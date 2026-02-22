Goal.com
Penilaian pemain Inter Miami vs LAFC: Lionel Messi tampil tenang saat pertahanan gelar dimulai dengan hasil yang mengecewakan

Lionel Messi tidak mampu memberikan dampak signifikan, dan Inter Miami tampil buruk secara defensif saat mereka kalah dalam pertandingan pertama musim ini melawan LAFC dengan skor 3-0. The Herons tidak pernah benar-benar masuk ke dalam permainan, dan dihancurkan oleh tiga serangan balik yang klinis dari tim tuan rumah - yang menunjukkan bahwa mereka mungkin menjadi pesaing serius untuk MLS Cup tahun ini.

Miami kesulitan menemukan ritme permainan di babak pertama. Messi jarang terlibat, hanya sesekali menyentuh bola. LAFC memimpin pada menit ke-38, serangan balik cepat yang diakhiri dengan gol apik dari pemain muda David Martinez. The Herons memiliki beberapa peluang di akhir babak, dengan Messi melepaskan tendangan melengkung yang melebar tipis dari luar kotak penalti.

Mereka meningkatkan tempo di babak kedua. Messi mulai lebih sering menguasai bola. Masuknya Tadeo Allende menambah kualitas. Namun, peluang jelas tidak pernah benar-benar datang. LAFC, di sisi lain, sangat mematikan. Bouanga mencetak gol kedua, menerobos di belakang pertahanan, menyundul bola melewati Dayne St. Clair yang terperangkap, dan menendang bola ke gawang kosong pada menit ke-73. Dia juga mengatur gol ketiga, mengelabui lawannya sebelum memberikan umpan yang tepat untuk Nathan Ordaz pada menit ke-91.

Ini adalah pertandingan yang buruk bagi Miami. Mereka mungkin memiliki lebih banyak penguasaan bola, tetapi tidak melakukan apa-apa dengannya. LAFC, di sisi lain, bermain tajam dan efektif. Tentu saja, The Herons akan menemukan level permainan yang lebih tinggi. Namun, ini adalah awal yang buruk untuk pertahanan gelar - dan pukulan telak dari rival MLS Cup yang jelas.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari LA Coliseum...

  • Ian Fray Inter Miami 2026Getty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Dayne St. Clair (4/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan yang rapi di awal pertandingan. Tidak bisa berbuat apa-apa terhadap gol Martinez. Terlihat bodoh oleh Bouanga pada gol kedua, keluar terlalu dini dalam situasi tersebut.

    Ian Fray (5/10):

    Penampilan yang cukup buruk di babak pertama melawan Bouanga yang lincah sebelum diganti pada istirahat babak.

    Maxi Falcon (5/10):

    Mendapat kartu kuning yang konyol di babak pertama dan tetap seperti biasa, kacau balau - tidak terlalu berpengaruh.

    Micael (5/10):

    Bukan debut terbaiknya. Beberapa kali kehilangan posisi pertahanan dan gagal melakukan beberapa tekel.

    Noah Allen (6/10):

    Yang terbaik di barisan belakang. Menghadapi Martinez dengan baik - kecuali saat terjadi kelengahan sebentar saat gol tercipta.

  • Lionel Messi Inter Miami 2026Getty

    Lini tengah

    Rodrigo De Paul (6/10):

    Performa di lini tengah agak campur aduk. Ada beberapa momen buruk di mana dia beberapa kali dilewati lawan, tapi efektif di area pertahanan lawan.

    Yannick Bright (7/10):

    Menang dalam perebutan bola dan menjaga aliran bola tetap lancar. Menjadi pemain terbaik keduaMiami pada malam itu.

    Lionel Messi (7/10):

    Melakukan beberapa umpan berani, menemukan berbagai sudut, dan melepaskan tembakan yang melebar tipis. Kurang chemistry dengan barisan depan.

  • Mateo Silvetti Inter MiamiGetty

    Serangan

    Mateo Silvetti (5/10):

    Dua belas umpan berhasil diselesaikan pada malam itu, dan tidak banyak koneksi dengan barisan depan.

    German Berterame (4/10):

    Penampilan debut yang sangat buruk. Tendangan sundulannya melebar dalam satu-satunya peluang nyata yang dimilikinya.

    Telasco Segovia (5/10):

    Banyak bekerja keras dan sering menguasai bola - tapi tidak banyak yang bisa dilakukannya dengan itu.

  • Javier Mascherano Inter Miami 2025Getty

    Subs & Manajer

    Facundo Mura (5/10):

    Tidak mengikuti ritme permainan dan tidak mampu mengawal Bouanga dengan baik.

    Tadeo Allende (5/10):

    Ada beberapa sentuhan bagus di sini dan di sana, dan upayanya yang bagus ditolak.

    Luis Suarez (N/A):

    Tidak ada waktu untuk memberikan dampak.

    Javier Mascherano (4/10):

    Tidak banyak yang bisa dilakukan oleh timnya di babak pertama. Tidak jauh lebih baik di babak kedua. Awal musim yang buruk.

