Penilaian pemain Man City vs Salford: Itulah mengapa Phil Foden tidak lagi menjadi pilihan utama! Penampilan buruk pemain internasional Inggris itu terus berlanjut dalam kemenangan FA Cup yang sulit melawan tim dari Liga Dua

Memang, John Stones yang sudah pulih dari cedera tampak sama sekali tidak nyaman di lini pertahanan, sementara Phil Foden sekali lagi terlihat seperti bayangan dari pemain yang pernah dianggap salah satu yang terbaik di Premier League.

Namun, pada akhirnya, masuknya Semenyo dan Guehi terbukti menentukan, karena Guehi berhasil mencetak gol dari umpan silang yang membentur pemain lawan dari Rayan Cherki untuk mengamankan kemenangan 2-0 atas tim yang pernah dikalahkan City dengan skor 8-0 hampir tepat setahun yang lalu.

GOAL menilai semua pemain City yang tampil di Etihad, saat runner-up FA Cup musim lalu melaju ke babak kelima dengan penampilan yang sangat buruk, yang sedikit pun tidak menghilangkan keraguan tentang kedalaman skuad Guardiola...