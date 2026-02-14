Penilaian pemain Liverpool vs Brighton: Anfield meriah untuk Mohamed Salah! Raja Mesir mendapat sambutan meriah setelah tampil gemilang dalam kemenangan Piala FA

Alisson Becker (7/10):

Melakukan penyelamatan yang sangat penting untuk menggagalkan upaya Diego Gomez di masa injury time pada akhir babak pertama, dan juga melakukan intervensi penting lainnya dari sundulan Lewis Dunk segera setelah babak kedua dimulai.

Curtis Jones (8/10):

Dengan Liverpool kekurangan opsi di posisi bek kanan, Jones mendapat kesempatan bermain dan tidak hanya bertahan dengan baik (kecuali satu kesalahan yang hampir berakibat fatal!), dia juga melakukan lari yang tepat waktu ke area penalti untuk membawa timnya unggul. Pindah ke lini tengah saat Wirtz keluar.

Ibrahima Konate (7/10):

Dia melakukan beberapa pelanggaran, tetapi juga memenangkan beberapa pelanggaran sendiri melalui tekad yang kuat. Meskipun distribusinya kadang-kadang buruk, malam ini dia tampil luar biasa. Harus diakui, Konate telah mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa pertandingan terakhir.

Virgil van Dijk (7/10):

Penampilan dominan khas kapten, yang memang mengalami pasang surut belakangan ini, tetapi hampir sempurna di sini, terutama dalam duel udara.

Milos Kerkez (8/10):

Sudah beberapa kali mengancam sebelum memberikan umpan silang yang indah untuk Jones membuka keunggulan. Assist kedua dalam tiga pertandingan bagi pemain yang kini juga bertahan jauh lebih baik daripada di awal musim.