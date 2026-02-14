Penilaian pemain Liverpool vs Brighton: Anfield meriah untuk Mohamed Salah! Raja Mesir mendapat sambutan meriah setelah tampil gemilang dalam kemenangan Piala FA

Liverpool tampil jauh lebih meyakinkan setelah jeda, dan Salah menjadi kunci dalam peningkatan performa mereka. 'Raja Mesir' itu memberikan umpan matang kepada Dominik Szoboszlai untuk gol kesepuluhnya musim ini dengan sentuhan yang luar biasa, sebelum menyelesaikan skor dengan mengonversi penalti yang dia dapatkan melalui lari zig-zag khasnya.
Ini jauh dari penampilan terbaik The Reds. Brighton memiliki peluang, terutama di babak pertama. Namun, tiga gol dan clean sheet tidak bisa dianggap sebagai hasil yang tidak menggembirakan bagi Slot dan timnya yang sedang kesulitan.
GOAL menilai semua pemain Liverpool yang tampil saat The Reds mencapai babak kelima Piala FA...