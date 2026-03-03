Alisson Becker (4/10):

Tidak melakukan penyelamatan sebelum dikalahkan oleh tendangan cerdas Gomes, setelah mungkin sedikit terlambat keluar dari garis gawangnya. Namun, dia jelas bersalah atas umpan buruk yang menyebabkan gol kemenangan Wolves.

Jeremie Frimpong (5/10):

Pemain Belanda yang kembali fit masuk ke starting lineup menggantikan Gomez setelah penampilan yang menjanjikan melawan West Ham akhir pekan lalu, tetapi dia melakukan upaya yang buruk ke gawang setelah mendapat umpan dari Ekitike, dan meskipun dia sering maju ke depan di babak kedua, umpan terakhirnya kurang akurat.

Ibrahima Konate (5/10):

Sama sekali tidak terganggu hingga gol Wolves, di mana ia bersalah karena memberikan Rodrigo Gomes terlalu banyak ruang.

Virgil van Dijk (4/10):

Seperti rekan setimnya di lini belakang, pemain Belanda ini bermain dengan tenang hingga didorong keluar oleh Arokodare dengan mudah, sehingga memungkinkan pemain Nigeria itu mencetak gol dengan umpan terobosan yang luar biasa. Ia juga melewatkan peluang sundulan emas di menit-menit akhir untuk membawa timnya unggul - yang bahkan ia sendiri tidak percaya.

Milos Kerkez (5/10):

Selalu berusaha maju ke depan saat bisa, tapi terlihat sedikit lelah di akhir pertandingan, jadi tidak mengherankan ia diganti.