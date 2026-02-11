Penilaian pemain Liverpool vs Sunderland: Virgil van Dijk memimpin dari depan untuk mengembalikan Liverpool ke jalur kemenangan, sementara Ibrahima Konate dan Florian Wirtz tampil gemilang.

Liverpool mendominasi babak pertama di Wearside, dan pada malam lain Florian Wirtz mungkin saja mencetak lebih dari satu gol sebelum jeda. Gelandang serang Jerman itu dua kali digagalkan oleh Robin Roefs di gawang Sunderland, sementara dia juga mengenai tiang gawang setelah berputar-putar di dalam kotak penalti.

The Reds terus terlihat paling mungkin untuk memecahkan kebuntuan setelah babak kedua, dan Van Dijk akhirnya memecahkan kebuntuan tepat setelah menit ke-60 saat ia menyambut tendangan sudut Mohamed Salah dan menyundul bola ke gawang melalui defleksi Habib Diarra.

Hugo Ekitike membuang peluang bagus untuk menggandakan keunggulan Liverpool saat sundulannya melebar meski berada dalam posisi yang baik, sementara meski Sunderland memasukkan pemain pengganti penyerang, mereka tidak mampu menciptakan peluang berarti untuk mencoba menyamakan skor, dengan Salah menjadi yang terdekat untuk mencetak gol di waktu tambahan saat tendangannya melenceng dari sasaran.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Stadion of Light...