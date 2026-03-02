Penilaian pemain Inter Miami vs Orlando City: Lionel Messi dan Telasco Segovia memicu ledakan empat gol di babak kedua dalam kemenangan comeback

Malam Minggu di Orlando menjadi pertunjukan Jekyll dan Hyde dari Inter Miami. Babak pertama berjalan datar dan rapuh, mirip dengan kekalahan 3-0 mereka di laga pembuka musim melawan Los Angeles FC. Babak kedua justru memukau - serangan yang dipimpin Lionel Messi mengubah defisit 2-0 menjadi kemenangan 4-2 yang mengesankan.

Messi menyamakan skor menjadi 2-2 dengan tendangan dari jarak jauh setelah menemukan ruang kosong. Segovia memberikan assist untuk kedua gol tersebut sebelum mencetak gol penentu kemenangan sendiri pada menit ke-85. Beberapa saat kemudian, gelandang Orlando City, Colin Guske, diusir dari lapangan, dan Messi mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna, mengakhiri perlawanan Orlando City yang tak tahu apa yang menimpa mereka.

Ini bukan penampilan sempurna Inter Miami. Pertahanan tetap menjadi masalah, terutama setelah babak pertama yang goyah. Dayne St. Clair dan German Berterame, dua pemain baru yang didatangkan di bursa transfer, keduanya mengalami kesulitan. Meskipun memiliki kekuatan bintang, Miami terlihat memiliki kelemahan.

Namun, sama seperti musim lalu, titik-titik lemah itu tidak terlalu penting karena titik-titik kuatnya begitu tinggi. Ini mungkin bukan pertandingan sempurna Inter Miami, tetapi ini adalah pameran sempurna tentang apa yang bisa dilakukan Inter Miami saat mereka beralih dari buruk menjadi tak terbendung dalam sekejap mata untuk meraih tiga poin yang sangat dibutuhkan.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari Inter&Co Stadium...x