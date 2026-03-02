Goal.com
Penilaian pemain Inter Miami vs Orlando City: Lionel Messi dan Telasco Segovia memicu ledakan empat gol di babak kedua dalam kemenangan comeback

Dengan punggung terdesak ke dinding, juara bertahan MLS Cup merespons dengan cara yang besar.

Malam Minggu di Orlando menjadi pertunjukan Jekyll dan Hyde dari Inter Miami. Babak pertama berjalan datar dan rapuh, mirip dengan kekalahan 3-0 mereka di laga pembuka musim melawan Los Angeles FC. Babak kedua justru memukau - serangan yang dipimpin Lionel Messi mengubah defisit 2-0 menjadi kemenangan 4-2 yang mengesankan.

Messi menyamakan skor menjadi 2-2 dengan tendangan dari jarak jauh setelah menemukan ruang kosong. Segovia memberikan assist untuk kedua gol tersebut sebelum mencetak gol penentu kemenangan sendiri pada menit ke-85. Beberapa saat kemudian, gelandang Orlando City, Colin Guske, diusir dari lapangan, dan Messi mengeksekusi tendangan bebas dengan sempurna, mengakhiri perlawanan Orlando City yang tak tahu apa yang menimpa mereka.

Ini bukan penampilan sempurna Inter Miami. Pertahanan tetap menjadi masalah, terutama setelah babak pertama yang goyah. Dayne St. Clair dan German Berterame, dua pemain baru yang didatangkan di bursa transfer, keduanya mengalami kesulitan. Meskipun memiliki kekuatan bintang, Miami terlihat memiliki kelemahan. 

Namun, sama seperti musim lalu, titik-titik lemah itu tidak terlalu penting karena titik-titik kuatnya begitu tinggi. Ini mungkin bukan pertandingan sempurna Inter Miami, tetapi ini adalah pameran sempurna tentang apa yang bisa dilakukan Inter Miami saat mereka beralih dari buruk menjadi tak terbendung dalam sekejap mata untuk meraih tiga poin yang sangat dibutuhkan.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari Inter&Co Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (4/10):

    Membantu Orlando mencetak gol pembuka dan mungkin perlu menghindarinya. Mungkin bisa bermain lebih baik di gol kedua. Bukan awal yang diinginkannya bersama klub barunya, meskipun performanya membaik seiring berjalannya pertandingan.

    Noah Allen (4/10):

    Kesulitan menyesuaikan diri sepanjang babak pertama. Ditarik keluar di awal babak kedua saat Inter Miami mengubah taktik.

    Micael (5/10):

    Tidak terlihat selaras dengan pertahanan lainnya, terutama Allen, sepanjang babak pertama. Lebih baik setelah perubahan formasi.

    Maxi Falcon (5/10):

    Bisa bereaksi sedikit lebih cepat terhadap gol kedua Orlando. Tidak cukup solid secara defensif selama 45 menit pertama, tetapi seperti Micael, performanya jauh lebih baik di babak kedua.

    Facundo Mura (6/10):

    Ada momen di mana dia berada dalam posisi serangan yang baik, tetapi dia tidak pernah benar-benar mengancam.

    Lini tengah

    Rodrigo de Paul (5/10):

    Kesalahan umpan dan pertahanan yang buruk pada gol pembuka. Sering merasa frustrasi, yang menyebabkan Messi menyuruhnya untuk tenang sedikit.

    Yannick Bright (6/10):

    Ada satu momen menegangkan di mana dia salah mengantisipasi bola di udara, tapi secara umum performanya cukup baik.

    Telasco Segovia (9/10):

    Membantu mencetak dua gol pertama Miami, dan meskipun pencetak gol melakukan sebagian besar pekerjaan, dia pasti berperan penting. Tidak membuat kesalahan pada penyelesaiannya sendiri, mengoper bola langsung ke gawang untuk secara efektif mengakhiri pertandingan.

    Tadeo Allende (7/10):

    Setiap kali Messi menemukannya, dia mampu menciptakan ancaman. Melakukan pekerjaan vital di sisi kanan, meskipun tertutupi oleh para pencetak gol.

    Serangan

    Lionel Messi (9/10):

    Ketika Miami membutuhkan momen keajaiban, siapa lagi yang akan menyediakannya? Dia hanya membutuhkan setengah yard ruang untuk mencetak gol pertamanya dan kemudian mencetak gol kedua dari tendangan bebas. Meskipun penyelesaiannya luar biasa, tidak ada yang terkejut bahwa dia yang menyediakannya.

    German Berterame (5/10):

    Hampir tidak terlibat dalam apa pun yang dilakukan Miami. Jelas masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan lingkungan barunya karena dia kembali terputus dari serangan.

    Subs & Manajer

    Mateo Silvetti (7/10):

    Bicara soal dampak langsung. Mencetak gol hanya tiga menit setelah masuk lapangan, membawa Miami kembali ke dalam permainan. Tidak bisa dipungkiri betapa jauh lebih baik mereka setelah Silvetti masuk ke dalam permainan.

    Gonzalo Lujan (N/A):

    Masuk ke lapangan pada waktu tambahan untuk mengamankan kemenangan.

    Javier Mascherano (7/10):

    Salah langkah di babak pertama tapi benar di babak kedua. Patut diapresiasi karena melakukan penyesuaian yang diperlukan untuk membawa timnya kembali ke permainan.

