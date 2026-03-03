Goal.com
Penilaian pemain Liverpool vs Wolves: Virgil van Dijk termasuk di antara pemain Liverpool yang tampil buruk saat tim Arne Slot menderita pukulan besar bagi harapan masuk lima besar di klub terbawah Premier League

Liverpool menyia-nyiakan kesempatan emas untuk masuk ke empat besar Liga Premier dengan menelan kekalahan memalukan 2-1 di kandang Wolves, tim papan bawah, pada Selasa. Setelah penampilan yang anehnya lesu di babak pertama, The Reds mendominasi tuan rumah di babak kedua namun gagal mengubah penguasaan bola menjadi peluang yang jelas. Kemudian, dengan sisa 12 menit pertandingan, Tolu Arokodare mengalahkan Virgil van Dijk dalam duel udara, sebelum memberikan umpan kepada Rodrigo Gomes untuk mencetak gol dengan tembakan pertama Wolves sepanjang pertandingan.

Liverpool berhasil menyamakan kedudukan melalui Mohamed Salah, namun gol liga pertama pemain Mesir itu sejak November secara ironis berasal dari umpan yang salah dari Jean-Ricner Bellegarde - seolah-olah untuk menekankan ketidakmampuan tim tamu menciptakan peluang dari permainan terbuka tanpa Florian Wirtz yang cedera.

Pada saat itu, tim Arne Slot masih terlihat lebih mungkin untuk menang, tetapi mereka akhirnya menelan kekalahan memalukan lainnya dalam musim yang dipenuhi dengan kekecewaan mengejutkan, setelah kebobolan gol penentu di menit injury time untuk kelima kalinya dalam satu musim Premier League, dengan Joe Gomez memantulkan tembakan jarak jauh Andre melewati Alisson Becker.

GOAL menilai semua pemain Liverpool yang tampil di Molineux...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (4/10):

    Tidak melakukan penyelamatan sebelum dikalahkan oleh tendangan cerdas Gomes, setelah mungkin sedikit terlalu lambat keluar dari garis gawangnya. Namun, dia jelas bersalah atas umpan balik yang buruk yang menyebabkan gol kemenangan Wolves.

    Jeremie Frimpong (5/10):

    Pemain Belanda yang kembali fit masuk ke starting lineup menggantikan Gomez setelah penampilan yang menjanjikan melawan West Ham akhir pekan lalu, tetapi dia melakukan upaya yang buruk ke gawang setelah mendapat umpan dari Ekitike, dan meskipun dia sering maju ke depan di babak kedua, umpan terakhirnya kurang akurat.

    Ibrahima Konate (5/10):

    Sama sekali tidak terganggu hingga gol Wolves, di mana ia bersalah karena memberikan Rodrigo Gomes terlalu banyak ruang.

    Virgil van Dijk (4/10):

    Seperti rekan setimnya di lini belakang, pemain Belanda ini bermain dengan tenang hingga ia didorong keluar oleh Arokodare dengan terlalu mudah, sehingga memungkinkan pemain Nigeria itu mencetak gol dengan umpan terobosan yang luar biasa. Ia juga melewatkan peluang sundulan emas di menit-menit akhir untuk membawa timnya unggul - yang bahkan ia sendiri tidak percaya.

    Milos Kerkez (5/10):

    Selalu berusaha maju ke depan saat bisa, tapi terlihat sedikit lelah di akhir pertandingan, jadi tidak mengherankan ia diganti.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (3/10):

    Dikenai kartu kuning dengan sangat keras karena pelanggaran terhadap Joao Gomes pada menit ke-21, tetapi seharusnya dia tidak jatuh di tempat pertama dan secara ceroboh mengambil risiko kartu merah untuk sisa babak pertama dengan beberapa tantangan yang tidak bijaksana. Tidak mengherankan, dia digantikan oleh Jones selama jeda.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Salah satu dari sedikit pemain Liverpool yang tampil baik di babak pertama, pemain Argentina ini menjadi kehadiran yang dinamis di lini tengah, menekan dengan baik dan memberikan umpan progresif yang mengarah ke rekan setimnya dalam posisi yang menjanjikan. Namun, performanya menurun seiring berjalannya pertandingan, dan dia beberapa kali kehilangan bola secara tidak perlu.

