Goal.com
Live
Man City Leeds GFXGOAL

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain Man City vs Leeds: Siapa yang butuh Erling Haaland? Antoine Semenyo & Rayan Cherki bersinar saat tim Pep Guardiola memperkecil selisih poin dengan Arsenal

Manchester City kini hanya tertinggal dua poin dari pemuncak klasemen Premier League, Arsenal, berkat kemenangan 1-0 di kandang Leeds United pada Sabtu. Leeds sebelumnya tak terkalahkan dalam 25 pertandingan malam di Elland Road, namun rekor tersebut terhenti oleh Manchester City yang bermain tanpa Erling Haaland, yang absen dari pertandingan tersebut karena cedera ringan.

Leeds seharusnya bisa memecahkan kebuntuan dalam tiga menit pertama. Marc Guehi terjatuh setelah mendapat tekel dari Dominic Calvert-Lewin di garis tengah, tetapi wasit tidak memberikan pelanggaran, dan tuan rumah langsung melancarkan serangan cepat. Umpan silang Brenden Aaronson untuk Calvert-Lewin yang tidak terkawal melebar.

Banyak peluang setengah matang terbuang percuma bagi Leeds hingga peluang emas lain datang melalui serangan balik cepat, dengan Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk menggagalkan Aaronson, yang mungkin berada dalam posisi offside saat menerobos barisan terakhir. Tak lama setelah itu, Karl Darlow melakukan dua penyelamatan instingtif yang luar biasa secara berturut-turut untuk menggagalkan Nico O'Reilly.

Dengan tendangan terakhir di babak pertama, City unggul. Umpan indah Rayan Cherki di antara barisan pertahanan menemukan Rayan Ait-Nouri, yang memberikan umpan silang rendah yang mudah bagi Antoine Semenyo untuk menyundul masuk.

Setelah jeda, City dua kali hampir mencetak gol melalui Omar Marmoush, yang menyundul melebar di tiang dekat dari umpan rendah lainnya sebelum gagal mengarahkan tembakan melebar setelah upaya awal Ruben Dias bergulir hingga tiang jauh. Darlow kemudian melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan sundulan Guehi dari tendangan sudut.

Leeds kembali menemukan intensitas mereka dalam upaya mencetak gol penyeimbang di akhir pertandingan, dan hampir berhasil saat Jaka Bijol menyundul bola tipis di luar gawang dari tendangan sudut yang dalam. Namun, itu adalah peluang terdekat tuan rumah, karena tim Pep Guardiola bertahan untuk membawa pulang tiga poin berharga ke Etihad.

GOAL menilai pemain City dari Elland Road...

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan gemilang saat City sedang dalam tekanan.

    Matheus Nunes (6/10):

    Leeds menargetkan Nunes dengan tekanan mereka sejak awal, tetapi mereka tidak dapat mempertahankan intensitas tersebut dan dia diizinkan untuk bernapas lebih lega seiring berjalannya pertandingan.

    Ruben Dias (7/10):

    Mengambil alih pertahanan setelah City kewalahan oleh intensitas Leeds.

    Marc Guehi (6/10):

    Tidak mampu mengendalikan ancaman Calvert-Lewin sama sekali di babak pertama. Seperti Nunes, dia berhasil mengendalikan situasi saat Leeds sedikit mundur.

    Rayan Ait-Nouri (8/10):

    Malam yang membuat orang mengerti mengapa dia juga bermain sebagai sayap. Dia melaju dengan lincah di sayap dan para pendukung Leeds merasa was-was setiap kali dia mendekati area pertahanan.

    • Iklan
  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Lini tengah

    Rodri (6/10):

    Tidak mampu menghadapi tekanan Leeds, tetapi berhasil bangkit dari tekanan tersebut untuk menampilkan permainan umpan yang apik.

    Bernardo Silva (6/10):

    Serupa, ia kesulitan mengikuti pergerakan lawan saat tuan rumah bermain dengan intensitas tinggi, tetapi hal itu tidak terlalu berpengaruh pada hasil akhir.

    Nico O'Reilly (6/10):

    Masuk ke kotak penalti saat City kesulitan menembus pertahanan lawan. Berkolaborasi dengan baik bersama Cherki dan Ait-Nouri di sisi kiri. Diganti karena cedera.

    Rayan Cherki (8/10):

    Diberikan peran bebas antara lini tengah dan serangan, bergerak lincah di antara lini pertahanan dan memilih umpan yang membuka pertahanan Leeds, termasuk gol Semenyo di masa injury time babak pertama. Digantikan oleh Ake di akhir pertandingan.

  • Leeds United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

    Serangan

    Antoine Semenyo (8/10):

    Mencetak gol keenamnya untuk City dengan usaha yang sangat cerdik, menyundul bola setelah umpan silang rendah Ait-Nouri menembus kotak penalti Leeds.

    Omar Marmoush (5/10):

    Tidak bisa masuk ke dalam permainan di babak pertama, sementara setelah jeda membuang beberapa peluang emas. Tidak memanfaatkan absennya Haaland yang langka. Digantikan oleh Savinho.

  • FBL-ENG-PR-LEEDS-MAN CITYAFP

    Subs & Manajer

    Savinho (5/10):

    Masuk menggantikan Marmoush. Bahkan lebih tidak berbahaya daripada pemain Mesir tersebut.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Menggantikan O'Reilly yang cedera. Memberikan energi tambahan saat City sedang tertinggal sedikit.

    Nathan Ake (N/A):

    Masuk menggantikan Cherki pada menit-menit akhir.

    Pep Guardiola (7/10):

    City kesulitan di awal pertandingan, tetapi tetap pada strategi mereka dan rencana permainan mereka membantu mereka meraih kemenangan dalam pertandingan tandang yang sulit.

Premier League
Leeds United crest
Leeds United
LEE
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Premier League
Manchester City crest
Manchester City
MCI
Nottingham Forest crest
Nottingham Forest
NFO
0