine Semenyo (6/10):

    Menunjukkan pergerakan yang baik tetapi kurang dalam umpan akhir dan tembakan, melepaskan tembakan lemah langsung ke arah Pope.

    Erling Haaland (8/10):

    Tidak mencetak gol kali ini, tetapi dia memberikan assist brilian untuk gol kedua O'Reilly dan berlari sekuat tenaga, bertahan di area pertahanan lawan.

    Omar Marmoush (6/10):

    Tidak mencetak gol seperti biasa melawan Newcastle dan memiliki malam yang cukup tenang, meskipun dia memberikan assist untuk gol pembuka sebelum diganti di babak kedua.

  • Manchester City v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Abdukodir Khusanov (8/10):

    Penampilan luar biasa dari bangku cadangan, kecepatan kilatnya menghentikan Elanga di tempatnya.

    Rayan Cherki (6/10):

    Menambah sedikit ancaman pada serangan City di babak kedua, tetapi kurang beruntung.

    Phil Foden (N/A):

    Menggantikan Semenyo dengan tiga menit tersisa.

    Pep Guardiola (7/10):

    Membuat keputusan yang sangat bijak dengan mengganti Dias dengan Khusanov. Akan puas dengan penampilan babak pertama dan semangat di babak kedua.

