Penilaian pemain LAFC vs Inter Miami: Son Heung-Min memimpin, sementara Denis Bouanga mengungguli Lionel Messi dalam laga pembuka musim

Inter Miami milik Lionel Messi memasuki musim 2026 dengan banyak pemain baru yang menjanjikan, namun LAFC yang sudah familiar lah yang mendominasi dalam laga pembuka musim mereka - menghancurkan Herons dengan skor 3-0 di hadapan penonton pembuka musim MLS rekor sebanyak 75.673 orang di LA Memorial Coliseum. Denis Bouanga memimpin penampilan impresif tim Black and Gold, dengan mencetak gol dan memberikan assist yang mengesankan di babak kedua.

Miami, juara bertahan, memasuki musim ini seolah-olah telah mengatasi kelemahan musim lalu, dengan merekrut pemain-pemain bintang seperti Germán Berterame dan Dayne St. Clair di kedua ujung lapangan. Namun, LAFC, yang hampir tidak berubah dalam serangan, mengandalkan chemistry yang sudah teruji antara Son Heung-Min dan Bouanga untuk mengalahkan tim tamu.

Miami menguasai penguasaan bola di babak pertama, dengan 58,7 persen penguasaan bola, tetapi dominasi tersebut sebagian besar menguntungkan tim tuan rumah. Los Angeles puas bertahan dan menunggu kesalahan, berulang kali menghukum Miami dalam serangan balik. Strategi ini membuahkan hasil, karena LA menciptakan sebagian besar peluang di 45 menit pertama, dengan 11 tembakan - tiga di antaranya tepat sasaran - dibandingkan dengan tiga upaya Miami, hanya satu yang menguji kiper.

Son menetapkan nada sejak awal, hampir membuka skor dalam enam menit pertama setelah serangan balik yang terorganisir dengan baik. Bintang Korea Selatan itu mengambil satu sentuhan terlalu banyak, memungkinkan kiper Inter Miami, St. Clair, untuk pulih dan memaksanya melakukan upaya terburu-buru. Dia akan menebus kesalahannya 30 menit kemudian.

Heung-Min melakukan tekanan yang tepat waktu pada Rodrigo De Paul, memaksa bola lepas di area pertahanan lawan. Berlari ke depan, dia mengirim umpan terobosan yang presisi kepada David Martinez yang masuk ke kotak penalti, dan pemain berusia 20 tahun itu menyelesaikan dengan tenang melewati St. Clair. Martinez nyaris menggandakan keunggulan LAFC menjelang akhir babak pertama, tetapi upayanya satu lawan satu melebar dari tiang kiri.

Di babak kedua, Inter Miami memulai dengan serangan agresif dalam 10 menit pertama, namun lini tengah LAFC tampil solid. Pemain internasional AS, Timmy Tillman, memicu serangan balik untuk menemukan Bouanga yang sedang berlari kencang, menggandakan keunggulan LAFC. Setelah Son diganti pada akhir babak kedua, Bouanga membantu tim tuan rumah menambah gol lagi - dengan umpan terobosan kepada pemain pengganti Nathan Ordaz untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Penampilan tim ini sangat mengesankan, setidaknya pada awalnya, menunjukkan bahwa mereka telah menerima kepelatihan Marc Dos Santos, pelatih kepala yang baru promosi, dalam debutnya sebagai manajer LAFC.

GOAL menilai performa pemain LAFC dari LA Memorial Coliseum...

  • Hugo Lloris, LAFCGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Hugo Lloris (7/10):

    Lloris tidak sering diuji - melakukan tiga penyelamatan - tetapi kiper berpengalaman ini tetap tenang dan terkendali saat diuji. Ia menjaga pertahanan tetap terorganisir dan akurat dalam umpan-umpannya.

    Sergi Palencia (5/10):

    Tidak memberikan kontribusi signifikan di kedua sisi lapangan, tetapi yang lebih penting, ia bermain tanpa kesalahan.

