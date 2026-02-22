Penilaian pemain LAFC vs Inter Miami: Son Heung-Min memimpin, sementara Denis Bouanga mengungguli Lionel Messi dalam laga pembuka musim

Miami, juara bertahan, memasuki musim ini seolah-olah telah mengatasi kelemahan musim lalu, dengan merekrut pemain-pemain bintang seperti Germán Berterame dan Dayne St. Clair di kedua ujung lapangan. Namun, LAFC, yang hampir tidak berubah dalam serangan, mengandalkan chemistry yang sudah teruji antara Son Heung-Min dan Bouanga untuk mengalahkan tim tamu.

Miami menguasai penguasaan bola di babak pertama, dengan 58,7 persen penguasaan bola, tetapi dominasi tersebut sebagian besar menguntungkan tim tuan rumah. Los Angeles puas bertahan dan menunggu kesalahan, berulang kali menghukum Miami dalam serangan balik. Strategi ini membuahkan hasil, karena LA menciptakan sebagian besar peluang di 45 menit pertama, dengan 11 tembakan - tiga di antaranya tepat sasaran - dibandingkan dengan tiga upaya Miami, hanya satu yang menguji kiper.

Son menetapkan nada sejak awal, hampir membuka skor dalam enam menit pertama setelah serangan balik yang terorganisir dengan baik. Bintang Korea Selatan itu mengambil satu sentuhan terlalu banyak, memungkinkan kiper Inter Miami, St. Clair, untuk pulih dan memaksanya melakukan upaya terburu-buru. Dia akan menebus kesalahannya 30 menit kemudian.

Heung-Min melakukan tekanan yang tepat waktu pada Rodrigo De Paul, memaksa bola lepas di area pertahanan lawan. Berlari ke depan, dia mengirim umpan terobosan yang presisi kepada David Martinez yang masuk ke kotak penalti, dan pemain berusia 20 tahun itu menyelesaikan dengan tenang melewati St. Clair. Martinez nyaris menggandakan keunggulan LAFC menjelang akhir babak pertama, tetapi upayanya satu lawan satu melebar dari tiang kiri.

Di babak kedua, Inter Miami memulai dengan serangan agresif dalam 10 menit pertama, namun lini tengah LAFC tampil solid. Pemain internasional AS, Timmy Tillman, memicu serangan balik untuk menemukan Bouanga yang sedang berlari kencang, menggandakan keunggulan LAFC. Setelah Son diganti pada akhir babak kedua, Bouanga membantu tim tuan rumah menambah gol lagi - dengan umpan terobosan kepada pemain pengganti Nathan Ordaz untuk memperlebar keunggulan menjadi 3-0. Penampilan tim ini sangat mengesankan, setidaknya pada awalnya, menunjukkan bahwa mereka telah menerima kepelatihan Marc Dos Santos, pelatih kepala yang baru promosi, dalam debutnya sebagai manajer LAFC.

GOAL menilai performa pemain LAFC dari LA Memorial Coliseum...

