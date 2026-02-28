Penilaian pemain Liverpool vs West Ham: Anfield bernapas lega! Keajaiban Hugo Ekitike menginspirasi The Reds asuhan Arne Slot yang kurang meyakinkan untuk meraih kemenangan atas The Hammers yang putus asa

Liverpool unggul dalam lima menit pertama, berkat Ekitike yang berhasil menyelesaikan umpan apik dari Ryan Gravenberch, meskipun kiper West Ham United, Mads Hermansen, pasti kecewa karena bola tersebut berhasil lolos di bawahnya.

The Reds mencetak gol kedua pada menit ke-24, saat Virgil van Dijk melompat tertinggi di area penalti untuk menyundul bola dari tendangan sudut Dominik Szoboszlai.

Tim asuhan Arne Slot tetap rentan terhadap serangan balik cepat West Ham, dan pertahanan yang longgar hampir memberi Irons peluang untuk kembali ke permainan, terutama saat Alisson Becker hampir mengoper bola langsung ke Jarrod Bowen di area penalti sendiri.

Sebuah nafas lega kemudian terhembus saat Alexis Mac Allister mencetak gol brilian setelah umpan sundulan Ekitike, melepaskan tendangan voli yang membentur Aaron Wan-Bissaka dan masuk ke atap gawang.

Namun, hampir segera setelah restart, Tomas Soucek mencetak gol balasan dengan menerobos di antara pertahanan Liverpool dan menyelesaikan dari jarak dekat. Tinjauan VAR dilakukan, tetapi gol tersebut tetap disahkan.

Harapan tampaknya pupus saat Cody Gakpo menerobos masuk ke kotak penalti dan mencetak gol dengan bantuan defleksi, tetapi The Hammers tidak menyerah dan Taty Castellanos mencetak gol balasan lainnya lima menit kemudian.

Namun, pertandingan akhirnya berakhir pada menit ke-82; Jeremie Frimpong, yang masuk sebagai pengganti, mengirim umpan silang, dan Axel Disasi menyundulnya melewati kipernya sendiri.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Anfield...