Miami kesulitan menemukan ritme permainan di babak pertama. Messi jarang terlibat, hanya sesekali menyentuh bola. LAFC memimpin pada menit ke-38, serangan balik cepat yang diakhiri dengan gol apik dari pemain muda David Martinez. The Herons memiliki beberapa peluang di akhir babak, dengan Messi melepaskan tendangan melengkung yang melebar tipis dari luar kotak penalti.

Mereka meningkatkan tempo di babak kedua. Messi mulai lebih sering menguasai bola. Masuknya Tadeo Allende menambah kualitas. Namun, peluang jelas tidak pernah benar-benar datang. LAFC, di sisi lain, sangat mematikan. Bouanga mencetak gol kedua, menerobos di belakang pertahanan, menyundul bola melewati Dayne St. Clair yang terperangkap, dan menendang bola ke gawang kosong pada menit ke-73. Dia juga mengatur gol ketiga, mengelabui lawannya sebelum memberikan umpan yang tepat untuk Nathan Ordaz pada menit ke-91.

Ini adalah pertandingan yang buruk bagi Miami. Mereka mungkin memiliki lebih banyak penguasaan bola, tetapi tidak melakukan apa-apa dengannya. LAFC, di sisi lain, bermain tajam dan efektif. Tentu saja, The Herons akan menemukan level permainan yang lebih tinggi. Namun, ini adalah awal yang buruk untuk pertahanan gelar - dan pukulan telak dari rival MLS Cup yang jelas.

GOAL menilai pemain Inter Miami dari LA Coliseum...