    Dominik Szoboszlai (5/10):

    Tidak seaktif biasanya, tetapi ia berhasil merebut banyak penguasaan bola untuk timnya, sambil juga mempertahankan bola dengan baik.

    Serangan

    Mohamed Salah (5/10):

    Memanfaatkan umpan buruk Bellegarde untuk menyamakan kedudukan Liverpool dengan tendangan luar kaki (yang seharusnya bisa diselamatkan oleh Sa), tetapi jangan biarkan gol itu menipu Anda. Salah kembali tampil buruk hampir sepanjang pertandingan dan menghancurkan satu serangan balik yang menjanjikan tak lama setelah mencetak gol.

    Hugo Ekitike (6/10):

    Pemain Prancis ini melakukan serangan balik yang mematikan dari dalam setengah lapangan sendiri untuk menciptakan peluang bagi Frimpong, sementara umpan sundulannya di dekat tiang gawang seharusnya bisa diselesaikan oleh Jones. Namun, ia kekurangan umpan yang memadai sepanjang pertandingan dan terlihat frustrasi jauh sebelum akhir. Dalam pertandingan seperti ini, Anda juga merasa bahwa Ekitike akan lebih baik bermain di sayap atau sebagai penyerang tengah yang sesungguhnya, mengingat ia tidak ingin bermain sebagai penyerang statis.

    Cody Gakpo (4/10):

    Mungkin menjadi opsi serangan terbaik Liverpool di babak pertama, meski itu tidak berarti banyak, dan setelah kontribusinya minim setelah jeda (kecuali dugaan penyelamatan garis gawang untuk Wolves!), ia diganti tak lama setelah menit ke-60.

    Subs & Manajer

    Curtis Jones (5/10):

    Masuk lebih awal dari yang diharapkan bagi pemain asal Liverpool ini akibat indispliner Gravenberch, dan hampir langsung memberikan dampak, namun entah bagaimana bola yang dia tendang dengan dada justru membentur tiang gawang dari jarak sekitar satu yard - meskipun tayangan ulang menunjukkan bahwa dia mungkin dicegah mencetak gol oleh rekan setimnya sendiri, Gakpo.

    Rio Ngumoha (6/10):

    Menggantikan Gakpo di sayap kiri dan langsung memberikan ancaman yang lebih langsung. Pemain muda ini juga sangat sial karena tendangan rendah yang dilepaskannya mengenai tiang gawang.

    Andy Robertson (5/10):

    Bagian dari pergantian ganda dengan Ngumoha pada menit ke-65, dengan pemain Skotlandia ini menggantikan Kerkez di posisi bek kiri, tetapi tidak mengherankan tidak memberikan dinamisme yang sama.

    Joe Gomez (N/A):

    Masuk menggantikan Frimpong yang kelelahan dengan kurang dari 20 menit tersisa dan secara sial memenangkan pertandingan untuk Wolves dengan membelokkan tembakan spekulatif Andre melewati kipernya sendiri.

    Federico Chiesa (N/A): 

    Dimasukkan menggantikan Konate saat Liverpool berusaha membalikkan keadaan, namun upayanya di menit-menit akhir dengan mudah diselamatkan oleh Sa.

    Arne Slot (3/10):

    Memasukkan Frimpong ke dalam tim yang mengalahkan West Ham seharusnya membuat Liverpool lebih berbahaya, tetapi hampir seluruh tim tampil lesu di babak pertama, yang menunjukkan bahwa Slot masih memiliki masalah dalam membangkitkan semangat pemainnya. Babak kedua, ironisnya, jauh lebih baik - untuk sementara - tetapi kekalahan di menit-menit akhir hanya menambah keraguan tentang mentalitas Liverpool. Intinya, Slot masih memiliki banyak masalah yang harus diselesaikan jika The Reds ingin menyelamatkan musim mereka.