    Nkosi Tafari (6/10):

    Melakukan lima sapuan, membantu menggagalkan beberapa serangan Miami. Penampilan solid dari pemain berusia 28 tahun ini.

    Ryan Porteous (7/10):

    Memimpin pertandingan dengan kontribusi pertahanan sebanyak delapan kali dan memiliki kerja sama yang stabil dengan Tafari di lini belakang.

    Eddie Segura (6/10):

    Merupakan bek sayap yang lebih baik di antara dua bek sayap, tetapi itu tidak berarti banyak.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Lini tengah

    Mark Delgado (6/10):

    Sebagai yang paling tenang di antara trio gelandang tengah yang kuat, Delgado tidak banyak berkontribusi dalam hal umpan (area di mana dia biasanya efektif), tetapi dia melakukan beberapa kontribusi pertahanan yang penting pada malam itu.

    Timmy Tillman (8/10):

    Tindakan memicu dan tekanan yang dilakukannya lah yang pada akhirnya mengarah pada gol penentu kedua dari Bouanga. Tillman dan Eustáquio bergerak aktif di seluruh lapangan, meredam serangan Miami pada momen-momen krusial sepanjang pertandingan.

    Stephen Eustáquio (8/10):

    Pemain internasional Kanada ini tidak mencetak gol, tetapi dia sama efektifnya dengan rekan-rekannya di CONCACAF di lini tengah. Dia ada di mana-mana dan jelas membuat frustrasi tim Javier Mascherano.

  • David Martinez, LAFCGetty

    Serangan

    Denis Bouanga (9/10):

    Bermain brilian di 10 menit awal, mengalahkan bek kiri dan kanan, lalu tenang di sisa babak pertama. Dia membalasnya di babak kedua. Pemain internasional Gabon ini masuk ke area serangan kapan pun dia mau dan sangat efektif saat menerima umpan dari Tillman. LAFC tidak boleh kehilangan Bouanga, yang terus dikaitkan dengan kemungkinan pindah dari klub. Dia juga brilian dalam assist untuk Ordaz.

    Son Hueng-Min (8/10):

    Dia menjadi pusat dari semua serangan LAFC, tetapi dia akan menyesali peluang yang dia lewatkan di enam menit pertama pertandingan. Dia juga brilian dalam memberikan assist kepada Martinez. Dia mengakhiri pertandingan tanpa gol dan terlihat frustrasi dengan manajer baru Marc Dos Santos saat ditarik keluar. Tapi gol-gol akan datang.

    David Martinez (8/10):

    Martinez menunjukkan segala hal yang membuatnya menarik dan menjengkelkan selama waktunya di Los Angeles dalam 67 menit bermain. Hampir tidak terlihat dalam 20 menit pertama, lalu melewati tiga bek dan mencetak gol beberapa menit kemudian. Kemudian kembali tenang sebelum diganti. Ini adalah musim penting bagi pemain yang diandalkan oleh Black and Gold.

  • Los Angeles Football Club v Inter Miami CFGetty Images Sport

    Subs & Manajer

    Nathan Ordaz (7/10):

    Masuk lapangan hanya empat menit dan mencetak gol, tak ada yang bisa mengalahkan itu.

    Tyler Boyd (N/A):

    Dimasukkan untuk menambah tenaga segar dan tidak punya banyak waktu untuk memberikan dampak.

    Mathieu Choiniere(6/10):

    Menunjukkan penampilan yang tenang setelah masuk menggantikan Martinez.

    Marc Dos Santos (8/10):

    LAFC tidak dalam performa terbaiknya, tetapi bagi seorang manajer yang tidak datang dengan banyak sorotan di musim panas, dia akan sangat puas dengan debutnya. Timnya secara konsisten menunjukkan energi, membuat Messi terlihat seperti manusia biasa, dan mencetak tiga gol ke gawang pertahanan Miami yang "direvitalisasi".

