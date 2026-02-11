Goal.com
Penilaian pemain Liverpool vs Sunderland: Virgil van Dijk memimpin dari depan untuk mengembalikan Liverpool ke jalur kemenangan, sementara Ibrahima Konate dan Florian Wirtz tampil gemilang.

Liverpool memperkecil selisih poin dengan tim-tim di atasnya dalam persaingan lima besar Liga Premier setelah sundulan Virgil van Dijk memastikan kemenangan 1-0 atas Sunderland pada Rabu. Tim asuhan Arne Slot menjadi tim tamu pertama yang meraih kemenangan di Stadion of Light musim ini, sambil memanfaatkan kekalahan Chelsea dan Manchester United yang kehilangan poin 24 jam sebelumnya.

Liverpool mendominasi babak pertama di Wearside, dan pada malam lain Florian Wirtz mungkin saja mencetak lebih dari satu gol sebelum jeda. Gelandang serang Jerman itu dua kali digagalkan oleh Robin Roefs di gawang Sunderland, sementara dia juga mengenai tiang gawang setelah berputar-putar di dalam kotak penalti.

The Reds terus terlihat paling mungkin untuk memecahkan kebuntuan setelah babak kedua, dan Van Dijk akhirnya memecahkan kebuntuan tepat setelah menit ke-60 saat ia menyambut tendangan sudut Mohamed Salah dan menyundul bola ke gawang melalui defleksi Habib Diarra.

Hugo Ekitike membuang peluang bagus untuk menggandakan keunggulan Liverpool saat sundulannya melebar meski berada dalam posisi yang baik, sementara meski Sunderland memasukkan pemain pengganti penyerang, mereka tidak mampu menciptakan peluang berarti untuk mencoba menyamakan skor, dengan Salah menjadi yang terdekat untuk mencetak gol di waktu tambahan saat tendangannya melenceng dari sasaran.

GOAL menilai pemain Liverpool dari Stadion of Light...

    Penjaga Gawang &amp; Pertahanan

    Alisson Becker (6/10):

    Menunjukkan kemampuan yang baik dalam mengendalikan bola pada kesempatan langka ketika dia diuji.

    Wataru Endo (5/10):

    Tidak selalu terlihat nyaman di posisi bek kanan yang tidak familiar, sementara ia kesulitan memberikan kontribusi serangan. Terus berjuang hingga akhirnya harus ditarik keluar karena cedera di babak kedua.

    Ibrahima Konate (9/10):

    Beradu kekuatan dengan Brobbey sepanjang pertandingan. Melakukan satu blok luar biasa di babak pertama dan tantangan penyelamat gol di babak kedua, yang menjadi penampilan terbaiknya musim ini.

    Virgil van Dijk (8/10):

    Menguasai lini belakang Liverpool sebelum memecahkan kebuntuan dengan sundulannya dari tendangan sudut.

    Andrew Robertson (6/10):

    Sering mendapatkan bola, terutama di babak pertama, tetapi tidak bisa menciptakan banyak peluang berarti meskipun usahanya.

    Lini tengah

    Ryan Gravenberch (6/10):

    Sunderland tampaknya senang membiarkannya menguasai bola mengingat kurangnya kecerdikan yang ditunjukkannya saat menguasai bola. Solid namun tidak mencolok di lini tengah.

    Alexis Mac Allister (5/10):

    Masih jauh dari performa terbaiknya. Beberapa umpan sederhana yang salah arah dan juga tidak tampil impresif dalam bertahan.

    Florian Wirtz (8/10):

    Tetap menjadi pusat dari segala hal baik yang dilakukan Liverpool. Sangat sial tidak mencetak gol di babak pertama, sementara beberapa trik dan gerakan licinnya sangat mengesankan.

    Serangan

    Mohamed Salah (4/10):

    Jauh dari performa terbaiknya lagi, karena sebagian besar umpan silang dan tembakannya diblokir sejak awal. Satu-satunya hal yang berjalan baik baginya adalah umpan-umpan dari situasi bola mati, salah satunya berujung pada gol Van Dijk.

    Hugo Ekitike (5/10):

    Sesekali meregangkan pertahanan Sunderland, meskipun umpan terakhirnya kadang-kadang kurang akurat. Gagal memanfaatkan peluang emas dengan sundulan untuk kedua kalinya berturut-turut.

    Cody Gakpo (4/10):

    Terlalu mudah ditebak saat memotong ke dalam dari sisi kiri, dan sering menghalangi rekan setimnya lebih dari sekali.

    Subs &amp; Manajer

    Joe Gomez (6/10):

    Kembali dari cedera tepat waktu untuk menggantikan Endo yang cedera dan tampil solid menghadapi serangan Sunderland.

    Curtis Jones (5/10):

    Dimasukkan menggantikan Gakpo dan dipaksa bermain di sayap kiri, sehingga ia tampil on-off selama penampilannya, meskipun ia menampilkan beberapa momen keterampilan yang luar biasa.

    Federico Chiesa (N/A):

    Menggantikan Ekitike pada menit-menit akhir.

    Arne Slot (6/10):

    Tidak banyak melakukan hal dari segi taktik untuk mempengaruhi hasil, tetapi setidaknya berhasil mengangkat semangat pemainnya dari kekecewaan akhir pekan untuk menang di tempat yang sulit.

