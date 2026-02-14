Goal.com
Mark Doyle

Penilaian pemain Man City vs Salford: Itulah mengapa Phil Foden tidak lagi menjadi pilihan utama! Penampilan buruk pemain internasional Inggris itu terus berlanjut dalam kemenangan FA Cup yang sulit melawan tim dari Liga Dua

Sungguh beruntung Manchester City kembali mengeluarkan dana besar selama jendela transfer Januari, karena Marc Guehi dan Antoine Semenyo dibutuhkan dari bangku cadangan untuk membantu tim Pep Guardiola mengalahkan Salford City dalam laga putaran keempat Piala FA yang cukup sengit di Etihad pada Sabtu sore. Meskipun mendapat keunggulan awal melalui gol bunuh diri Alfie Dorrington, City kesulitan besar untuk menembus pertahanan lawan dari Liga Dua, sementara pada saat yang sama memberikan beberapa peluang jelas bagi tim tamu untuk mencetak gol.

Memang, John Stones yang sudah pulih dari cedera tampak sama sekali tidak nyaman di lini pertahanan, sementara Phil Foden sekali lagi terlihat seperti bayangan dari pemain yang pernah dianggap salah satu yang terbaik di Premier League.

Namun, pada akhirnya, masuknya Semenyo dan Guehi terbukti menentukan, karena Guehi berhasil mencetak gol dari umpan silang yang membentur pemain lawan dari Rayan Cherki untuk mengamankan kemenangan 2-0 atas tim yang pernah dikalahkan City dengan skor 8-0 hampir tepat setahun yang lalu.

GOAL menilai semua pemain City yang tampil di Etihad, saat runner-up FA Cup musim lalu melaju ke babak kelima dengan penampilan yang sangat buruk, yang sedikit pun tidak menghilangkan keraguan tentang kedalaman skuad Guardiola...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    James Trafford (5/10):

    Melakukan penyelamatan bagus dari Ben Woodburn menjelang akhir babak pertama dan tampil solid menghadapi tembakan jarak dekat dari Kelly N'Mai pada menit ke-60 - namun tidak memberikan kepercayaan diri dalam situasi udara, dengan Trafford sama sekali gagal menghalau bola saat mencoba menepis tendangan sudut.

    Abdukodir Khusanov (5/10):

    Kembali ke posisi favoritnya di tengah pertahanan karena penarikan dini Max Alleyne dan tampil solid meski tidak menonjol.

    John Stones (4/10):

    Kembali ke starting line-up setelah masalah cedera terbarunya dan terlihat agak kaku di pertahanan sebelum diganti pada menit ke-65.

    Max Alleyne (N/A):

    Sangat sial harus ditarik keluar hanya 20 menit setelah pertandingan dimulai akibat cedera saat melakukan tekel terhadap Josh Austerfield.

    Rayan Ait-Nouri (6/10):

    Salah satu pemain terbaik City - meskipun itu tidak berarti banyak. Selain berhasil menciptakan gol bunuh diri dengan serangan cepat di sayap kiri dan umpan berbahaya ke area penalti, mantan pemain Wolves ini juga tampil baik dalam penguasaan bola dan cukup solid di lini pertahanan.

    Lini tengah

    Rico Lewis (5/10):

    Dimulai di lini tengah tetapi harus pindah ke bek kanan setelah Alleyne ditarik keluar, yang membatasi kemampuannya untuk mempengaruhi jalannya pertandingan.

    Nico Gonzalez (5/10):

    Tidak mengherankan, dia banyak menguasai bola tetapi tidak banyak yang bisa dilakukannya. Seperti yang kita sudah tahu, dia bukan Rodri.

    Tijjani Reijnders (4/10):

    Ditarik ke posisi gelandang yang lebih dalam akibat perombakan awal, tetapi tetap mengecewakan di kedua posisi.

    Serangan

    Phil Foden (2/10):

    Mendapat kesempatan lain untuk membuktikan dirinya layak masuk skuad utama Guardiola - namun gagal total dalam melakukannya. Melakukan tiga tembakan namun tidak satupun mengarah ke gawang dan juga kesulitan untuk memberikan pengaruh nyata dalam pertandingan. Tidak heran dia tidak lagi menjadi pilihan utama.

    Rayan Cherki (6/10):

    Umpan silang yang juga menjadi tembakan dari pemain Prancis ini membuat Guehi bisa mencetak gol dengan mudah, tetapi dia tidak melakukan cukup banyak untuk meningkatkan peluangnya menjadi starter secara reguler di Premier League. Memang, dia baru tampil hidup di 10 menit terakhir saat Salford sudah kelelahan.

    Omar Marmoush (4/10):

    Ketiadaan VAR merampas gol hebatnya, karena tendangan kerasnya di babak pertama salah dianulir karena offside, sementara dia juga menciptakan peluang bagus untuk Nico O'Reilly - namun ini tetap terasa seperti kesempatan yang terlewatkan bagi pemain Mesir ini.

    Subs & Manajer

    Ryan McAidoo (5/10):

    Remaja itu masuk menggantikan Alleyne yang cedera dan berhasil memaksa Matt Young melakukan penyelamatan yang bagus tak lama setelah babak kedua dimulai, sekaligus menciptakan tiga peluang.

    Marc Guehi (7/10):

    Menggantikan Stones di lini belakang dan membantu memperkuat pertahanan sebelum memastikan kemenangan dengan gol tap-in.

    Nico O'Reilly (5/10):

    Menggantikan Ait-Nouri dan gagal memanfaatkan peluang emas untuk menggandakan keunggulan City akibat kesalahan dalam melakukan back-flick.

    Antoine Semenyo (7/10):

    Bagian dari pergantian tiga pemain bersama Guehi dan O'Reilly, dan langsung menambahkan dimensi baru pada serangan City. Sangat disayangkan melihat upaya terakhirnya membentur tiang gawang.

    Rodri (N/A):

    Hanya masuk menggantikan Gonzalez di menit-menit akhir.

    Pep Guardiola (6/10):

    Pasti merasa kecewa dengan penampilan tim cadangannya - serta fakta bahwa dia harus memasukkan pemain seperti Guehi dan Semenyo untuk membantu menyelesaikan pertandingan. Dia juga pasti khawatir dengan cedera yang dialami Alleyne, mengingat masalah City di lini pertahanan.

0