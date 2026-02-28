Penilaian pemain Man City vs Leeds: Siapa yang butuh Erling Haaland? Antoine Semenyo & Rayan Cherki bersinar saat tim Pep Guardiola memperkecil selisih poin dengan Arsenal

Leeds seharusnya bisa memecahkan kebuntuan dalam tiga menit pertama. Marc Guehi terjatuh setelah mendapat tekel dari Dominic Calvert-Lewin di garis tengah, tetapi wasit tidak memberikan pelanggaran, dan tuan rumah langsung melancarkan serangan cepat. Umpan silang Brenden Aaronson untuk Calvert-Lewin yang tidak terkawal melebar.

Banyak peluang setengah matang terbuang percuma bagi Leeds hingga peluang emas lain datang melalui serangan balik cepat, dengan Gianluigi Donnarumma tampil gemilang untuk menggagalkan Aaronson, yang mungkin berada dalam posisi offside saat menerobos barisan terakhir. Tak lama setelah itu, Karl Darlow melakukan dua penyelamatan instingtif yang luar biasa secara berturut-turut untuk menggagalkan Nico O'Reilly.

Dengan tendangan terakhir di babak pertama, City unggul. Umpan indah Rayan Cherki di antara barisan pertahanan menemukan Rayan Ait-Nouri, yang memberikan umpan silang rendah yang mudah bagi Antoine Semenyo untuk menyundul masuk.

Setelah jeda, City dua kali hampir mencetak gol melalui Omar Marmoush, yang menyundul melebar di tiang dekat dari umpan rendah lainnya sebelum gagal mengarahkan tembakan melebar setelah upaya awal Ruben Dias bergulir hingga tiang jauh. Darlow kemudian melakukan penyelamatan gemilang untuk menggagalkan sundulan Guehi dari tendangan sudut.

Leeds kembali menemukan intensitas mereka dalam upaya mencetak gol penyeimbang di akhir pertandingan, dan hampir berhasil saat Jaka Bijol menyundul bola tipis di luar gawang dari tendangan sudut yang dalam. Namun, itu adalah peluang terdekat tuan rumah, karena tim Pep Guardiola bertahan untuk membawa pulang tiga poin berharga ke Etihad.

