Antoine Semenyo membawa City unggul pada menit ke-24 dengan memanfaatkan bola liar dari jarak dekat, mencetak gol kelimanya untuk klub sejak transfernya senilai £64 juta dari Bournemouth. City kemudian menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-30 dengan gol indah dari Nico O'Reilly, yang bertukar umpan dengan Semenyo untuk menembus pertahanan tim tamu sebelum mencetak gol dengan percaya diri melewati Bernd Leno.

City mengajukan klaim penalti yang ditolak oleh VAR karena tarikan pada Marc Guehi, tetapi mereka mencetak gol ketiga tak lama setelahnya, Haaland melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang dari luar kotak penalti setelah umpan dari Phil Foden. Ini adalah gol pertama Haaland dari permainan terbuka sejak 20 Desember melawan West Ham, sementara Foden mencatatkan keterlibatan gol pertamanya dalam 14 penampilan terakhirnya.

Keunggulan tiga gol memberi Guardiola kebebasan untuk menarik Haaland pada babak pertama, dan pelatih kemudian menarik Foden, Rodri, dan Bernardo Silva. Mereka secara alami menurunkan intensitas, tetapi tanpa memberi Fulham kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan seperti yang terjadi dalam laga 5-4 di Craven Cottage pada Desember.

Hasil ini memperkecil keunggulan Arsenal di puncak klasemen menjadi tiga poin, menempatkan The Gunners di bawah tekanan ekstra sehari sebelum kunjungan mereka ke Brentford.

GOAL menilai performa pemain Man City dari Etihad Stadium...