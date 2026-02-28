Goal.com
Harry Sherlock

Penilaian pemain Liverpool vs West Ham: Anfield bernapas lega! Keajaiban Hugo Ekitike menginspirasi The Reds asuhan Arne Slot yang kurang meyakinkan untuk meraih kemenangan atas The Hammers yang putus asa

Liverpool mengalahkan West Ham United dengan skor 5-2 dalam pertandingan Premier League yang menakjubkan pada Sabtu. Tim asuhan Arne Slot berutang budi pada keajaiban Hugo Ekitike, yang mencetak gol dan memberikan assist dalam performa pertahanan yang tegang, saat The Reds membiarkan The Hammers kembali ke dalam permainan tidak sekali, tetapi dua kali.

Liverpool unggul dalam lima menit pertama, berkat Ekitike yang berhasil menyelesaikan umpan apik dari Ryan Gravenberch, meskipun kiper West Ham United, Mads Hermansen, pasti kecewa karena bola tersebut berhasil lolos di bawahnya. 

The Reds mencetak gol kedua pada menit ke-24, saat Virgil van Dijk melompat tertinggi di area penalti untuk menyundul bola dari tendangan sudut Dominik Szoboszlai. 

Tim asuhan Arne Slot tetap rentan terhadap serangan balik cepat West Ham, dan pertahanan yang longgar hampir memberi Irons peluang untuk kembali ke permainan, terutama saat Alisson Becker hampir mengoper bola langsung ke Jarrod Bowen di area penalti sendiri.

Sebuah nafas lega kemudian terhembus saat Alexis Mac Allister mencetak gol brilian setelah umpan sundulan Ekitike, melepaskan tendangan voli yang membentur Aaron Wan-Bissaka dan masuk ke atap gawang. 

Namun, hampir segera setelah restart, Tomas Soucek mencetak gol balasan dengan menerobos di antara pertahanan Liverpool dan menyelesaikan dari jarak dekat. Tinjauan VAR dilakukan, tetapi gol tersebut tetap disahkan.

Harapan tampaknya pupus saat Cody Gakpo menerobos masuk ke kotak penalti dan mencetak gol dengan bantuan defleksi, tetapi The Hammers tidak menyerah dan Taty Castellanos mencetak gol balasan lainnya lima menit kemudian.

Namun, pertandingan akhirnya berakhir pada menit ke-82; Jeremie Frimpong, yang masuk sebagai pengganti, mengirim umpan silang, dan Axel Disasi menyundulnya melewati kipernya sendiri.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Anfield... 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (5/10):

    Hampir memberikan Bowen peluang besar saat ia mengoper bola langsung ke sayap, tetapi sentuhannya memantul darinya dan masuk ke pelukan Alisson yang bersyukur. Ditinggalkan oleh pertahanannya saat Soucek mencetak gol, tetapi sangat buruk dalam menghadapi sundulan Taty Castellanos. 

    Joe Gomez (5/10):

    Tidak terlihat saat West Ham mencetak gol balasan. Diganti di babak kedua setelah penampilan di mana ia lebih banyak melakukan lari pemulihan daripada sprint ke depan.

    Ibrahima Konate (4/10):

    Tidak terlihat se nyaman yang seharusnya. Kesulitan mengatur kakinya di beberapa momen, dan beberapa umpan buruk. 

    Virgil van Dijk (6/10):

    Sundulan hebat untuk membuat skor menjadi 2-0. Pertahanan yang buruk yang memungkinkan Soucek masuk. Dia seperti Rolls-Royce, tapi mesinnya kadang-kadang mogok. 

    Milos Kerkez (6/10):

    Kesulitan menghadapi Summerville, tapi tidak sepenuhnya bersalah seperti beberapa rekan setimnya di barisan belakang. 

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (7/10):

    Umpan cerdas ke Ekitike yang menghasilkan gol pembuka. Penampilan yang solid dan aktif, bergerak naik turun di lapangan. 

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Umpan sudut yang luar biasa untuk sundulan Van Dijk. Terus menerus mengoper bola ke area pertahanan lawan dan berusaha menciptakan peluang. 

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Tendangan voli yang luar biasa untuk mencetak gol ketiga. Tidak sekuat secara defensif, tetapi tetap saja, itu adalah penyelesaian yang luar biasa.

  • FBL-ENG-PR-LIVERPOOL-WEST HAMAFP

    Serangan

    Mohamed Salah (5/10):

    Jauh dari standar biasanya. Ia berhasil menguasai bola saat ada kesempatan, tetapi tidak benar-benar menemukan cara untuk menembus pertahanan Irons. 

    Hugo Ekitike (8/10):

    Menyelesaikan dengan insting di bawah Hermansen untuk membuka skor. Kesadaran yang luar biasa dalam membantu tendangan voli Mac Allister.

    Cody Gakpo (7/10):

    Selalu berbahaya sepanjang pertandingan, selalu mencari celah untuk menyerang barisan belakang Hammers. Mencetak gol dengan memotong ke dalam dan menendang cepat. Gol yang hebat, dan penampilan yang menghibur. 

  • Liverpool v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Rio Ngumoha (6/10):

    Masuk menggantikan Ekitike. Tidak punya banyak waktu untuk menguasai bola. 

    Jeremie Frimpong (7/10):

    Menggantikan Gomez. Umpannya menyebabkan gol bunuh diri Disasi.

    Trey Nyoni (5/10):

    Masuk terlambat. Gagal memanfaatkan peluang emas.

    Arne Slot (6/10):

    Penampilan Liverpool kali ini sungguh aneh. Meskipun mereka mencetak lima gol, mereka terus-menerus terganggu oleh kecepatan West Ham, dan The Irons tidak pernah merasa kalah dalam pertandingan ini, begitu rapuhnya performa The Reds. Kemenangan tetaplah kemenangan, tetapi Slot harus menemukan cara untuk memperketat pertahanan. 

