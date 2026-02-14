Goal.com
Liverpool Brighton ratings
Penilaian pemain Liverpool vs Brighton: Anfield meriah untuk Mohamed Salah! Raja Mesir mendapat sambutan meriah setelah tampil gemilang dalam kemenangan Piala FA

Liverpool jauh dari performa terbaiknya. Begitu pula dengan Mohamed Salah. Namun, ada cukup banyak tanda-tanda positif dari keduanya dalam kemenangan 3-0 di putaran keempat Piala FA melawan Brighton pada Sabtu malam, yang menunjukkan bahwa musim yang paling berat ini mungkin akan berakhir dengan catatan positif bagi The Reds. Tim asuhan Arne Slot sebenarnya tampil kurang meyakinkan di babak pertama, mungkin karena kelelahan akibat usaha keras untuk mengakhiri rekor tak terkalahkan Sunderland di kandang mereka di Premier League pada pertengahan pekan, tetapi mereka tetap unggul saat jeda berkat gol Curtis Jones dari umpan Milos Kerkez.

Liverpool tampil jauh lebih meyakinkan setelah jeda, dan Salah menjadi kunci dalam peningkatan performa mereka. 'Raja Mesir' itu memberikan umpan matang kepada Dominik Szoboszlai untuk gol kesepuluhnya musim ini dengan sentuhan yang luar biasa, sebelum menyelesaikan skor dengan mengonversi penalti yang dia dapatkan melalui lari zig-zag khasnya.

Ini jauh dari penampilan terbaik The Reds. Brighton memiliki peluang, terutama di babak pertama. Namun, tiga gol dan clean sheet tidak bisa dianggap sebagai hasil yang tidak menggembirakan bagi Slot dan timnya yang sedang kesulitan.

GOAL menilai semua pemain Liverpool yang tampil saat The Reds mencapai babak kelima Piala FA...

  Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Alisson Becker (7/10):

    Melakukan penyelamatan yang sangat penting untuk menggagalkan upaya Diego Gomez di masa injury time pada akhir babak pertama, dan juga melakukan intervensi penting lainnya dari sundulan Lewis Dunk segera setelah babak kedua dimulai.

    Curtis Jones (8/10):

    Dengan Liverpool kekurangan opsi di posisi bek kanan, Jones mendapat kesempatan bermain dan tidak hanya bertahan dengan baik (kecuali satu kesalahan yang hampir berakibat fatal!), dia juga melakukan lari yang tepat waktu ke area penalti untuk membawa timnya unggul. Pindah ke lini tengah saat Wirtz keluar.

    Ibrahima Konate (7/10):

    Dia melakukan beberapa pelanggaran, tetapi juga memenangkan beberapa pelanggaran sendiri melalui tekad yang kuat. Meskipun distribusinya kadang-kadang buruk, malam ini dia tampil luar biasa. Harus diakui, Konate telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir.

    Virgil van Dijk (7/10):

    Penampilan dominan khas kapten, yang memang mengalami pasang surut belakangan ini, tetapi hampir sempurna di sini, terutama dalam duel udara.

    Milos Kerkez (8/10):

    Sudah beberapa kali mengancam sebelum memberikan umpan silang yang indah untuk Jones membuka keunggulan. Assist kedua dalam tiga pertandingan bagi pemain yang kini juga bertahan jauh lebih baik daripada di awal musim.

  Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round

    Lini tengah

    Dominik Szoboszlai (8/10):

    Pemain Hungaria serba bisa ini memulai pertandingan dari posisi yang lebih dalam di lini tengah, tetapi di mana pun dia bermain, dia selalu memberikan dampak pada pertandingan. Tendangan pertamanya yang keras dan akurat menjadi hadiah yang pantas untuk penampilan luar biasa yang dia tunjukkan. Salah benar ketika dia mengatakan Szoboszlai adalah salah satu pemain terbaik di dunia saat ini.

    Alexis Mac Allister (7/10):

    Setelah penampilan yang sangat positif melawan Sunderland, pemain Argentina ini kembali menampilkan performa yang energik di sini, melawan lini tengah Brighton yang cukup tangguh. Dia memenangkan duel di seluruh lapangan, dan umpan yang dia berikan kepada Kerkez dari dalam setengah lapangan sendiri benar-benar luar biasa.

    Florian Wirtz (5/10):

    Terkadang menekan dengan baik, tetapi pusat kreativitas Liverpool ini tampak tidak biasanya tenang. Selain satu gerakan zig-zag yang menawan, dia tidak mampu mempengaruhi pertandingan dengan cara apa pun. Berdasarkan penampilannya, dia akan mendapat manfaat dari istirahat seminggu setelah penampilannya yang intens baru-baru ini.

  Liverpool v Brighton & Hove Albion - Emirates FA Cup Fourth Round

    Serangan

    Mohamed Salah (8/10):

    Kembalinya sang raja yang terlambat? Menunjukkan kilasan performa terbaiknya di babak pertama, terutama saat kecepatannya membawanya mendekati gawang, namun upayanya diselamatkan oleh Jason Steele, sebelum benar-benar bersinar di babak kedua. Memberikan umpan indah untuk gol Szoboszlai, namun cara dia memenangkan dan mengonversi penalti menunjukkan bahwa Salah telah kembali ke performa terbaiknya. Dia pantas mendapatkan tepuk tangan meriah dari Anfield saat dia diganti pada menit ke-77.

    Federico Chiesa (5/10):

    Usahanya selalu tak bisa disalahkan, meski ia berusaha menghubungkan permainan, ia bukan penyerang tengah—dan nunca pernah menjadi—jadi terasa tidak adil bahwa sebagian besar penampilannya sebagai penyerang tengah dadakan.

    Cody Gakpo (6/10):

    Gol sundulannya (dengan benar) dianulir karena offside, namun meski ia sering kali memilih opsi yang salah, ia layak mendapat pujian karena berperan dalam gol kedua dengan umpan silang yang indah ke Salah.

  • FBL-ENG-FACUP-LIVERPOOL-BRIGHTONAFP

    Subs & Manajer

    Joe Gomez (6/10):

    Kembalinya yang disambut baik setelah cedera terbarunya. Gomez menggantikan Jones di posisi bek kanan setelah masuk pada 20 menit terakhir dan tampil cukup baik.

    Hugo Ekitike (N/A):

    Menggantikan Chiesa di lini depan pada 15 menit terakhir, tetapi tidak mendapatkan peluang mencetak gol.

    Rio Ngumoha (N/A):

    Pemain muda ini menggantikan Salah di akhir pertandingan dan sangat sial karena gol fantastisnya dianulir karena keputusan offside yang kontroversial.

    Calvin Ramsay (N/A):

    Bek kanan dimasukkan pada menit-menit akhir.

    Trey Nyoni (N/A):

    Gelandang remaja ini masuk bersama Ramsay.

    Arne Slot (7/10):

    Memilih tim yang sangat kuat dan, setelah babak pertama yang cukup tenang, melihat timnya akhirnya meraih kemenangan yang nyaman dan membangkitkan semangat. Piala FA mungkin masih bisa membantu Slot menyelamatkan musim ini - terutama jika Salah bisa mengembangkan penampilannya ini.

