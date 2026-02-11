Goal.com
Penilaian pemain Man City vs Fulham: Giliranmu, Arsenal! Erling Haaland dan Antoine Semenyo memimpin serangan yang mengesankan, sementara Nico O'Reilly dan Phil Foden juga tampil impresif.

Erling Haaland mencetak gol pertamanya dalam permainan terbuka dalam hampir dua bulan terakhir, saat Manchester City memberikan peringatan lain kepada Arsenal dalam persaingan gelar Premier League dengan kemenangan 3-0 atas Fulham. Tim asuhan Pep Guardiola memastikan mereka memanfaatkan momentum dari kemenangan comeback dramatis mereka di Liverpool pada Minggu dan tampil sangat kejam, mencetak tiga gol sebelum babak pertama berakhir.

Antoine Semenyo membawa City unggul pada menit ke-24 dengan memanfaatkan bola liar dari jarak dekat, mencetak gol kelimanya untuk klub sejak transfernya senilai £64 juta dari Bournemouth. City kemudian menggandakan keunggulan mereka pada menit ke-30 dengan gol indah dari Nico O'Reilly, yang bertukar umpan dengan Semenyo untuk menembus pertahanan tim tamu sebelum mencetak gol dengan percaya diri melewati Bernd Leno.

City mengajukan klaim penalti yang ditolak oleh VAR karena tarikan pada Marc Guehi, tetapi mereka mencetak gol ketiga tak lama setelahnya, Haaland melepaskan tembakan ke pojok bawah gawang dari luar kotak penalti setelah umpan dari Phil Foden. Ini adalah gol pertama Haaland dari permainan terbuka sejak 20 Desember melawan West Ham, sementara Foden mencatatkan keterlibatan gol pertamanya dalam 14 penampilan terakhirnya.

Keunggulan tiga gol memberi Guardiola kebebasan untuk menarik Haaland pada babak pertama, dan pelatih kemudian menarik Foden, Rodri, dan Bernardo Silva. Mereka secara alami menurunkan intensitas, tetapi tanpa memberi Fulham kesempatan untuk bangkit kembali dalam pertandingan seperti yang terjadi dalam laga 5-4 di Craven Cottage pada Desember.

Hasil ini memperkecil keunggulan Arsenal di puncak klasemen menjadi tiga poin, menempatkan The Gunners di bawah tekanan ekstra sehari sebelum kunjungan mereka ke Brentford.

GOAL menilai performa pemain Man City dari Etihad Stadium...

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang &amp; Pertahanan

    Gianluigi Donnarumma (6/10):

    Mendapatkan malam yang lebih nyaman daripada di Anfield, tetapi tetap tampil baik dengan menepis tendangan Harry Wilson dan menggagalkan upaya lain di awal babak kedua.

    Matheus Nunes (7/10):

    Menyebabkan ancaman untuk gol pembuka dengan umpan silang berbahaya lainnya, dan kini ia begitu nyaman bermain sebagai bek kanan sehingga mudah dilupakan bahwa ia baru mulai bermain di posisi itu di tengah musim lalu.

    Ruben Dias (7/10):

    Tampil dengan percaya diri dan dominan dalam debutnya sejak pulih dari cedera, pertandingan pertama yang tampaknya akan menjadi kemitraan yang menjanjikan dengan Guehi.

    Marc Guehi (8/10):

    Terus bersinar setelah pindah ke klub besar. Bertahan dengan agresif, menghalau setiap ancaman, namun tetap terlihat mudah.

    Rayan Ait-Nouri (7/10):

    Melakukan tekel yang bagus terhadap Wilson, menambah kilauan ekstra pada penampilan tanpa cela dari segi serangan dan pertahanan.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Lini tengah

    Rodri (7/10):

    Penampilan yang elegan tanpa perlu berusaha terlalu keras.

    Nico O'Reilly (8/10):

    Permainannya yang indah bersama Semenyo dan penyelesaian yang tenang menunjukkan betapa percaya dirinya saat ini dan seberapa efektif dia bermain di lini tengah, posisi yang dia kuasai sejak kecil.

    Bernardo Silva (8/10):

    Melanjutkan penampilannya yang luar biasa di Anfield, mengendalikan permainan City. Penampilannya yang sempurna membuatnya mendapat istirahat yang sangat dibutuhkan saat diganti pada menit ke-60.

  • FBL-ENG-PR-MAN CITY-FULHAMAFP

    Serangan

    Phil Foden (8/10):

    Jenis penampilan yang biasa ditunjukkan Foden sebelumnya, namun hilang sejak awal tahun. Tampil mengancam sejak awal dalam peran serang di belakang Semenyo dan Haaland, dan hampir mencetak gol sebelum memberikan assist untuk gol Haaland. Kehilangan poin karena tekel berbahayanya terhadap Calvin Bassey, di mana ia beruntung hanya mendapat kartu kuning

    Erling Haaland (7/10):

    Berperan dalam gol Semenyo dengan berebut bola dari umpan silang Nunes, lalu mencetak gol seolah-olah dia tidak sedang dalam kekeringan gol dalam permainan terbuka. Setelah tugasnya selesai, dia bisa menonton babak kedua dari bangku cadangan.

    Antoine Semenyo (9/10):

    Satu gol dan assist yang luar biasa, membuat penandatanganan City atas dirinya pada Januari terlihat semakin cerdas.

  • Manchester City v Fulham - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subs &amp; Manajer

    Omar Marmoush (5/10):

    Kesempatan yang terbuang untuk meningkatkan jumlah golnya, dan dia melakukan beberapa sentuhan buruk yang merugikannya.

    Tijjani Reijnders (6/10):

    Kehilangan bola beberapa kali saat City kehilangan sebagian kendali yang diberikan Silva.

    Abdukodir Khusanov (6/10):

    Tetap aktif saat City melonggarkan tekanan, tetapi jarang terlihat kesulitan.

    Rayan Cherki (6/10):

    Tidak bermain dengan intensitas biasanya karena pertandingan sudah berakhir.

    Nico Gonzalez (6/10):

    Menggantikan Rodri dengan sisa 19 menit.

    Pep Guardiola (8/10):

    Malam yang ideal bagi pelatih, yang menyaksikan timnya mengamankan kemenangan dalam 45 menit dan kemudian dapat memberi istirahat bagi pemain andalannya.

