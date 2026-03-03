Curtis Jones (5/10):
Masuk lebih awal dari yang diharapkan bagi pemain asal Liverpool ini akibat indispliner Gravenberch, dan hampir langsung memberikan dampak, namun entah bagaimana bola terlempar ke atas dan mengenai mistar gawang dari jarak sekitar satu yard - meskipun ia mungkin terhalang oleh Gakpo yang mencoba menghalangi sundulan Ekitike.
Rio Ngumoha (6/10):
Menggantikan Gakpo di sayap kiri dan langsung memberikan ancaman yang lebih langsung. Pemain muda ini juga sangat sial karena tendangan rendah yang dilepaskannya mengenai tiang gawang.
Andy Robertson (5/10):
Bagian dari pergantian ganda dengan Ngumoha pada menit ke-65, dengan pemain Skotlandia itu menggantikan Kerkez di posisi bek kiri, tetapi tidak mengherankan tidak menawarkan dinamisme yang sama.
Joe Gomez (N/A):
Masuk menggantikan Frimpong yang kelelahan dengan kurang dari 20 menit tersisa dan secara sial memenangkan pertandingan untuk Wolves dengan membelokkan tembakan spekulatif Andre melewati kipernya sendiri.
Federico Chiesa (N/A):
Dimasukkan menggantikan Konate saat Liverpool berusaha membalikkan keadaan, namun upayanya di menit-menit akhir dengan mudah diselamatkan oleh Sa.
Arne Slot (3/10):
Memasukkan Frimpong ke dalam tim yang mengalahkan West Ham seharusnya membuat Liverpool lebih berbahaya, tetapi hampir seluruh tim tampil lesu di babak pertama, yang menunjukkan bahwa Slot masih memiliki masalah dalam membuat pemainnya berada dalam kondisi mental yang tepat. Babak kedua, ironisnya, jauh lebih baik - untuk sementara - tetapi kekalahan di menit-menit akhir hanya menambah keraguan tentang mentalitas Liverpool. Intinya, Slot masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan jika The Reds ingin menyelamatkan musim mereka.